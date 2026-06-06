La supercomputadora Coatlicue del Gobierno de México tendrá como sede el Instituto Politécnico Nacional (IPN), Unidad Zacatenco, en la Ciudad de México, comenzará a construirse en agosto próximo y estará lista en dos años.

Así se informó durante la instalación del Comité Técnico, que integrado por la Secihti, la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT), el Centro de Investigación e Innovación en Tecnologías de la Información y Comunicación (Infotec), el Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica (IPICYT), así como representantes de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), el IPN y el Tecnológico Nacional de México (TecNM).

En la sesión, fueron designados consejeros técnicos provenientes de instituciones estratégicas como la Secretaría de Marina, el IMSS, el SAT, Nacional Financiera (Nafin), Bancomext y el Centro Nacional de Supercomputación (BSC por su nombre en inglés).

La secretaria Rosaura Ruiz explicó que Coatlicue es resultado de una visión que combina talento mexicano con las mejores experiencias internacionales para acelerar el desarrollo científico y tecnológico del país y reconoció el acompañamiento del BSC.

“Los proyectos que encabezamos de desarrollo tecnológico, lo hacemos de manera colaborativa con todo el mundo. Reconocemos plenamente que trabajamos con grupos de otros países y nos da gusto contar con el apoyo del BSC”, afirmó.

El director del BSC, Mateo Valero, calificó la instalación del Comité Técnico y la firma del Protocolo como un momento histórico en el fortalecimiento de las capacidades de supercómputo en México y destacó la calidad de los grupos de investigación científica y de tecnología mexicanos.

En el marco de la instalación del Comité se firmaron dos instrumentos de colaboración. El primero fue un Convenio General de Colaboración entre la ATDT y el IPN, con la Secihti como testigo de honor, orientado a impulsar proyectos relacionados con transformación digital, gobierno digital, telecomunicaciones, identidad digital, datos abiertos e inclusión digital, así como acciones para fortalecer la soberanía tecnológica nacional.