Apple envió el 13 de agosto una “notificación de amenaza” a un número indeterminado de clientes, indicando que detectó un “ataque de spyware mercenario dirigido a tu iPhone”, reportaron usuarios en Reddit.

La función en sí no es nueva. La empresa de Cupertino (California, Estados Unidos) envía estas alertas de forma periódica desde 2021, cuando detecta este tipo de ataques altamente dirigidos.

De acuerdo con el Security Lab de Amnesty International, un spyware mercenario es una herramienta de vigilancia desarrollada por empresas privadas y comercializada, principalmente, con Gobiernos. Estos sistemas pueden incorporar tanto los exploits utilizados para comprometer un dispositivo como la infraestructura necesaria para extraer y procesar la información.

La nueva tanda de notificaciones de amenazas se envió a usuarios seleccionados en 110 países, confirmó Apple al sitio BleepingComputer. La empresa ha dicho que desde 2021 ha notificado a usuarios de 150 países.

Estos ataques son costosos, altamente sofisticados y suelen dirigirse a un número muy reducido de personas. La lista de posibles objetivos incluye a periodistas, activistas, políticos y diplomáticos, quienes históricamente han estado entre los blancos de este tipo de spyware.

El rol de Pegasus y la atribución de los ataques

En un documento de soporte, Apple cita a Pegasus, de NSO Group, como ejemplo de spyware mercenario históricamente asociado a este tipo de ataques y las investigaciones forenses sobre notificaciones de amenazas anteriores han confirmado infecciones por el programa espía de origen israelí en algunos casos.

Sin embargo, el fabricante de iPhone no identifica el spyware detrás de cada alerta individual, por lo que no hay pruebas de que las notificaciones del 13 de agosto estén relacionadas específicamente con Pegasus.

La empresa tampoco atribuye las alertas individuales a ningún Gobierno, empresa o región geográfica en particular.

“Los ataques de spyware mercenario cuestan millones de dólares y a menudo tienen una vida útil breve, lo que los hace mucho más difíciles de detectar y prevenir”, explica Apple en dicho documento. Y añade que la gran mayoría de los usuarios nunca serán objeto de tales ataques.

¿Cómo funcionan las notificaciones de amenaza de Apple?

Para Apple, las notificaciones de amenazas deben tomarse en serio. Se basa en su propia inteligencia de amenazas e investigaciones para identificar posibles actividades de spyware mercenario; esto significa que dichas notificaciones son “alertas de alta fiabilidad” y no simples advertencias rutinarias.

“Aunque nuestras investigaciones nunca pueden alcanzar una certeza absoluta, las notificaciones de amenazas de Apple son alertas de alta fiabilidad que indican que un usuario ha sido objeto individual de un ataque de spyware mercenario, por lo que deben tomarse muy en serio”, apunta.

“No podemos facilitar información sobre los motivos que nos llevan a emitir notificaciones de amenazas, ya que ello podría ayudar a los atacantes que utilizan spyware mercenario a adaptar su comportamiento para eludir la detección en el futuro”.

Apple también informó a BleepingComputer que ha actualizado el sistema de notificaciones de amenazas para facilitar a los destinatarios la localización de información importante y el seguimiento de los pasos recomendados para proteger sus cuentas y dispositivos.

Si Apple detecta esta actividad, envía un correo electrónico y una notificación por iMessage a las direcciones de correo y números de teléfono asociados a la cuenta de Apple del usuario.

Por lo general, los correos electrónicos provienen de la dirección threat-notifications@email.apple.com; asimismo, Apple advierte a los usuarios sobre la existencia de versiones falsas de estas alertas.