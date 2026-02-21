Anthropic lanza Claude Code, un agente autónomo especializado en ciberseguridad | IT Masters Mag

La empresa de inteligencia artificial Anthropic anunció el lanzamiento de Claude Code Security, una herramienta diseñada para transformar la revisión de software mediante el uso de agentes autónomos.

El lanzamiento coincide con el despliegue de Claude Opus 4.6, la versión más avanzada de su modelo insignia, la cual optimiza el razonamiento complejo y la ejecución de tareas técnicas de larga duración.

Claude Code Security se posiciona como una respuesta directa a la creciente sofisticación de los ataques informáticos.

De acuerdo con el reporte 2026 Incident Response Report de la Unit 42 de Palo Alto Networks, el uso de herramientas de inteligencia artificial por parte de atacantes ha reducido los tiempos de exfiltración de datos; en 2025, la velocidad de estos ataques se cuadruplicó en comparación con periodos anteriores.

A diferencia de los escáneres estáticos tradicionales, el nuevo agente de Anthropic analiza la lógica de negocio y el flujo de datos para identificar vulnerabilidades. De acuerdo con la publicación oficial de la compañía, la herramienta busca equilibrar la balanza entre atacantes y defensores: “Claude Code Security identifica problemas y sugiere soluciones, pero los desarrolladores siempre toman la decisión final”.

El impacto de las fallas de seguridad sigue siendo crítico para las organizaciones. El informe Cost of a Data Breach 2025 de IBM indica que el costo promedio de una brecha de seguridad en los Estados Unidos alcanzó un récord de 10.22 millones de dólares por incidente. Ante este panorama, Anthropic afirma que su tecnología puede detectar errores que han pasado desapercibidos por décadas.

Una nueva generación de modelos: Claude Opus 4.6

El lanzamiento de la herramienta de seguridad se apoya en las capacidades de Claude Opus 4.6, presentado en febrero de 2026. Esta versión introduce el “pensamiento adaptativo”, permitiendo que el modelo decida de forma autónoma cuándo requiere un razonamiento extendido para resolver un problema.

Respecto a la eficacia de estos sistemas en el desarrollo de software, la empresa destaca en su blog oficial: “Esperamos que una parte significativa del código mundial sea escaneada por AI en el futuro cercano, dada la eficacia que han alcanzado los modelos para encontrar errores de seguridad ocultos”.

Finalmente, el sistema opera bajo un esquema de “humano en el circuito” (human-in-the-loop), asegurando que la autonomía del agente no reemplace la supervisión técnica. Anthropic subraya la naturaleza asistencial de la herramienta: “Claude Code Security va más allá del análisis estático y el escaneo de patrones conocidos al razonar sobre la base de código como lo haría un investigador de seguridad humano”.