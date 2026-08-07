AMD anunció el 6 de agosto un acuerdo para adquirir Taalas, una startup con sede en Toronto (Canadá) que fabrica chips para inferencia, sin revelar el precio de la operación.

Taalas ha recaudado un total de $219 millones de dólares (mdd) en financiación de capital riesgo desde su fundación en 2023. La adquisición está sujeta a las condiciones de cierre habituales y a las aprobaciones regulatorias.

El acuerdo se produce poco más de siete meses después de que Nvidia, por momentos la empresa más valiosa del mundo (más de $5 billones de dólares) gracias a la demanda de chips de AI, gastara $20,000 mdd —su mayor operación registrada— en la compra de activos de Groq, una empresa dedicada al diseño de chips de inteligencia artificial (AI) de alto rendimiento.

El vicepresidente sénior del Grupo de inteligencia artificial de AMD, Vamsi Boppana, afirmó en un comunicado que “la tecnología y el equipo de ingeniería de primer nivel de Taalas refuerzan nuestra cartera de AI al aportar un rendimiento y una eficiencia diferenciados en tareas de inferencia”.

Los chips alternativos, como los de Taalas y Groq, son especialmente importantes para aplicaciones de baja latencia, donde el tiempo que tarda un modelo de AI en ofrecer la primera respuesta es crucial.

El límite de las GPU en GenAI

Aunque el fabricante de chips confía en que sus unidades de procesamiento gráfico (GPU) impulsen la mayor parte de su crecimiento en el sector de los centros de datos, a medida que las empresas de servicios en la nube adquieren todos los chips avanzados para AI, en pleno auge de la inteligencia artificial generativa (GenAI) —que se acerca a su cuarto aniversario— resulta evidente que no sirven para todo.

En julio pasado, durante el lanzamiento de un producto, la CEO de AMD Lisa Su dijo estar “firmemente convencida de que no existe una solución única para todos los casos en lo que respecta a los chips”.

Los aceleradores de Taalas están personalizados; es decir, diseñados específicamente a nivel de hardware, para un único modelo de inteligencia artificial (AI), en lugar de ser de propósito general.

A cambio de esa menor flexibilidad, dicha tecnología promete un chip más económico que, según el fabricante canadiense, puede generar resultados para modelos específicos miles de veces más rápido que una GPU tradicional.

El chip actual de Taalas ejecuta una versión reducida del modelo Llama 3.1 de Meta, aunque la compañía trabaja en chips para modelos más grandes y avanzados. Se fabrica mediante un proceso más antiguo de TSMC y emplea memoria SRAM de alta velocidad integrada en el propio chip.

La integración en la hoja de ruta de AMD

AMD anunció que integraría los chips y la tecnología de Taalas en su hoja de ruta, incluso en sistemas que utilizan sus procesadores centrales y GPU Instinct. Este no es el único acelerador complementario que respalda AMD: en julio pasado, la compañía anunció una colaboración con Cerebras para integrar sus chips de AI en sus sistemas a finales de este año.

El CEO de Taalas, Ljubisa Bajic, recordó que Taalas fue fundada para replantear la inferencia de AI desde cero, diseñando el hardware en torno al modelo.

“Nuestro equipo, con sede en Canadá, ha combinado una profunda experiencia técnica con la voluntad de desafiar los enfoques convencionales. Unirnos a AMD nos proporcionará la escala, los recursos de ingeniería y el alcance global necesarios para acelerar nuestra innovación”.

La adquisición también refleja la creciente importancia de que los principales fabricantes de GPU ofrezcan sistemas integrados que incluyan diversos componentes y chips, en lugar de limitarse a procesadores. Recientemente, AMD comenzó a suministrar Helios —su primera solución a escala de rack para competir con los racks de servidores integrados de Nvidia— a clientes como Meta y Microsoft.

La estrategia de adquisiciones para Helios

AMD ha llevado a cabo una serie de adquisiciones para completar la gama de componentes y tecnologías necesarios para fabricar sus racks Helios.

En 2024, pagó $665 mdd por Silo AI —empresa que desarrolla modelos de AI— y adquirió por $4,900 millones a ZT Systems, compañía que proporcionó la base técnica de sus productos a escala de rack. El año pasado, compró varias empresas de inteligencia artificial más pequeñas, incluida MK1, dedicada al desarrollo de software para inferencia.

“AMD está creando una plataforma de AI integral que ofrece a los clientes la flexibilidad de implementar las soluciones de computación adecuadas para cada carga de trabajo”, señaló Boppana.