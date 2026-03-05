 Detectan campaña de robo de credenciales mediante Google Tasks | IT Masters Mag
Ciberseguridad Infraestructura Empresas Inteligencia Artificial Innovación & Emprendimiento Transformación digital Analytics & Big Data Gobierno Cloud Seguridad

CIBERSEGURIDAD

Detectan campaña de robo de credenciales mediante Google Tasks

Home Ciberseguridad
Dirección copiada

El ataque destaca por su capacidad de evasión, ya que no suplanta la identidad de la plataforma de productividad, sino que utiliza la infraestructura legítima.

Publicado el 5 mar 2026
Nanning,,China,-,Jan,30,,2024.,Google,Tasks,App.,Google
Crédito: Archivo ShutterStock

La firma de ciberseguridad Kaspersky emitió una alerta técnica dirigida a departamentos de IT y responsables de seguridad (CISO) tras detectar una nueva campaña de phishing diseñada para infiltrarse en entornos corporativos.

El ataque destaca por su capacidad de evasión, ya que no suplanta la identidad de la plataforma de productividad, sino que utiliza la infraestructura legítima de Google Tasks para distribuir enlaces maliciosos.

Mecanismo de infiltración y abuso de confianza

El vector de ataque comienza con una notificación de correo electrónico auténtica. Debido a que el mensaje es generado directamente por los servidores de Google, este cuenta con un remitente legítimo (@google.com) y supera las validaciones de seguridad convencionales, como SPF y DKIM, que suelen filtrar correos fraudulentos.

El flujo del ataque se divide en tres etapas detectadas:

1. Generación de la tarea: Los atacantes crean una tarea en Google Tasks e incluyen a la víctima como colaborador o asignado.

2. Notificación oficial: El sistema de Google envía automáticamente un correo electrónico al usuario con el asunto “You have a new task” (Tienes una nueva tarea).

3. Redirección de credenciales: Al interactuar con el enlace presente en la tarea, el empleado es dirigido a una página externa que simula ser un portal de “verificación de identidad” de la empresa. En este sitio, se solicita el ingreso de nombres de usuario y contraseñas corporativas.

Implicaciones para la seguridad empresarial

Según la investigación de Kaspersky, el objetivo principal es el acceso inicial a la red. Una vez obtenidas las credenciales, los actores de amenazas pueden realizar movimientos laterales, exfiltrar propiedad intelectual o desplegar ransomware dentro de la infraestructura de la organización.

María Isabel Manjarrez, investigadora de la firma, señala que la peligrosidad de esta técnica reside en que desactiva la desconfianza natural del usuario al presentarse dentro de un flujo de trabajo cotidiano y oficial.

Recomendaciones técnicas de mitigación

Para neutralizar esta amenaza, el reporte sugiere la implementación de las siguientes medidas:

Autenticación Multifactor (MFA): Establecer el uso de 2FA en todas las cuentas corporativas para evitar que el robo de una contraseña otorgue acceso total.

Verificación de enlaces: Instruir al personal en la revisión de URLs antes de ingresar datos sensibles, incluso si el origen del aviso es un servicio conocido.

Seguridad de correo avanzada: Utilizar soluciones como Kaspersky Security for Mail Server que analicen el comportamiento de los enlaces externos dentro de las notificaciones de plataforma.

Prohibida su reproducción total o parcial.

¿Qué te ha parecido este artículo?

Si piensas que este post es útil…

¡Síguenos en nuestras redes sociales!

Equipo editorial IT Masters Mag
IT Masters Mag es producido por el equipo periodístico de Netmedia, editorial mexicana con más de dos décadas de experiencia especializada en tecnologías de la información, innovación empresarial y transformación digital. Fundada por la periodista Mónica Mistretta, la compañía se distingue por su compromiso con el rigor informativo, la objetividad y el valor práctico para tomadores de decisiones en México y América Latina. El contenido es desarrollado por profesionales del periodismo y la comunicación con trayectoria en medios digitales e impresos, bajo la dirección editorial de Francisco Iglesias, experto en tecnología B2B y negocios. Todos los artículos siguen estándares internacionales de calidad, incluyendo verificación de fuentes, entrevistas con especialistas y un enfoque claro en aportar análisis útiles para CIOs, CTOs y líderes empresariales. IT Masters Mag forma parte de Nextwork360, la mayor red latinoamericana de medios B2B sobre innovación y cultura digital.
Sígame en

Leer también:

Canales

Artículos relacionados

  • Pantalla digital con íconos tecnológicos y una mano tocando el concepto TCP/IP, que representa riesgos y medidas de seguridad en redes informáticas empresariales.

  • redes

    TCP/IP: ¿qué es, cómo funciona y por qué es clave para la seguridad de las redes empresariales?

    17 Jul 2025

    por José María Lamorte

    Compartir
  • Representación visual de conceptos clave de Machine Learning como algoritmos, estadísticas, inteligencia artificial y predicción, con una persona señalando un panel interactivo.

  • ESPECIAL

    Machine Learning: Descubra el arte de enseñar a las máquinas a ver el futuro

    24 Jul 2025

    por José María Lamorte

    Compartir
  • Pizarrón con gráfico sobre costos (en la nube) a la baja.

  • cloud

    10 consejos para administrar los costos de la nube

    09 Jun 2025

    por Maricela Ochoa Serafín

    Compartir
  • Gráfico conceptual con íconos y una persona señalando la palabra Scrum en el centro, rodeada de elementos clave de la metodología ágil.

  • ESPECIAL

    La guía completa para implementar Scrum: beneficios, roles y mejoras para equipos ágiles

    10 Jul 2025

    por Marcela Padua

    Compartir