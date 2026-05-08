Cloudflare reveló el 7 de mayo que recortará a 1,100 empleados debido a su uso actual y futuro de la inteligencia artificial (AI).

En una publicación en su blog titulada Construyendo para el futuro, el CEO Matthew Prince y la cofundadora, presidenta y COO Michelle Zatlyn compartieron el correo electrónico que enviaron a todos los empleados.

“Les escribimos para comunicarles directamente que hemos tomado la decisión de reducir la plantilla de Cloudflare en más de 1,100 empleados a nivel mundial”, dice al principio de la comunicación.

La publicación explica: “El uso de la AI por parte de Cloudflare ha aumentado en más de un 600% tan solo en los últimos tres meses. Empleados de toda la empresa —desde ingeniería hasta recursos humanos, finanzas y marketing— ejecutan miles de sesiones de agentes de AI cada día para realizar su trabajo”.

Toda esa AI implica que “debemos ser intencionales en la forma en que estructuramos nuestra empresa para la era de la AI agéntica, con el fin de potenciar al máximo el valor que ofrecemos a nuestros clientes y honrar nuestra misión de ayudar a construir una Internet mejor para todos, en todas partes”.

Por lo tanto, los despidos en Cloudflare por AI resultan necesarios y tienen como objetivo “definir cómo opera y crea valor una empresa de clase mundial y de alto crecimiento en la era de la AI agéntica”.

Despidos en tecnológicas no cesan; la AI, la principal razón

El recorte de Cloudflare no es un hecho aislado, sino parte de una reconfiguración más amplia en Silicon Valley. Google ha ampliado el uso de inteligencia artificial en casi todas sus áreas internas, y Meta también ha impulsado reorganizaciones y recortes para ganar eficiencia y sostener su apuesta por la AI.

El patrón común no es una sustitución total del trabajo humano, sino una reorganización de funciones: más automatización en tareas repetitivas y más foco humano en decisiones, supervisión y desarrollo estratégico.

De acuerdo con la consultora de reubicación laboral Challenger, Gray & Christmas, en abril de 2026 la inteligencia artificial lideró las razones de despido en Estados Unidos por segundo mes consecutivo con 21,490 anunciados, 26% del total de recortes.

En lo que va de 2026, este motivo ha sido citado como la causa de 49,135 recortes, situándose como la tercera razón principal detrás de los planes de despido. La AI representa aproximadamente 16% de todos los planes de recorte de empleo previstos para 2026, cifra que supone un aumento respecto al 13% registrado hasta marzo pasado.

Además, en abril de 2026, el sector tecnológico anunció 33,361 recortes de empleo, lo que eleva el total a 85,411 en lo que va de 2026, un aumento de 33% respecto a los 64,118 despidos anunciados en la industria durante el mismo periodo del año anterior.

La consultora aseguró que es el total acumulado más alto del sector en lo que va del año desde 2023, cuando se registraron 113,944 recortes en el ámbito tecnológico.

Cloudflare y el momento del anuncio del recorte

El correo electrónico se envió horas antes de que Cloudflare anunciara sus resultados trimestrales del primer trimestre de 2026, los cuales incluían un crecimiento interanual de los ingresos de 34% y una previsión de crecimiento futuro de 30%.

Prince inauguró la conferencia de resultados de la empresa declarando: “Hemos tenido un comienzo muy sólido en 2026”.

Los analistas presentes en la conferencia de resultados pidieron al CEO que explicara los despidos y si estos harán que Cloudflare sea una empresa más fuerte.

“Hemos observado que existen roles que no son los que necesitamos para el futuro”, respondió Prince.

Y añadió que “el hecho de que estés en buena forma no significa que no puedas estarlo aún más. Especialmente durante los últimos seis meses, los aumentos de productividad de las personas que interactúan directamente con los clientes y crean código de forma directa han sido increíbles; y muchos de los roles de soporte que los respaldan dejarán de ser los roles que impulsen a las empresas en el futuro”.

El CEO afirmó que Cloudflare “siempre ha vivido un poco en el futuro” y señaló que la empresa es una de las primeras beneficiarias de la AI.

Asimismo, aseguró que la compañía seguirá contratando personal. “Las personas que adoptan estas herramientas son mucho más productivas de lo que jamás habíamos visto”, comentó.

“Calculo que en 2027 tendremos más empleados que en cualquier momento de 2026; sin embargo, los roles están cambiando drásticamente, y es necesario tomar medidas drásticas para llevar a cabo esa transición”, dijo.

“No se trata de reducir la plantilla ni de ahorrar costos. Se trata de tener a las personas adecuadas en los puestos adecuados para construir el futuro”, afirmó Prince.

Cloudflare espera no tener más despidos… pronto

Como suele ocurrir en estos tiempos, el correo electrónico dirigido a la plantilla les advertía de una breve cuenta regresiva de carácter apocalíptico.

“En el transcurso de la próxima hora, cada miembro de nuestro equipo global recibirá un correo electrónico —enviado por ambos— en el que se aclarará cómo les afecta este cambio”, indicaba el mensaje.

Para aquellas personas afectadas, el correo apuntaba que se les enviaría el mensaje tanto a sus direcciones de correo personales como a los corporativos, a fin de garantizar que reciban la información de inmediato.

Prince y Zatlyn comunicaron a los empleados que esperan “hacer esto solo una vez”, para luego contradecirse al afirmar que “no desean volver a hacerlo en el futuro previsible”.

“Al tomar medidas decisivas ahora, brindamos claridad inmediata a quienes se marchan y protegemos la estabilidad del equipo que permanece”, escribieron; para luego añadir su postura de que es preferible realizar un único recorte profundo, dado que “prolongar una reorganización a lo largo de varios trimestres genera una incertidumbre emocional prolongada entre los empleados y frena nuestra capacidad de construir”.

Por consiguiente, despedir a 1,100 personas es “lo correcto; es honesto; y refleja los valores de la empresa que seguimos construyendo”.