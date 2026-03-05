 Sheinbaum propone etiquetar todos los contenidos creados con AI para procesos electroales | IT Masters Mag
Sheinbaum propone etiquetar todos los contenidos creados con AI para procesos electroales

Concesionarios de radio o televisión y plataformas digitales tendrían la obligación de identificar estos contenidos.

Publicado el 4 mar 2026
Francisco Iglesias

Director editorial de Netmedia

reforma-electoral-Lopez-Rabadan-Camara-de-Diputados
Crédito: Cámara de Diputados

La presidenta Claudia Sheinbaum propuso que el contenido para los procesos de elección que tenga modificaciones con inteligencia artificial (AI) deberá llevar una etiqueta por parte de su emisor para su identificación.

La propuesta aparece como parte de la iniciativa presidencial con proyecto de decreto, por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución en materia electoral, presentada la tarde del 4 de marzo en la Cámara de Diputados.

En campañas electorales, el uso de la AI permite generar diversos tipos de contenidos que, por su capacidad de engaño, se consideran de alto riesgo para la integridad democrática.

El proyecto propone la inclusión en el Apartado C del artículo 41 constitucional, referente a la propaganda política o electoral, de un párrafo donde se establezca que “todo contenido relacionado a los procesos electorales que sea modificado o alterado mediante el uso de inteligencia artificial o cualquier otra tecnología, deberá estar etiquetado por su emisor para su identificación en los términos que establezca la ley”.

Además, contempla que las personas concesionarias de radio o televisión, así como las plataformas de servicios digitales, sean “responsables de identificar, evitar la difusión y advertir sobre contenido no etiquetado”.

El texto detalla que la ley secundaria establecerá responsabilidades, las medidas y sanciones aplicables.

La iniciativa incluye medidas para el ejercicio del voto. El instituto de las elecciones promoverá la participación en las consultas por el uso de medios de tipo físico y de sistemas de cómputo . Se integra el uso de tecnologías de la información y la comunicación para la emisión del voto en las consultas .

El sustento de la propuesta es un diagnóstico sobre la administración y el uso de métodos de participación . De septiembre a diciembre de 2025 se realizaron 63 audiencias . En estas reuniones participaron 900 personas como ponentes, entre quienes se encuentran integrantes de la academia, la abogacía y los partidos . Los temas fueron la regulación de la competencia, la difusión de ideas, el sistema de los partidos, el financiamiento de los gastos y el uso de herramientas de tecnología en las elecciones .

El Congreso y las legislaturas de los estados tienen el plazo del 15 de mayo de 2026 para aprobar leyes y reformas . El instituto de las elecciones debe emitir los acuerdos y las normas en el mismo tiempo . El 1 de septiembre de 2026 es la fecha para que los organismos del sistema de finanzas y las personas en actividades de vigilancia inicien el envío de reportes sobre las operaciones de los partidos y las candidaturas para la fiscalización .

Francisco Iglesias
Director editorial de Netmedia
Periodista mexicano con experiencia desde 2006 en medios impresos, digitales, radio y televisión. Ha colaborado con Milenio, Expansión, Chilango, Animal Político, Publimetro, W Radio, Radio Fórmula y Multimedios. Desde 2011 se ha enfocado en la cobertura de tecnología B2B y negocios, con experiencia complementaria en temas de política, derechos humanos, diversidad sexual, entretenimiento, estilo de vida, turismo y ámbito legislativo. Desarrolla contenido multimedia para medios tradicionales y plataformas digitales, con enfoque en formatos informativos y narrativos.
