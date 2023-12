Claudia Vázquez, directora de Innovación y Desarrollo tecnológico del IMSS: “Los datos hablan” | IT Masters Mag

La carrera de la actual directora de Innovación y Desarrollo tecnológico del IMSS, Claudia Vázquez, la primera mujer con el nombramiento de IT Master del Año, tiene una constante: la importancia del dato.

Ingeniera en Cibernética y Sistemas por la Universidad La Salle, antes de alcanzar el puesto actual tuvo que enfrentarse a ser minoría en la universidad y todavía experimentó en carne propia los anuncios en las bolsas de trabajo donde se solicitaban solo varones para un puesto específico en Sistemas.

Nada de ello le ha impedido desarrollar su talento, tanto en la iniciativa privada como ahora en el sector público, donde en menos de cinco años desde que encabeza la dirección de Innovación y Desarrollo tecnológico del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) ha logrado gestionar 150 proyectos, 70% de los cuales de cara a más de 70 millones de mexicanos, un millón de patrones y 482,000 trabajadores institucionales.

El más importante de todos, desde su punto de vista, es la gestación del Historial Clínico Electrónico, en el que los médicos pueden contar con una visión de 360 grados de los pacientes.

Incluye las notas médicas, estudios de laboratorio, recetas e incapacidades, y forma parte del Ecosistema Digital en Salud, algo que había solicitado el área médica desde hace más de 20 años.

Una innovación constante

Por el Historial Clínico, el IMSS ganó la Mención especial a la innovación en Impacto ciudadano en la edición de Las más innovadoras 2023 de Netmedia.

A pesar de sus logros, Vázquez Espinoza no se conforma. Al Ecosistema Digital de Salud, que es producto de la pasión de la premiada por el big data, aún le falta crecer para ser considerado un modelo de seguimiento integral, desde una consulta en una Unidad de Medicina Familiar, hasta un egreso hospitalario.

Se encuentra en proceso el despliegue de una plataforma homologada de urgencias, hospitalización y cirugía; la integración de imagenología, y una agenda transversal y de trabajo social, que permitan complementar la trazabilidad de la atención médica de los derechohabientes.

“Soy muy analítica y tengo un gusto personal por los datos. Los datos hablan cuando realmente te metes en ello y me paso horas cruzando información”, afirmó la entrevistada.

Agilidad con 80 años encima

Para tener 80 años cumplidos, el IMSS se mueve al ritmo que exigen los tiempos modernos de desarrollo de aplicaciones: con agilidad.

Vázquez Espinoza considera que el virus que azotó al mundo entero en 2020 fue el acicate que la institución necesitaba para que la tecnología tomara un rol estratégico. Ello se refleja en un presupuesto autorizado para el rubro, que pasó de $3,500 millones de pesos en 2019 a $6,210 millones para 2024.

“Cuando llegué aquí en noviembre de 2019, durante el primer mes y medio cada dos días venían a presentarme sistemas que desarrollaban las distintas áreas, y solo venían a que yo les desplegara la infraestructura”, comentó.

Explicó que había un Shadow IT gigantesco, sobre todo en el área médica. “Reinaba la anarquía, por lo que empecé a poner gobierno. Por supuesto tuve que enfrentarme a la resistencia al cambio. En enero de 2020 se planteó una estrategia en forma estructurada y de forma transversal para evitar duplicidades. Nos pusimos a entender el objetivo de la institución y a identificar las oportunidades. Ahí planteamos la estrategia de datos”

En ese punto golpeó la pandemia y los médicos no tuvieron más remedio que dedicarse a su trabajo y no a desarrollar. Por fortuna, dijo, el director del IMSS es muy protecnología y está convencido de la automatización de procesos y el valor que genera. “A diferencia de otras instituciones u organismos, Sistemas le reporta al director general”, comentó la entrevistada.

Sin días de descanso

Para Vázquez Espinoza, el IMSS es uno antes de la emergencia sanitaria y otro muy distinto ahora. De tener que esperar meses para la autorización de una compra pasó a semanas, porque para responder a la emergencia tenían que actualizar infraestructura, telecomunicaciones y crear aplicaciones.

“Había un rezago en equipo de cómputo y no se podían implementar muchos de los sistemas”, abundó.

El primer paso fue crear un tablero en el que se tuviera una sola versión de la verdad, un dato único, que provenía de las cifras de infectología.

“La pandemia aceleró la sensibilidad e hizo que todos trabajáramos colaborativamente. Durante los primeros cuatro meses nos reuníamos presencialmente todos los días. No había días de asueto ni fines de semana, pero mandamos a trabajar a los más vulnerables a su casa y como a 95% del equipo de IT” recordó.

Sesionaban en la sala de Consejo y constantemente se actualizaba el tablero con las cifras de los casos de contagio. “Era dramático”, dijo. Además le añadían variables, como defunciones, abasto de equipo, medicamentos, materiales de protección y personal médico “por aquellos que no podían —o no querían— entrar a un quirófano covid”.

A ello, añadió, hay que añadir la creación de cursos de capacitación en línea, crear nuevas aplicaciones y fortalecer las existentes.

Aparte de la obligada renovación tecnológica de los equipos para poder operar remotamente, se adoptaron servicios de nube, pero debido a la naturaleza de los datos —sensibles en su mayoría— las aplicaciones críticas residen en sus propios servidores.

De manera que durante esos meses de la emergencia se incrementó la eficiencia operativa mediante el uso de metodologías ágiles, que permitió incrementar el tiempo de ejecución de proyectos, pasando de un promedio de año y medio a seis meses, e incluso proyectos exitosos desarrollados entre dos a ocho semanas.

El uso de microservicios contribuyeron a la eficientización de desarrollos, permitiendo escalabilidad de cientos de usuarios a millones de manera transparente y autoescalable. Actualmente, se han desplegado más de 800 microservicios.

“En el IMSS, la tecnología tomó un rol estratégico tan importante como el del área médica, algo que no había pasado durante los más de 70 años”, afirmó la galardonada.

Una organización basada en datos

Cuestionada sobre cómo iniciar una cultura de gestión basada en datos, quien antes había sido la directora de Innovación y Desarrollo Tecnológico del IMSS reconoció que no es una tarea fácil.

“Uno de los primeros pasos en el IMSS fue hacer un diagnóstico y empezar a generar el área de datos que nos ayudara a coordinar la estrategia, a diseñar un modelo de gobierno de datos accionable al instituto, y priorizar. Trabajamos muy fuerte con las distintas áreas para sensibilizar sobre la importancia de tener un modelo de datos institucional”, explicó.

Muchas veces, agregó, las áreas tienen sus propios repositorios y hay que tener control, hacer que los datos sean parte de la cultura organizacional. “La pandemia nos ayudó, porque nos habría costado mucho trabajo sin esa sensibilización”, afirmó.

Según la ejecutiva, el dato debe ser trazable y la gestión del cambio es muy importante. “Que los datos sean parte de la cultura organizacional, donde también entra el tema de la democratización, de tipificar los datos para gestionar su acceso de acuerdo con los distintos perfiles de usuarios”, comentó la entrevistada, quien hizo sus pininos como becaria en Software AG cuando aún estudiaba en la universidad.

Como parte de la estrategia tecnológica del IMSS, se plantearon diversos proyectos de alto impacto —como el ya mencionado Ecosistema Digital en Salud—, una táctica para la integración de los procesos tecnológicos de los tres niveles de atención, para acercar los servicios que el Instituto ofrece a los derechohabientes y asegurados con distintos componentes y módulos basados en los macroprocesos médicos, hacia un modelo de seguimiento integral, desde una consulta en una Unidad de Medicina Familiar, hasta un egreso hospitalario.

Una carrera ascendente y dos hijos

Madre de dos hijos, Claudia Vázquez jamás abandonó su carrera profesional por la maternidad. “La vida profesional me apasiona. He tratado de buscar un equilibrio en mi rol de madre”, señaló.

A los dos meses de nacidos, relató, sus hijos se fueron a la guardería y buscó una red de ayuda. “Busco tener tiempo de calidad con ellos, estar en el aquí y el ahora. He tratado de equilibrar el rol de madre, de hija, de familia. Pero disfruto seguir preparándome. Hoy mis hijos tienen 15 años, el varón, y 16, la mujer”, presumió la premiada, quien también se declaró apasionada por las matemáticas.

Fue así que estudió la carrera de cibernética cuando vio que había futuro en ello. Empezó a trabajar a la mitad de la carrera en Software AG en un programa de becarios, de tres meses, que incluía redes y telecomunicaciones. Al final le asignaron un proyecto en Nissan Mexicana, donde trabajó varios de desarrollo y desde ahí se enganchó.

“Pensé que lo mío eran las redes y las telecomunicaciones, pero después de ese primer trabajo enfocado al desarrollo y análisis, empezó mi trayectoria profesional enfocada a esto último.”

Tuvo la oportunidad de trabajar en varios sectores, como el automotriz, el bancario (Scotiabank y BBVA), el retail (Grupo Elektra y en Waldos), en el área IT, donde diseñó los superdome para clientes de HP que requerían alta disponibilidad, y también en la comercializadora Comex, donde puso en marcha sus habilidades de profesional de gestión de proyectos (PMP) como gerente sénior y vivió la transición de sistemas entre Comex y PPG, que compró la conocida marca de pinturas.

También poseedora de un MBA por la Universidad Anáhuac, se desempeñó como directora ejecutiva de la Oficina de Datos (CDO) de Scotiabank.

“Ese fue un reto muy importante en mi carrera. Era una división en un sector nuevo para mí, donde me desempeñé por cuatro fantásticos años, porque mi contratación fue para trabajar en la migración del core bancario, e iniciar el data lake. Esa fue mi misión hasta que eso se estabilizó. Fue muy interesante porque era salir del área de tecnología, para verla desde otro lugar, y eso te da otra sensibilidad, además de lidiar con retos normativos y jurídicos. Luego de esos cuatro años llegó la oportunidad de ingresar al IMSS.”

La entrevistada reconoció que el director buscaba específicamente a una mujer para el puesto, y aunque no está de acuerdo con las cuotas de género, afirmó que si no fuera por ello, muchas no tendrían oportunidad ni de presentarse a concurso.

“Profesionalmente ha sido el reto más fuerte al que me he enfrentado y el que me ha dado las mayores satisfacciones”, concluyó la nueva IT Master del Año.