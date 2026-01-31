Filtración de datos en Gobierno: ATDT responde a Chronus

Ante una nueva presunta filtración de datos de 25 dependencias públicas, como el IMSS Bienestar o el Servicio de Administración Tributaria (SAT), la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT) aseguró que no se ha identificado la publicación de datos sensibles.

El análisis realizado hasta el momento, detalló la ATDT en una tarjeta informativa, indica que se trata en su mayoría de información que ya había circulado el mismo grupo con anterioridad.

Sin embargo, señaló que “se identificó el uso de usuarios y contraseñas válidos que se inhabilitaron inmediatamente” y afirmó que “no se trató de una vulneración de la infraestructura de las autoridades”.

De acuerdo con el periodista Ignacio Gómez Villaseñor, “el grupo Chronus cumplió su amenaza. Han filtrado alrededor de 2.3 TB de información confidencial de Gobierno. La estimación es de cerca de 36.5 millones de personas expuestas”.

La ATDT indicó que las autoridades activaron todos los protocolos de ciberseguridad desde el primer momento que se tuvo conocimiento de esta amenaza.

Hackers acusan al Gobierno de protocolos ineficientes

El grupo autonombrado “Chronus Team” fue el mismo que a finales de 2025 liberó masivamente información de más de 20 instituciones públicas, que provocó la apertura de diversos procedimientos de investigación de oficio por parte de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno.

A principios de semana, lanzó su amenaza: “Queremos informarles que este viernes 30 de enero vamos a realizar una filtración masiva de datos de instituciones del Gobierno de México”.

La ATDT recordó que desde octubre pasado su Dirección de Ciberseguridad asesora y acompaña a las distintas autoridades en sus procesos de protección y seguridad. Informó que ha capacitado a 613 servidores públicos, emitido 204 alertas y notificaciones tempranas a dependencias evitando fugas de información.

Tras la presunta filtración, el grupo explicó que su objetivo es “demostrar que sus protocolos de seguridad son totalmente ineficientes y que su infraestructura siempre fue vulnerable”.

IMSS Bienestar, la filtración más grave, aseguran

Gómez Villaseñor aseguró que la filtración más grave—“la más pesada del conjunto: 1.8TB”, detalló— es la del IMSS Bienestar, distribuida en cinco archivos comprimidos, que afecta a 3.1 millones de personas y que incluye validación directa con el registro Nacional de Población (Renapo), estatus de afiliación y ubicación.

Las otras ocho instituciones del orden federal hackeadas serían el SAT, la Secretaría de Salud, la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios (DGRMyS) de la Secretaría de Educación Pública (SEP), el Instituto Nacional de Perinatología (Inper), la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas (CNSF), la Universidad Autónoma del Noreste (UANE), el padrón de afiliados del Partido Morena y el Instituto Nacional de Formación Política (INFP) morenista.

A nivel estatal, las afectadas serían la Secretaría de Salud de Chihuahua, DeclaraChiapas de la Secretaría Anticorrupción chiapaneca, Declaranet de la Fiscalía General del Estado y el Poder Judicial del Estado de Tabasco, la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas, el Banco Nacional de Datos sobre Violencia contra Mujeres (Banavim) del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zacatecas, el Gobierno del Estado de Morelos, las secretarías de Administración y Finanzas y de Educación del Gobierno de Nayarit, el Consejo de Ciencia, Tecnología e Innovación de Hidalgo (Citnova), el Instituto Estatal de Investigación y Formación Interdisciplinaria (IEIFI) de Baja California, el DIF Sonora y el Sistema de Declaración Patrimonial de Colima.

Las instituciones municipales que aparecen en el listado son el Consejo Municipal del Deporte (Comude) de Guadalajara y el municipio Benito Juárez (Cancún).

La ATDT explicó que “son centralmente sistemas obsoletos desarrollados y administrados por privados para las entidades federativas”.