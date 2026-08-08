El gasto en desarrollo de producto de Mercado Libre pasó de 8.4% a 7.2% de sus ingresos durante el segundo trimestre de 2026. En el mismo periodo, la compañía superó por primera vez los $10,000 millones de dólares (mdd) en ingresos trimestrales, lo que representa un crecimiento de 50% frente al mismo periodo de 2025.

El gasto en desarrollo no necesariamente bajó en términos absolutos; su peso sobre los ingresos disminuyó porque estos crecieron a un ritmo mayor. El director financiero (CFO) de la compañía, Martín de los Santos, atribuyó parte de esta mayor eficiencia al uso de inteligencia artificial (AI), una tecnología que la empresa aplica tanto para impulsar sus ingresos —a través de conversión, ventas y publicidad— como para optimizar su operación interna.

La compañía cuenta con 20,000 desarrolladores utilizando herramientas de AI, lo que permitió registrar un incremento interanual de 110% en las entregas de código (code submissions) y hacer que la mayor parte de este sea generado por estos sistemas.

“El código escrito por humanos es una excepción; la mayor parte del código es generado por AI”, comentó De los Santos en la llamada con inversionistas el pasado 5 de agosto.

AI gana peso en el desarrollo de Mercado Libre

La empresa de origen argentino ha expandido sus iniciativas basadas en AI, como el agente de Mercado Pago y el asistente para vendedores de Mercado Libre, con el que vio “evidencia clara” el trimestre anterior de que la AI aceleraba sus ingresos.

La compañía también informó que el uso de su herramienta de orquestación publicitaria aumentó 66% durante el trimestre, mientras que el negocio de publicidad creció 73% interanual.

El CEO de Mercado Libre, Ariel Szarfsztejn, explicó el enfoque de la compañía: “Estratégicamente, pensamos en la AI como una oportunidad, un acelerador de una oportunidad más amplia para nuestro negocio, y menos como una línea de costos a optimizar”.

Mercado Libre aumenta $80 mdd gasto de AI

De los Santos añadió que la compañía incrementó en aproximadamente $80 millones de dólares su inversión en inteligencia artificial frente al mismo trimestre del año anterior. Sin embargo, no precisó cuánto de ese monto corresponde al gasto de capital.

La compañía también ha incorporado modelos de lenguaje (LLM) a su motor de búsqueda en sus cinco mercados principales de la región (Brasil, México, Argentina, Colombia y Chile).

El ejecutivo destacó que los costos de implementar estos modelos ya están absorbidos dentro del rubro de desarrollo de producto. “Puedes ver eso reflejado en nuestro P&L: el desarrollo de producto baja de 8.4% a 7.2% de los ingresos año contra año, a pesar de tener este costo incremental de AI”, indicó.

Y detalló: “Aunque el costo por consulta aumenta con el uso de LLM, el incremento en ventas, conversión e ingresos publicitarios compensa con creces ese costo”.

Reducción de personal y baja en costo por token

El CFO señaló que el costo por token continúa disminuyendo, lo que contribuye a mejorar la rentabilidad de las herramientas basadas en modelos de lenguaje.

Sin detallar si esta evolución implicó una reducción de plazas o procesos de reconversión de habilidades (reskilling), el ejecutivo señaló que la integración de la AI ha contribuido a automatizar una parte importante de las interacciones de atención al cliente.

De acuerdo con De los Santos, hace cuatro años la empresa contaba con aproximadamente 10,000 representantes de atención al cliente; actualmente tiene 7,000, pese a que el negocio se multiplicó por tres durante ese periodo. “Eso se debe a que 90% de las interacciones se realizan sin la participación de un humano”, dijo.