 Anthropic lanza Claude Code, un agente autónomo especializado en ciberseguridad | IT Masters Mag
Ciberseguridad Infraestructura Empresas Inteligencia Artificial Innovación & Emprendimiento Transformación digital Analytics & Big Data Gobierno Cloud Seguridad

CIBERSEGURIDAD

Anthropic lanza Claude Code, un agente autónomo especializado en ciberseguridad

Home Ciberseguridad
Dirección copiada

A diferencia de los escáneres estáticos tradicionales, el nuevo agente de Anthropic analiza la lógica de negocio y el flujo de datos para identificar vulnerabilidades.

Publicado el 20 feb 2026
Anthropic-Claude-Code-Security
Crédito: Anthropic

La empresa de inteligencia artificial Anthropic anunció el lanzamiento de Claude Code Security, una herramienta diseñada para transformar la revisión de software mediante el uso de agentes autónomos.

El lanzamiento coincide con el despliegue de Claude Opus 4.6, la versión más avanzada de su modelo insignia, la cual optimiza el razonamiento complejo y la ejecución de tareas técnicas de larga duración.

Claude Code Security se posiciona como una respuesta directa a la creciente sofisticación de los ataques informáticos.

De acuerdo con el reporte 2026 Incident Response Report de la Unit 42 de Palo Alto Networks, el uso de herramientas de inteligencia artificial por parte de atacantes ha reducido los tiempos de exfiltración de datos; en 2025, la velocidad de estos ataques se cuadruplicó en comparación con periodos anteriores.

A diferencia de los escáneres estáticos tradicionales, el nuevo agente de Anthropic analiza la lógica de negocio y el flujo de datos para identificar vulnerabilidades. De acuerdo con la publicación oficial de la compañía, la herramienta busca equilibrar la balanza entre atacantes y defensores: “Claude Code Security identifica problemas y sugiere soluciones, pero los desarrolladores siempre toman la decisión final”.

El impacto de las fallas de seguridad sigue siendo crítico para las organizaciones. El informe Cost of a Data Breach 2025 de IBM indica que el costo promedio de una brecha de seguridad en los Estados Unidos alcanzó un récord de 10.22 millones de dólares por incidente. Ante este panorama, Anthropic afirma que su tecnología puede detectar errores que han pasado desapercibidos por décadas.

Una nueva generación de modelos: Claude Opus 4.6

El lanzamiento de la herramienta de seguridad se apoya en las capacidades de Claude Opus 4.6, presentado en febrero de 2026. Esta versión introduce el “pensamiento adaptativo”, permitiendo que el modelo decida de forma autónoma cuándo requiere un razonamiento extendido para resolver un problema.

Respecto a la eficacia de estos sistemas en el desarrollo de software, la empresa destaca en su blog oficial: “Esperamos que una parte significativa del código mundial sea escaneada por AI en el futuro cercano, dada la eficacia que han alcanzado los modelos para encontrar errores de seguridad ocultos”.

Finalmente, el sistema opera bajo un esquema de “humano en el circuito” (human-in-the-loop), asegurando que la autonomía del agente no reemplace la supervisión técnica. Anthropic subraya la naturaleza asistencial de la herramienta: “Claude Code Security va más allá del análisis estático y el escaneo de patrones conocidos al razonar sobre la base de código como lo haría un investigador de seguridad humano”.

Prohibida su reproducción total o parcial.

¿Qué te ha parecido este artículo?

Si piensas que este post es útil…

¡Síguenos en nuestras redes sociales!

Equipo editorial IT Masters Mag
IT Masters Mag es producido por el equipo periodístico de Netmedia, editorial mexicana con más de dos décadas de experiencia especializada en tecnologías de la información, innovación empresarial y transformación digital. Fundada por la periodista Mónica Mistretta, la compañía se distingue por su compromiso con el rigor informativo, la objetividad y el valor práctico para tomadores de decisiones en México y América Latina. El contenido es desarrollado por profesionales del periodismo y la comunicación con trayectoria en medios digitales e impresos, bajo la dirección editorial de Francisco Iglesias, experto en tecnología B2B y negocios. Todos los artículos siguen estándares internacionales de calidad, incluyendo verificación de fuentes, entrevistas con especialistas y un enfoque claro en aportar análisis útiles para CIOs, CTOs y líderes empresariales. IT Masters Mag forma parte de Nextwork360, la mayor red latinoamericana de medios B2B sobre innovación y cultura digital.
Sígame en

Leer también:

Canales

Artículos relacionados

  • Hacker,From,North,Korea.,Flag,Dprk.,Silhouette,Man,Hacker,With

  • CIBERSEGURIDAD

    FBI confirma que hackers de Lazarus están detrás del robo de $1,500 mdd a Bybit

    27 Feb 2025

    por Equipo editorial IT Masters Mag

    Compartir
  • Bratislava,,Slovakia,-,May,,10,,2025,:,Oracle,Logo,On

  • NUBE

    Oracle recorta empleos de su infraestrutura de nube en EU

    15 Ago 2025

    por Equipo editorial IT Masters Mag

    Compartir
  • TCS-inauguracion-centro-de-operaciones-Ciudad-de-Mexico

  • TRANSFORMACIÓN DIGITAL

    TCS abre nuevo centro de operaciones en Ciudad de México; creará 5,000 empleos de IT

    17 Jul 2025

    por Equipo editorial IT Masters Mag

    Compartir
  • mesa-redonda-Outsystems

  • IT MASTERS CLUB

    Líderes IT ven en los agentes de AI, el paso inevitable, pero aún no se sienten preparados

    26 Nov 2025

    por Francisco Iglesias

    Compartir