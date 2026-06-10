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Anthropic lanza modelo con estrictas medidas de seguridad para bloquear consultas maliciosas

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Fable 5 es gratuito por tiempo limitado y tiene un consumo de tokens más acelerado que cualquier otro modelo. Solo está disponible para un grupo selecto.

Publicado el 10 jun 2026
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Pantalla de smartphone con logo de Anthropic y símbolo de AI, clave en la seguridad en modelos de AI.
BCrédito: Archivo ShutterStock

Anthropic comenzó a desplegar un nuevo modelo llamado “Fable”, basado en el mismo modelo subyacente que Mythos, su clase de modelo de AI más potente.

Anthropic había declarado previamente que desarrolló un modelo llamado “Mythos”, un modelo de última generación que representa riesgos de seguridad en modelos de AI para empresas de todo el mundo.

En ese momento, Anthropic señaló que Mythos era lo suficientemente potente como para ayudar a que ciberdelincuentes ataquen potencialmente el software del sector público y privado.

“La ventaja la tendrá quien logre sacar el máximo provecho de estas herramientas”, advirtió Anthropic en abril pasado al anunciar el modelo Mythos.

“A corto plazo, esto podría ser una ventaja para los atacantes, si los laboratorios de vanguardia no tienen cuidado con la forma en que distribuyen estos modelos. A largo plazo, esperamos que sean los defensores quienes dirijan los recursos de manera más eficiente y utilicen estos modelos para corregir errores antes de que se publique nuevo código”.

En otras palabras, podría haberse utilizado indebidamente para encontrar y explotar vulnerabilidades en software empresarial como el navegador Firefox.

Debido a estos riesgos, Anthropic decidió limitar el acceso a modelos como Mythos y ofrecerlos exclusivamente a expertos en ciberseguridad y organizaciones de confianza.

Ahora, Anthropic afirma haber desarrollado sólidas medidas de seguridad para esta misma clase de modelos, lo que significa que estos potentes modelos de AI ya no pueden ser fácilmente explotados por ciberdelincuentes.

Como resultado, está lanzando una versión más segura llamada “Fable 5”.

Según Anthropic, este modelo cuenta con estrictas medidas de seguridad que bloquearán o redirigirán las consultas maliciosas, como las relacionadas con ciberseguridad ofensiva, biología o química, a su modelo anterior, Opus 4.8.

Claude Mythos 5 es la versión sin restricciones de ese mismo modelo, sin dichas medidas de seguridad.

Debido a los riesgos que implica, solo está disponible para un grupo selecto de socios de confianza, como expertos gubernamentales en ciberseguridad e investigadores específicos en ciencias biológicas.

Fable 5 es gratuito por tiempo limitado y tiene un consumo de tokens más acelerado que cualquier otro modelo. Anthropic afirma que Fable 5 es un modelo costoso debido a sus altos requisitos de procesamiento, lo que impide que la compañía pueda ofrecerlo con la misma facilidad que Opus 4.8 o sus versiones anteriores.

Sin embargo, hasta el 22 de junio, Anthropic asegura que Fable 5 estará disponible para todos los clientes de los planes Pro, Max y Enterprise. Una vez finalizado este periodo, se aplicará un esquema de precios basado en el consumo, ideal para la optimización de presupuestos de la infraestructura tecnológica para CISO.

Prohibida su reproducción total o parcial.

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