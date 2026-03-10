KIO Data Centers en Ciudad de México: nuevo megacampus

Kio Data Centers va por su segundo megacampus en México, ahora en la capital del país. Ante la titular de la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco), Manola Zabalza, anunció una inversión cercana a los $70 millones de dólares para la construcción de un nuevo centro de datos en la ciudad, su quinto.

Denominado KIO MEX8, estará a 300 metros de los dos primeros centros de datos de la firma en la Ciudad de México (MX|1 y MX|2), en Cuajimalpa, y sumará 4 megavatios (MW), lo que le permitirá crear un megacampus con una capacidad de 10 MW.

En Querétaro, la empresa de origen mexicano estrenó en diciembre de 2025 su megacampus en el Parque Industrial El Marqués, con una capacidad de 19 MW, al inaugurar su segundo centro de datos en la entidad, donde también construye el tercero.

El MEX8 tendrá una dimensión de 3,800 metros cuadrados y se espera comience operaciones al término del primer trimestre de 2027. Durante su construcción, el proyecto generará 3,000 empleos directos e indirectos.

El objetivo será mejorar la proximidad y latencia para plataformas que sostienen sectores clave de la economía digital capitalina, como comercio electrónico, fintech, salud, educación, ciberseguridad y cadenas logísticas.

La compañía aseguró en un comunicado que también impulsará la especialización técnica en áreas vinculadas con ingeniería, tecnologías de la información (IT) y operación de infraestructura crítica.

Kio Data Centers duplica su capacidad instalada

El nuevo centro de datos mantendrá a la Ciudad de México como la entidad en el país donde la empresa tiene la mayor cantidad de ubicaciones (7), aunque no necesariamente la capacidad total instalada más alta. De las seis que tiene en la capital, dos se ubican en Huixquilucan y Tultitlán, Estado de México.

Actualmente, en su sitio aparecen 11 instalaciones en México y cuatro más en Guatemala, Panamá, Colombia y República Dominicana. Sobre sus planes de crecimiento, la empresa ha hablado de un tercero en Querétaro, un segundo en Monterrey, además de otros en Guatemala y Colombia.

Camarena: “Queremos contribuir a que la Ciudad de México consolide su posición como un hub tecnológico regional, con infraestructura de clase mundial”. Crédito: Kio Data Centers

De acuerdo con el CEO de KIO Data Center, Octavio Camarena, desde que el inversor global en infraestructura I Squared Capital adquirió a la mexicana (2021) la compañía ha duplicado su capacidad instalada total en México de 18 MW a 40 MW.

Este incremento en la capacidad instalada ha sido acompañado por una estrategia de sostenibilidad. Sus centros de datos utilizan sistemas de enfriamiento de circuito cerrado, lo que permite reutilizar continuamente el agua dentro del mismo sistema para regular la temperatura de la infraestructura.

Actualmente, 79% de la energía que utilizan proviene de fuentes renovables y su compromiso es aumentar dicha cifra conforme avanza la transición energética.

Conectividad y ecosistema de red

El nuevo MEX8 se integra a la “network fabric” del campus de Kio en Santa Fe/Cuajimalpa, funcionando bajo un modelo carrier-neutral.

Al estar a 300 metros de los nodos core MX|1 y MX|2, el nuevo centro de datos hereda un ecosistema de interconexión que ya incluye a los principales proveedores de fibra como Telmex (Lumos), Totalplay Empresarial, MCM Telecom, Cogent, Zayo y AT&T.

Esta densidad de red es fundamental, ya que el campus alberga el nodo de DE-CIX México, el punto de intercambio de internet (IXP) más importante de la región, que actualmente lista más de 21 redes interconectadas —incluyendo gigantes como Akamai, Cloudflare y Telia—.

Esto garantiza que el tráfico de datos de las plataformas fintech y de e-commerce que se hospeden en MEX8 tenga una latencia mínima y una redundancia física superior.

Infraestructura de misión crítica y nube híbrida

Siguiendo los estándares de los centros de datos certificados como Tier III de la firma, el MEX8 contará con entradas de fibra duales y diversificadas, eliminando puntos únicos de falla en la comunicación.

Para las empresas que operan bajo esquemas de nube híbrida, la proximidad con el ecosistema de KIO facilita el despliegue de soluciones como Azure ExpressRoute y conexiones de alta velocidad hacia AWS Direct Connect —con capacidades de hasta 100 Gbps—, permitiendo que la infraestructura local se comunique de forma privada y segura con las nubes públicas más grandes del mundo.

Gobierno capitalino celebra el anuncio

Zabalza, de la Sedeco, celebró el anuncio de Kio Data Centers, al destacar la apuesta de la compañía por el futuro de la Ciudad de México y hacer infraestructura que permita que la información circule cada vez más rápido.

La titular de la Sedeco, Manola Zabalza, y el el CEO de KIO Data Center, Octavio Camarena. Crédito: Kio Data Centers

Al robustecer la infraestructura de misión crítica en la capital, el megacampus contribuirá —según Kio— a crear un entorno donde la innovación pueda desplegarse con altos estándares de disponibilidad y seguridad, tanto para iniciativas públicas como privadas.

“Queremos contribuir a que la Ciudad de México consolide su posición como un hub tecnológico regional, con infraestructura de clase mundial”, declaró Camarena.

Aunque no hubo alguna confirmación de colaboración, el anuncio del MEX8 coincide con la agenda de Gobierno digital de la administración local, basada en Llave CDMX y App CDMX como mecanismos de identidad y acceso a servicios.