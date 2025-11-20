 México construirá la supercomputadora más grande de América Latina | IT Masters Mag
México construirá la supercomputadora más grande de América Latina

Shienbaum presentó el Clúster Nacional de Supercómputo y el Centro Mexicano de Supercómputo, que iniciará operaciones en enero de 2026

Publicado el 19 nov 2025
Francisco Iglesias

Director editorial de Netmedia

Sheinbaum firma convenio con el BSC para uso de supercomputadora.
La presidenta Claudia Sheinbaum sostiene el convenio junto al director del BSC Mateo Valero. Les acompañan, de izquierda a derecha: la secretaría de Ciencia Humanidades Tecnología e Innovación, Rosaura Ruiz; el director general del Ipicyt, Luis Antonio Salazar; el director del Área de Investigación en AI del BSC, Ulises Cortés; el director ejecutivo interino de Infotec, Raúl Soto; el titular de la ATDT, Pepe Merino; el secretario de Economía, Marcelo Ebrard; el coordinador nacional de Infraestructura digital de la ATDT, Jorge Luis Pérez, y el coordinador de Infodemia, Miguel Ángel Elorza. Crédito: Presidencia

El Gobierno de México anunciará la próxima semana la construcción en el país de “la supercomputadora más grande de América Latina”, reveló el coordinador nacional de Infraestructura digital de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT), Jorge Luis Pérez Hernández.

“Será 100% mexicana y tendrá una diferencia brutal con la más grande actual, que está en el sur del continente [Brasil], y que no es de un Gobierno, es de una empresa privada [Petrobras]”, afirmó Pérez Hernández ante la presidenta Claudia Sheinbaum en la conferencia mañanera.

Al presentar el Centro Mexicano de Supercómputo, que iniciará operaciones en enero de 2026 en España, Sheinbaum firmó un convenio de cooperación con el Barcelona Supercomputing Centre (BSC), considerado uno de los centros de supercómputo más avanzados del mundo, para el desarrollo de este proyecto.

“Es muy importante que México tenga un centro público, una supercomputadora pública, que pueda estar, que esté al servicio de la gente, del desarrollo del país, de la investigación científica, del propio Gobierno, de Gobiernos estatales y también de la iniciativa privada, que si quiere desarrollar algo, pudiera llegar a contratar al centro de supercómputo que tendríamos más adelante”, señaló la mandataria.

Modelo de clima, primer proyecto de la supercomputadora

El coordinador nacional de Infraestructura digital de la ATDT explicó que el BCS es uno de los centros de supercómputo no solamente más avanzados de España o de Europa, sino a nivel mundial.

“Ha apoyado en varios proyectos a nuestro país. Simplemente el año pasado tuvo una aportación de 440 proyectos en esta supercomputadora, desde chips, desarrollo de gemelos digitales, [hasta] planetas, cuerpos humanos e investigación del clima”, comentó.

De este último tema, Pérez Hernández resaltó que es “el primero que nos interesa y que nos han encargado. Tenemos que mejorar estos pronósticos [y] para mejorarlos se necesita supercómputo, precisamente”, dijo.

La supercomputadora Pegasus de Petrobras es la más grande de América Latina en términos de capacidad de procesamiento y la más ecoeficiente. Este resultado reafirma el liderazgo de la compañía en computación de alto rendimiento (HPC). La máquina supera, en ambos aspectos, a las supercomputadoras Dragon y Atlas, también de Petrobras, cuya potencia de procesamiento equivale a la suma de seis millones de teléfonos celulares o 150.000 computadoras portátiles modernas.

Con este resultado, la compañía obtiene su cuarto título consecutivo en HPC. En 2019, la compañía se posicionó en primer lugar con la supercomputadora Phoenix; en 2020 con Atlas; y en 2021 con Dragon. 

Francisco Iglesias
Director editorial de Netmedia
Periodista mexicano con experiencia desde 2006 en medios impresos, digitales, radio y televisión. Ha colaborado con Milenio, Expansión, Chilango, Animal Político, Publimetro, W Radio, Radio Fórmula y Multimedios. Desde 2011 se ha enfocado en la cobertura de tecnología B2B y negocios, con experiencia complementaria en temas de política, derechos humanos, diversidad sexual, entretenimiento, estilo de vida, turismo y ámbito legislativo. Desarrolla contenido multimedia para medios tradicionales y plataformas digitales, con enfoque en formatos informativos y narrativos.
