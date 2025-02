AWS México enciende su región en Querétaro

Llegó el “día uno” de la región de nube de Amazon Web Services (AWS) en Querétaro. Tras meses de pruebas y aún sin usuarios, el martes comenzó a estar disponible para sus clientes con al menos una centena de los 240 servicios que la compañía ofrece.

Ocurre a menos de un año de su anuncio, un mes después de que Google Cloud inaugurara una infraestructura similar y tras 16 semanas de que Microsoft anunciara una nueva inversión multimillonaria en el país. Ahora los tres principales hiperescaladores tienen centros de datos en México.

Pero el encendido simbólico de Región Central, como nombró AWS a su infraestructura, ocurrió en la Ciudad de México y desde el principal escaparate del país: la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum.

AWS le quitó relevancia a su propio acto de inauguración en el Foro Allende, para que desde Palacio Nacional, ante la mandataria federal, la vicepresidenta para América Latina de la empresa, Paula Bellezia, diera el anuncio: “De la mano con usted, en este momento estamos encendiendo nuestros centros de datos, que representan una inversión de $5,000 millones de dólares”.

Bellezia afirmó que “llegamos a México para quedarnos, porque esta inversión es mucho más que la construcción de centros de datos de vanguardia. Se trata de una apuesta decisiva y sostenida por el crecimiento socioeconómico y el futuro digital de este gran país y de todos los mexicanos”.

Región Central, que consta de tres zonas de disponibilidad, es la segunda infraestructura de la empresa en Querétaro: hace dos años abrió una Local Zone. Además, es la región de nube 36 de la compañía a nivel mundial.

“Querétaro es una decisión puramente técnica. Se encuentra en el centro del país, también hay todos los recursos de logística, de acceso a aeropuertos, infraestructura y de talentos”, explicó Bellezia.

Un anuncio conveniente para Sheinbaum

Aunque la inversión fue revelada desde febrero de 2024, cuando se anunció la construcción de la región, el Gobierno la celebró como nueva, justo un día después de presentar el Plan México, que prevé inversiones millonarias en el país, y en medio del temor de que con el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca la próxima semana se desincentive la apuesta por México entre las empresas.

“Quiero personalmente agradecerle a Amazon el que vean a México como el lugar para poder desarrollar esta inversión. Es importante por muchas razones: primero, por lo que significa el tipo de inversión que está haciendo y la oportunidad de empleo para muchos ingenieros, ingenieras mexicanas”, dijo Sheinbaum.

Previamente Bellezia había respondido a un reportero que “México tiene las condiciones de ser competitivo en varias industrias, en varias partes del segmento de negocios. Nosotros tenemos muy buenas expectativas”.

Más tarde, en el Foro Allende, el gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri, dimensionó la inversión de AWS: “Querétaro ya se distingue en centros de datos a nivel mundial. Hablamos de una inversión de casi cerca de $10,000 millones de dólares entre todas estas empresas y, por supuesto, la más grande es la de Amazon, el 50% es de ellos”.

AWS, cercano al gabinete económico

Desde que el CEO de Microsoft, Satya Nadella, anunció ante el presidente Andrés Manuel López Obrador su plan “Innovar por México” en 2020, la conferencia mañanera no recibía a ejecutivos de una tecnológica.

Tanto AWS como Google Cloud dieron a conocer que construirían una región de nube con la presencia de la entonces secretaria de Economía, Raquel Buenrostro, y el subsecretario de Hacienda del sexenio pasado, Gabriel Yorio, respectivamente.

Después, en sus actos de inauguración, Microsoft invitó al titular de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, y Google se reunió con el secretario de Educación Pública, Mario Delgado.

Si bien AWS mostró cercanía con el Gobierno de México, lo ha hecho con las áreas económicas y no con las especializadas en IT. El titular de la recién creada Agencia de Transformación Digital y de Telecomunicaciones, José Antonio Merino, no estuvo presente.

A pregunta expresa sobre si la empresa ya tiene planes para colaborar en el plan de digitalización del Gobierno de Sheinbaum, el vicepresidente de Política pública para las Américas, Shannon Kellogg, comentó: “Esperamos trabajar con ella y su administración y eso incluye el plan de transformación digital”.

Kellogg recordó que han colaborado por años con el Gobierno federal, que en el sexenio pasado estableció vehículos como el contrato marco para avanzar en los esfuerzos de transformación para mejorar servicios a la ciudadanía.

“Continuaremos con ello en esta administración, que está poniendo un fuerte énfasis en esto. Estoy muy entusiasmado por la oportunidad de transformar el Gobierno, que seamos parte de eso, con la infraestructura que ahora opera en México, en suelo mexicano. Realmente estamos ansiosos de hacerlo”, indicó.

Un impacto al PIB y la generación de empleos

Por la mañana, tras presentar a los ejecutivos de AWS (Bellezia, Kellogg, el VP de Infraestructura global, Prasad Kalyanaraman, y el director general para México, Rubén Mugártegui) presentes en la conferencia, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, habló del impacto de la región en el país.

“Significa más o menos una contribución a nuestro Producto Interno Bruto del orden de $10,000 millones de dólares en los próximos 15 años a partir de 2025. Se generarán en promedio más de 7,000 empleos anuales. Y va a significar capacitar, entrenar y dar oportunidad al talento mexicano en todo el sistema de Amazon a nivel mundial”, afirmó.

Al abrir el acto en el Foro Allende, Mugártegui detalló que dichos empleos no solo serán dentro de la compañía, sino también en empresas locales, que incluyen tanto puestos de alta especialización y roles no necesariamente tecnológicos que conforman la cadena de suministro de AWS.

En dicha ceremonia, tras los discursos, directivos de AWS junto al gobernador de Querétaro y la coordinadora del Consejo Asesor Empresarial de Presidencia de la República Altagracia Gómez inauguraron Región Central.

AWS capacitará a 200,000 mexicanos para 2025

Al igual que Google Cloud, que al inaugurar su región de nube se comprometió a capacitar a 1 millón de personas, AWS fijó su propia meta: “Tenemos el firme propósito de formar a 200,000 mexicanos más hasta el final del próximo año”.

De acuerdo con Bellizia, la empresa ha capacitado a más de 500,000 mexicanos en habilidades de nube desde 2017. Incluso, detalló que recientemente concluyeron la capacitación de 138,000 personas, a través del programa Impulsando Talento a la Nube.

“Nuestras inversiones vienen acompañadas de nuestro esfuerzo, compromiso de continuar formando a la siguiente generación de talento mexicano digital. Esto no solo creará oportunidad de empleo, sino que también empoderará la próxima generación de innovadores”, comentó.

Región Central es 4.1 veces más eficiente

Por último, el director general de AWS México habló de su “inquebrantable compromiso con la sostenibilidad”. La Región Central, dijo, fue diseñada y construida con las más avanzadas tecnologías para operar de manera eficiente y responsable con el medio ambiente.

“Queremos hacer de la nube la forma más limpia y eficiente para avanzar en la transformación digital. Y eso lo vamos a lograr con la ayuda de la infraestructura de AWS, que con orgullo puedo compartir: es hasta 4.1 veces más eficiente que cualquier otro despliegue de instalaciones en el país”, concluyó.