Un cambio en la red de área extensa (WAN, por sus siglas en inglés) de Microsoft afectó la conectividad entre los clientes en internet a Azure, la conectividad entre los servicios dentro de las regiones, así como las conexiones ExpressRoute.

Ese fue el diagnóstico preliminar de Microsoft de la falla en sus servicios registrada la madrugada del miércoles (tiempo de México) que provocó que usuarios tuvieran problemas de conexión.

Miles de clientes reportaron mediante redes sociales problemas para utilizar las aplicaciones de videollamadas Teams, de correo electrónico Outlook, así como los servicios de computación en la nube Azure y de juego en línea XBox Live.

En el sitio web Downdetector, que solo notifica una incidencia “cuando la cantidad de notificaciones de problemas es significativamente mayor que el volumen típico para esa hora del día”, se alcanzaron hasta 153 reportes a las 2:05 de la mañana.

La mayoría (66%) indicaba un problema de conexión con el servidor. Aunque el número de reportes disminuyó considerablemente conforme avanzó el día, no dejaron de levantarse reportes.

Microsoft dijo que la latencia de red y/o tiempos de espera al intentar conectarse a recursos de Azure en regiones públicas, así como a otros servicios de Microsoft, como 365 y PowerBI, tuvo una duración de casi tres horas.

“Hemos aislado el problema a una cuestión de configuración de red y estamos analizando la mejor estrategia de alivio para abordarla sin causar un impacto adicional”, respondió la cuenta de Microsoft 365 en Twitter a un usuario que preguntó por el restablecimiento de los servicios.

🛠️Engineers have confirmed the issue impacting connectivity to Azure resources has been mitigated. A detailed resolution statement can be found in the Status History at https://t.co/cMAHQp3Lj7

— Azure Support (@AzureSupport) January 25, 2023