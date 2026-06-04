Las agencias de seguridad de la alianza Five Eyes (Cinco Ojos), integrada por Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Australia y Nueva Zelanda, emitieron el pasado 3 de junio una advertencia sobre el uso agresivo por parte de espías chinos de plataformas de empleo en línea (LinkedIn, Upwork o Indeed) para reclutar personas con acceso a información confidencial.

El boletín “Protegiendo nuestros secretos” indica que los servicios de inteligencia militar chinos utilizan una amplia gama de redes profesionales y servicios de reclutamiento en línea para contactar a funcionarios gubernamentales, militares o cualquier persona con acceso a información clasificada.

“Los servicios de inteligencia militar chinos tienen como objetivo final obtener inteligencia militar, política y económica privilegiada que pueda proporcionar a China una ventaja estratégica y táctica sobre los Five Eyes“, afirmaron las agencias de seguridad interna de Estados Unidos, el Reino Unido, Canadá, Australia y Nueva Zelanda.

Si bien ya se habían emitido advertencias similares por parte de algunos países, el boletín conjunto se calificó como un hecho sin precedentes. Pekín ha rechazado reiteradamente estas acusaciones de espionaje, calificándolas de “pura invención y calumnia maliciosa”.

En un comunicado, un portavoz de la embajada china en Canadá condenó la postura emitida el jueves por la alianza, afirmando que la acusación de una supuesta “amenaza de espionaje chino” es “totalmente inventada y constituye una calumnia maliciosa”.

En el boletín, las agencias de Five Eyes indicaron que los espías chinos tenían como objetivo principal a los especialistas en defensa, asuntos exteriores e inteligencia, así como al personal militar, incluidos los destinados en la región del Indo-Pacífico.

También corrían riesgo periodistas, empleados de centros de investigación (think tanks) y personas con acceso indirecto a datos gubernamentales.

El boletín señalaba que los espías utilizaban una “estrategia agresiva de reclutamiento en línea” en la que los candidatos seleccionados eran presionados para proporcionar información confidencial “a clientes no especificados vinculados al gobierno chino”.

Quienes eran reclutados podían recibir entre unos cientos y varios miles de dólares por informe, y se les ofreciía más por información cada vez más sensible, según el boletín.

Estados Unidos ya había advertido sobre el uso del engaño por parte de la inteligencia china para atacar a empleados actuales y antiguos del gobierno estadounidense, mientras que el servicio de seguridad británico MI5 advirtió en noviembre de 2025 a los legisladores sobre los riesgos latentes del espionaje de China en LinkedIn, una táctica que pone en jaque la ciberseguridad corporativa a nivel global.