Con más de 70 líderes IT arrancará quinta edición del IT Masters Forum

Por quinta ocasión se realizará el IT Masters Forum. A partir del jueves, el encuentro en Cancún reunirá a más de 70 líderes IT de la principales empresas en México, bajo el tema “Deconstructing the CIO“.

A lo largo de tres días, los asistentes podrán dialogar sobre la evolución de los roles de tecnología dentro de las organizaciones, conocer las principales tendencias y entablar conversaciones con sus pares y con proveedores.

Mónica Mistretta, directora general de Netmedia, empresa organizadora del IT Masters Forum, comentó que “el entusiasmo de la respuesta de los asistentes anticipa ya un ambiente de renovada confianza en el futuro”.

El encuentro es la evolución del CIO Summit, también convocado por Netmedia, que se efectuó anualmente desde 2004 hasta 2017.

“Con la experiencia ganada hemos ido mejorando en formato, modelo y contenidos. Con el IT Masters Forum crecimos de forma exponencial en el número de participantes, contenido y oportunidades de relacionamiento entre líderes IT y con jugadores relevantes del ecosistema de proveedores”.

Agenda con mucho talento

Mark Minevich, Chief Digital AI Strategist, será el encargado de abrir las sesiones con la conferencia magistral State of AI Business – La inteligencia artificial está en todos lados.

Además, la directora adjunta del Instituto de México del Wilson Center, Lila Abed, brindará un panorama sobre la “vapuleada” relación entre México-Estados Unidos, y el profesor decano de Política de empresa del IPADE, Carlos Ruiz González, encabezará un taller para reflexionar sobre las lecciones de los últimos dos años.

En la agenda también destacan presentaciones de proyectos ganadores de Las más innovadoras, así como dos paneles: Nuevos líderes IT: capacitados, ambiciosos y listos para el relevo y El nuevo ADN del CIO y qué necesita cambiar.