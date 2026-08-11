Cloudflare mitigó durante el segundo trimestre 805 ataques de denegación de servicio distribuido (DDoS) en la capa de red que superaron 1 terabit por segundo (Tbps), frente a 130 registrados en el periodo previo, lo que representa seis veces más, de acuerdo con el Informe sobre amenazas DDoS del primer semestre de 2026 de la compañía.

El reporte también revela que el crecimiento se extendió a otras categorías de gran volumen. Los ataques de entre 500 Gbps y 1 Tbps aumentaron 143% respecto al trimestre anterior, mientras que aquellos de entre 100 y 500 Gbps crecieron 105%.

Durante la primera mitad de 2026, la compañía mitigó 23.2 millones de ataques DDoS en la capa de red. Del primer al segundo trimestre, estos pasaron de 10.04 millones a 13.17 millones, un aumento de 31.2%.

Por su parte, las solicitudes HTTP DDoS —utilizadas para saturar aplicaciones y sitios web— sumaron 29.64 billones en el primer semestre. En el segundo trimestre alcanzaron 16.89 billones, frente a 12.75 billones en el primero, un crecimiento de 32.4%. Estas solicitudes forman parte de ataques contra la capa de aplicación o capa 7.

La mayoría de los incidentes, sin embargo, siguió siendo de menor escala: 96.62% de los ataques DDoS de capa de red se mantuvo por debajo de 50 Mbps, mientras que 90.6% terminó en menos de 10 minutos, según datos de Cloudflare citados por el sitio BleepingComputer que tuvo acceso al estudio.

En contraste, la proporción de ataques que duraron más de tres horas aumentó de 0.387% en el primer trimestre a 0.828% en el segundo. El incremento de los ataques de mayor volumen se produjo junto con una expansión de la actividad DDoS en general.

Los ataques DDoS de gran volumen aceleran

Abril concentró el mayor nivel de actividad DDoS del semestre, con 6.46 billones de solicitudes HTTP DDoS y 165 petabytes de tráfico de ataques de capa de red, según Cloudflare.

Después de ese pico, la actividad disminuyó de manera notable, un comportamiento que la compañía atribuyó provisionalmente al impacto de la operación internacional PowerOFF, dirigida contra servicios de DDoS bajo demanda.

La operación resultó en la desactivación de 53 dominios, cuatro detenciones y el envío de advertencias a 75,000 usuarios de estos servicios.

DNS y CLDAP ganan terreno entre los vectores DDoS

Los atacantes también modificaron los vectores empleados. Las inundaciones del sistema de nombres de dominio (DNS) representaron 40% de los ataques de capa de red durante el segundo trimestre, frente a 25.7% en el primero.

En conjunto, las inundaciones y los ataques de amplificación basados en DNS representaron 34.3% de la actividad de capa de red durante el primer semestre.

Los ataques de inundación en el protocolo ligero de acceso a directorios sin conexión (CLDAP, por sus siglas en inglés) aumentaron 881.9% trimestre contra trimestre, mientras que las inundaciones del protocolo de datagramas de usuario (UDP) ocuparon el segundo lugar entre los vectores utilizados durante el segundo trimestre, con 14.06% de los ataques, según datos de Cloudflare citados por BleepingComputer.

Los récords de ataques DDoS alcanzan nuevos niveles

El crecimiento de los ataques DDoS de gran escala ocurre después de un 2025 en el que Cloudflare mitigó 47.1 millones de ataques DDoS, un aumento de 121% respecto al año anterior.

De ese total, 34.4 millones correspondieron a ataques de capa de red, frente a 11.4 millones en 2024, según el reporte de amenazas DDoS de Cloudflare correspondiente al cuarto trimestre de 2025.

Ese reporte también documentó un ataque que alcanzó 31.4 Tbps y duró apenas 35 segundos, el mayor ataque DDoS volumétrico públicamente divulgado por Cloudflare hasta ese momento.

La escala de los ataques DDoS también puede medirse en otras dimensiones. Durante la campaña de la botnet Aisuru/Kimwolf a finales de 2025, Cloudflare registró máximos de 205 millones de solicitudes por segundo, 24 Tbps y 9,000 millones de paquetes por segundo.

Estas cifras corresponden a máximos registrados durante la campaña y no necesariamente a un único ataque.

Tbps y RPS: ¿cómo se mide un ataque DDoS?

Los Tbps permiten dimensionar el volumen de datos que un ataque puede enviar por segundo; los RPS, la cantidad de solicitudes que puede generar contra una aplicación; y los Bpps, la cantidad de paquetes que debe procesar la infraestructura de red. Por ello, las cifras no son directamente comparables.

En 2023, Google Cloud reportó un ataque que superó los 398 millones de solicitudes por segundo, mediante la técnica HTTP/2 Rapid Reset.

La diferencia entre estos récords muestra que la escala de un ataque DDoS ya no puede medirse únicamente por el ancho de banda. Un ataque puede buscar saturar los enlaces de red mediante un volumen masivo de tráfico o ejercer presión sobre las aplicaciones mediante cientos de millones de solicitudes, incluso sin alcanzar un volumen equivalente en Tbps.

¿Qué sectores reciben más ataques DDoS?

En cuanto a los objetivos, el sector de medios, producción y publicaciones recibió la mayor proporción de solicitudes HTTP DDoS mitigadas durante el primer semestre, con 14.2% del total.

El sector gubernamental también registró un aumento, que Cloudflare vinculó con acontecimientos geopolíticos y con el incremento de las campañas de hacktivismo.

Los datos muestran un panorama de DDoS más amplio que una sucesión de ataques récord: mientras los incidentes superiores a 1 Tbps se multiplicaron por seis entre el primer y segundo trimestre, la mayoría continúa siendo pequeña y breve. Al mismo tiempo, crece el uso de vectores como DNS, amplificación y CLDAP, y aumenta la proporción de ataques que se prolongan durante horas.