Ciberseguridad en el Mundial de Futbol 2026: El reto frente a superficie de ataque más extensa | IT Masters Mag

Ciberseguridad en el Mundial de Futbol 2026: El reto frente a superficie de ataque más extensa

Expertos proyectan que México enfrentará hasta 30 millones de intentos de ciberataques vinculados específicamente al ecosistema del Mundial.

Publicado el 7 mar 2026

El Mundial de Futbol 2026 no es solo el mayor encuentro deportivo del mundo. Para las áreas de tecnología, representa la superficie de ataque más extensa de la década, planteando un desafío crítico para la continuidad de negocio y la integridad de la infraestructura, especialmente en los países sede: Estados Unidos, Canadá y México.

Expertos proyectan que México enfrentará hasta 30 millones de intentos de ciberataques vinculados específicamente al ecosistema del Mundial. El panorama de amenazas incluye:

  • Fraudes mediante Deepfakes: Uso de audio y video en tiempo real para suplantar identidades ejecutivas en momentos de distracción.
  • Inyección de Prompts: Ataques dirigidos a servicios de asistencia al cliente automatizados de empresas patrocinadoras.
  • Frente Externo: Sitios web falsos que suplantan a la FIFA, fraudes en compras en línea y vulneración de pagos sin contacto (NFC).
  • Frente Interno: Robo de credenciales, troyanos bancarios adaptados para WhatsApp y ataques DDoS para colapsar la operatividad digital.

El gerente de Ingeniería de software de Check Point, Vladimir Larrañaga, destaca la importancia de la prevención en este contexto:La organización debe tener procesos y herramientas que permitan identificar estos ataques antes de que lleguen a los usuarios”.

El impacto operativo y la concientización del usuario

El riesgo trasciende al aficionado; para las empresas, el peligro real reside en la exfiltración de datos vía ingeniería social y el estrés sobre las redes corporativas debido al streaming no gestionado.

Uno de los puntos críticos es lograr que el colaborador dimensione el impacto de sus acciones digitales durante el torneo. Sobre esto, Larrañaga enfatizó: “¿Qué es lo mejor? Que el usuario entienda su nivel de acceso”.

Por su parte, el director regional para México de Netscout Systems, Jorge Tsuchiya, comentó sobre la responsabilidad y la medición de la capacidad de respuesta interna: “Tu seguridad… eres responsable”.

Un alcance global sin precedentes

La magnitud del desafío se entiende al observar las cifras de ediciones anteriores y las proyecciones para el próximo torneo de futbol:

  • Mundial Qatar 2022: 5,000 millones de personas interactuaron con el evento. Las redes sociales registraron 93.6 millones de publicaciones con un alcance de 262,000 millones.
  • Mundial 2026 (Proyección): Se estima que 6,000 millones de personas seguirán los partidos a distancia.

Con una audiencia digital de tal magnitud y el aumento de tensiones geopolíticas, la ciberseguridad debe evolucionar de ser vista como un gasto a ser un habilitador de la resiliencia para las organizaciones.

Maricela Ochoa Serafín
Reportera de tecnología. Suele buscar temas de innovación, nuevas aplicaciones IT y seguridad de la información. Periodista por la UNAM; estudió Marketing en el ITAM y Branding en la Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano. Storyteller apasionada por la astronomía.
