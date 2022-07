Cinco desafíos actuales de la migración a la nube y cómo enfrentarlos

La nube se ha convertido en la columna vertebral de la infraestructura tecnológica para un gran número de empresas, así como para la ejecución de aplicaciones de misión crítica.

Actualmente esta tecnología es sinónimo de escalabilidad, flexibilidad, confiabilidad y personalización. Su adopción en el mundo empresarial, ha generado beneficios significativos a las organizaciones, además de darles la ventaja de contar con una infraestructura elástica y ágil, que les da la posibilidad de adaptarse rápidamente a los cambios del mercado.

Pero junto con las ventajas y beneficios, también vienen las dificultades y desafíos, mismos que los CIOs y líderes de TI tienen que enfrentar para obtener el mayor provecho de la migración a la nube.

A pesar de que el sector IT tiene un camino recorrido en este tipo de proyectos, aún sigue teniendo retos importantes, de cuya forma de abordarlos dependerá el éxito de sus implementaciones.

1. Falta de estrategia para conducir el proyecto

El boom de cloud, con la promesa de amplios beneficios, hizo que los negocios se apresuraran a adoptar esta tecnología; sin embargo, muchos lo hicieron sin tener una estrategia adecuada, ya sea por la falta de un caso sólido de negocios, el proveedor de TI equivocado, por no establecer un modelo operativo en la nube, entre otra razones. Esto ocasionó que la migración comenzara a frenarse y volverse complicada. Datos de VMware indican que más de un tercio de las empresas no utilizan una estrategia de nube documentada, lo que pone en riesgo las posibilidades de una migración exitosa.

Contar con una estrategia que considere factores como el análisis de costos, la capacitación de los empleados, el tiempo estimado para la migración, así como los objetivos y requisitos comerciales; es esencial para minimizar el riesgo, garantizar que se elija la solución correcta, identificar las áreas de mejora y minimizar los costos.

2. Mantener la seguridad y privacidad de los datos

A medida que las organizaciones están trasladando sus procesos y activos digitales hacia la nube, se están enfrentando a preocupaciones relacionadas con la seguridad. Una encuesta realizada por 451 Research, arrojó que 45 por ciento de las empresas experimentaron una violación de datos basados en la nube, en los últimos 12 meses (2021), un 5 por ciento más que el año anterior (2020). Y es que, aunque existen herramientas para proteger los activos en la nube, se pueden presentar brechas durante la migración, que dejan expuestos datos sensibles.

Es importante que, previamente, los CIOs tengan en claro las prácticas de seguridad y privacidad de los proveedores de servicios en la nube, así como dónde se almacenarán sus datos. La seguridad en la nube, centrada en un enfoque de confianza cero, enfatizando la seguridad y la contención en toda la plataforma, ayudará a mitigar las amenazas.

3. Gestionar entornos multinube

Las empresas se han dado cuenta de la importancia de elegir una estrategia de migración de nubes múltiples para no depender de una plataforma específica, de manera que no necesitan casarse con un solo proveedor, sino obtener lo mejor de diferentes soluciones de nube públicas y privadas. Gartner señala que más del 75 por ciento de las empresas ahora utilizan múltiples proveedores de nube.

Sin embargo, un entorno de multinube presenta varias dificultades y desafíos debido a la interoperabilidad entre las plataformas. Por ejemplo, la migración de datos de una nube a otra aumenta el potencial de pérdida de datos. Los profesionales de TI pueden optar por soluciones de automatización, escalado automático y gestión de costos en la nube, lo que ayudará a una administración más eficiente y con menores riesgos

4. Integrar las estrategias de nube con las necesidades comerciales

La nube proporciona ventajas que las empresas desean obtener para impulsar sus planes de negocios. No obstante, si la migración a la nube no está bien planificada, puede volverse costosa y desafiante; y peor aún, terminar por no aportar ningún valor de negocio. Cifras de Accenture indican que solo el 37 por ciento de los ejecutivos ha logrado los resultados deseados con sus proyectos de nube; en tanto que solo 3 de cada 10 de ellos, confían en que sus iniciativas de nube producirán el valor comercial requerido, con el tiempo.

Una estrategia de nube reconstruye los flujos de trabajo, procesos y operaciones comerciales y debe basarse en los objetivos negocio. También determina cómo funcionará la empresa una vez que se logre la transformación. Cuando logramos encaminar los objetivos de TI hacia la estrategia comercial, la nube podrá demostrar su valor de negocio. De allí que los distintos niveles de la C-suite involucrados, trabajen siempre en conjunto.

5. Tener el personal de TI capacitado para la migración

El recurso humano es fundamental para el éxito de la migración, pero también pueden ser un cuello de botella. Las organizaciones se han dado cuenta que necesitan personal capacitado y dedicado a la migración, ya que las funciones de TI en la nube son diferentes de los procesos ejecutados en las instalaciones. Esto se ha vuelto un desafío, ya que 77 por ciento de los directores ejecutivos muestran preocupación por la disponibilidad de las habilidades clave necesarias para la adopción de la nube, según PwC.

Por esto, es fundamental que los CIOs se aseguren de tener el personal de TI con las habilidades, el conocimiento y la comprensión para operar la infraestructura de nube. Un proveedor de plataformas puede ofrecer la capacitación y asesoría necesaria, o también puede contar con expertos certificados, quienes guiarán el proyecto de principio a fin, garantizando que las decisiones se tomen correctamente y de acuerdo a los objetivos de negocio.

Trasladar los recursos locales a la nube es una tendencia en crecimiento, además de que las tecnologías han madurado para aliviar los problemas de migración; no obstante, cada organización es única, con sus propias necesidades y sus propios desafíos. No importa la complejidad del proyecto, lo importante es tener claro lo que quiere lograr y lo que implica; allí reside el éxito.