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Dueña del ‘Financial Times’ revela filtraciones de datos de cuentas de correo de Microsoft y Google

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Atacantes enviaron 9,000 mensajes maliciosos tras vulnerar accesos corporativos en la firma japonesa Nikkei; investigan el alcance total.

Publicado el 5 oct 2026
Pantallas digitales con los logos de Nikkei y Financial Times tras reportar un ciberataque a Nikkei por phishing.
Crédito: Archivo Facebook @nikkeiPRoffice
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El propietario del diario Financial Times, Nikkei, reveló que atacantes desconocidos vulneraron recientemente dos cuentas de correo electrónico de empleados y utilizaron una de ellas para enviar miles de mensajes de phishing.

En un comunicado emitido el pasado 4 de octubre, el gigante editorial japonés informó que a finales de julio se accedió a la cuenta de Google Workspace de un empleado, lo que expuso información personal de trabajadores y socios comerciales.

Nikkei cambió la contraseña de la cuenta tras descubrir la brecha a principios de agosto, a raíz de una notificación de Google.

Aunque este incidente pudo haber expuesto los nombres y direcciones de correo electrónico de 1,646 personas, Nikkei afirmó que los datos afectados no incluyen información sobre lectores o entrevistados.

En septiembre pasado, ciberatacantes accedieron a la cuenta de Microsoft 365 de otro empleado y la utilizaron para enviar 9,000 correos de phishing dirigidos al personal de Nikkei y a entrevistados.

“El 30 de septiembre se enviaron correos electrónicos con enlaces a sitios web maliciosos al personal interno y a entrevistados con quienes varios empleados habían estado en contacto”, declaró la compañía.

Y añadió: “Nuestra empresa ha cambiado las contraseñas y no se han confirmado accesos no autorizados desde entonces. Hemos contactado individualmente a los destinatarios y les hemos solicitado que eliminen los correos”.

La compañía también advirtió a las personas afectadas que estuvieran atentas a correos sospechosos que pudieran suplantar la identidad de Nikkei o de sus filiales en nuevos ataques de phishing.

Nikkei aún no ha atribuido los ataques a ningún grupo de ciberdelincuentes o hackers específico, ni ha informado si ambos incidentes están relacionados.

Estos sucesos son los más recientes de una serie de incidentes de seguridad que Nikkei ha dado a conocer en los últimos años. El año pasado, la empresa también reveló que su plataforma de mensajería Slack había sido vulnerada, afectando a más de 17,000 empleados y socios comerciales.

En mayo de 2022, la filial de Nikkei en Singapur sufrió un ataque de ransomware que afectó a un servidor que “probablemente” contenía datos de clientes. Tres años antes, a finales de septiembre de 2019, Nikkei perdió aproximadamente $29 mdd en un ataque de suplantación de correo corporativo (BEC) dirigido a un empleado de Nikkei America.

Nikkei, también propietaria de The Nikkei —el periódico financiero más grande del mundo— y constituye una de las mayores corporaciones de medios a nivel global. Controla más de 40 empresas afiliadas dedicadas a la publicación, la radiodifusión, la organización de eventos, los servicios de bases de datos y el negocio de índices; cuenta con 37 oficinas editoriales en el extranjero y más de 1,500 periodistas en todo el mundo, además de superar los 3.7 millones de suscripciones digitales de pago.

Prohibida su reproducción total o parcial.

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