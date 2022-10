Spotify adquiere empresa que usa machine learning para moderar contenidos

Spotify anunció el miércoles la adquisición de la empresa irlandesa Kinzen, dedicada a la detección de contenidos nocivos mediante el uso de tecnología para escalar la capacidad de expertos humanos en la revisión de contenido en línea.

Los términos del acuerdo no se revelaron. Un reporte de Music Business Worldwide, calcula que la empresa ha destinado $1,260 millones de dólares en las cuatro adquisiciones anteriores enfocadas en crecer su negocio de contenido hablado.

En febrero pasado, compró dos empresas relacionadas con podcasts: Podsights, que es un servicio de medición de publicidad, y Chartable, una plataforma de análisis de datos que permite a los creadores conocer y ampliar sus audiencia.

En un comunicado, Spotify explicó que la tecnología de Kinzen, que utiliza machine learning, es particularmente adecuada para podcasts y formatos de audio. Su compra sigue la tendencia de la empresa por apostar por nuevas tecnologías.

En junio pasado, adquirió Sonantic, una plataforma de voz que usa inteligencia artificial para crear voces realistas a partir de texto. Antes, en 2017 compró Mediachain, una startup de blockchain.

Dos años de asociación “impactante”

Fundada en 2017, la compañía que dirige Mark Little ha trabajado con Spotify desde hace dos años en una asociación “impactante y colaborativa”, según la directora global de Asuntos públicos de Spotify, Dustee Jenkins.

Dada la complejidad de analizar contenido de audio en cientos de idiomas y dialectos, y los desafíos para evaluar de manera efectiva los matices y la intención de ese contenido, Kinzen ayuda al servicio de streaming a comprender mejor el panorama de abuso e identificar amenazas emergentes en la plataforma.

“Ahora, juntos como uno, podremos mejorar aún más nuestra capacidad para detectar y abordar el contenido dañino y, lo que es más importante, de una manera que considere mejor el contexto local”, expresó Jenkins.

Según la ejecutiva, esta inversión amplía el enfoque de Spotify hacia la seguridad de la plataforma y subraya la seriedad con la que toma su compromiso de crear una experiencia segura y agradable para creadores y usuarios.

¿Cómo utiliza Kinzen machine learning?

Kinzen fue contratada en Irlanda durante la pandemia para identificar información errónea en línea relacionada con Covid-19 y el programa de vacunación.

Según la empresa, no existe inteligencia artificial que pueda resolver mágicamente el problema de los contenidos nocivos, los filtros de contenido automatizados no solucionan desafíos de moderación altamente complejo y los moderadores humanos simplemente no pueden hacer frente al volumen.

Para resolver este problema utiliza su enfoque “human in the loop”, que se basa en un ciclo de retroalimentación cada vez mejor entre los editores y los algoritmos.