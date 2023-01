¿Bloquear ChatGPT? El debate que las escuelas en NY se saltaron

Mientras en México —gracias al caso de la tesis plagiada de la ministra Yasmin Esquivel— se habla del uso de software para evitar plagios, el sistema educativo mundial se suma a la conversación global sobre ChatGPT y expresa preocupación sobre sus efectos.

Para algunos, el chatbot de inteligencia artificial (AI, por sus siglas en inglés) desarrollado por OpenAI, lanzado a finales de noviembre pasado, es una nueva amenaza para la educación. Para otros, es el inicio de una nueva era en la que habrá que convivir con herramientas de AI.

Por ahora, el Departamento de Educación de la ciudad de Nueva York dio un primer paso: decidió bloquear el acceso a ChatGPT por temor a que la misma tecnología pueda arruinar el aprendizaje, según una nota del sitio Chalkbeat, enfocado en la educación en Estados Unidos.

La portavoz de dicho departamento, Jenna Lyle, explicó que “está restringido en las redes y dispositivos de las Escuelas Públicas de la Ciudad de Nueva York debido a las preocupaciones sobre los impactos negativos en el aprendizaje de los estudiantes y las preocupaciones sobre la seguridad y la precisión del contenido”.

Lyle dijo que “si bien la herramienta puede proporcionar respuestas rápidas y fáciles a las preguntas, no desarrolla habilidades de pensamiento crítico y resolución de problemas, que son esenciales para el éxito académico y de por vida”.

Escuelas en Los Angeles, California (Estados Unidos), y universidades en Australia han tomado decisiones similares.

De El Rincón del Vago a ChatGPT

Bloquear ChatGPT puede calificarse como una medida preventiva, pero también llega muy pronto —ni dos meses desde su lanzamiento— y no resuelve ni evita el problema.

Aunque no se tiene certeza, muy probablemente los estudiantes más tecnológicos ya se han beneficiado de ChatGPT, desde sus casas. Incluso, una nota de The New York Times revela casos de algunos maestros en Estados Unidos que han integrado la herramienta a sus peticiones de trabajos.

La presunta amenaza no es nueva. La facilidad por encontrar tareas y trabajos ajenos y plagiarlos ha acompañado a los estudiantes desde tecnologías anteriores. Apenas esta semana, uno de los fundadores del sitio “El Rincón del Vago”, Javier Castellanos, agradeció cómo el surgimiento del chatbot ha recordado su creación de 1998.

¿Y en el trabajo?

ChatGPT también enfrentará rechazos, retos y posibilidades en la vida laboral.

El fundador y CEO de Miso.ai, Lucky Gunasekara, ha dicho que en su empresa —un proveedor de servicios de personalización de búsquedas— ya se usa el chatbot para ayudar a escribir publicaciones de blog, copias de páginas de destino, campañas de correo electrónico y contenido de promoción de ventas.

“En esencia, ChatGPT es una gran herramienta para que los simples humanos aceleren su trabajo y amplíen su alcance creativamente. El bloqueo del escritor se da cuando tienes una fecha límite y ChatGPT puede ayudar enormemente en lo que he encontrado que son formas divertidas y agradables”.