 El FBI confisca RAMP, foro utilizado por bandas de ransomware
Ciberseguridad Infraestructura Empresas Inteligencia Artificial Innovación & Emprendimiento Transformación digital Analytics & Big Data Gobierno Cloud Seguridad

CIBERSEGURIDAD

El FBI confisca RAMP, foro utilizado por bandas de ransomware

Home Ciberseguridad
Dirección copiada

Fundado en 2021, tanto el sitio en la dark web como su dominio en la web pública muestran ahora un aviso de incautación.

Publicado el 29 ene 2026
The,Dark,Web
Crédito: IT Masters Mag

El FBI desmanteló el foro de ciberdelincuencia RAMP, una plataforma clave para el comercio de malware y servicios de hacking. Destacaba por ser uno de los pocos espacios restantes que permitían abiertamente la promoción de operaciones de ransomware.

Tanto el sitio en la dark web como su dominio en la web pública (ramp4u[.]io) muestran ahora un aviso de incautación que indica: “El Buró Federal de Investigaciones (FBI) ha incautado RAMP“.

“Esta medida se ha tomado en coordinación con la Fiscalía de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida y la Sección de Delitos Informáticos y Propiedad Intelectual del Departamento de Justicia”, detalla el anuncio oficial.

El banner de incautación parece mofarse de los administradores al mostrar el propio eslogan del foro: “¡EL ÚNICO LUGAR DONDE SE PERMITE EL RANSOMWARE!”, seguido de una imagen de Masha guiñando el ojo, de la popular serie animada rusa Masha y el Oso.

Aunque las autoridades no han emitido un comunicado de prensa detallado, los registros DNS de la plataforma fueron redirigidos a servidores utilizados habitualmente por la agencia en operativos similares (ns1.fbi.seized.gov y ns2.fbi.seized.gov).

Con este control, las fuerzas del orden ahora poseen una cantidad significativa de metadatos vinculados a los usuarios, incluyendo correos electrónicos, direcciones IP, mensajes privados y registros que podrían comprometer a sus miembros.

Para los actores de amenazas que descuidaron su seguridad operativa (OPSEC), este evento podría derivar en su identificación y arresto.

El origen de RAMP y el factor Mikhail Matveev

El foro RAMP surgió en julio de 2021, tras la prohibición de promocionar ransomware en comunidades como Exploit y XSS. Dicha restricción fue una respuesta a la presión internacional tras el ataque de DarkSide contra Colonial Pipeline.

La plataforma fue fundada por el actor de amenazas conocido como “Orange” (también alias Wazawaka o BorisElcin), exadministrador de la operación de ransomware Babuk.

Tras disputas internas por la filtración de datos de la Policía Metropolitana de Washington D.C., Orange utilizó la infraestructura previa de Babuk para lanzar RAMP.

Posteriormente, el periodista Brian Krebs identificó a Orange como el ciudadano ruso Mikhail Matveev. En entrevistas previas, Matveev admitió haber creado el foro para aprovechar el tráfico existente de su antiguo grupo, aunque afirmó que el sitio no generaba ganancias y sufría constantes ataques de denegación de servicio (DDoS).

En 2023, el Departamento de Justicia deEstados Unidos acusó formalmente a Matveev por su rol en operaciones de ransomware como LockBit y Hive, dirigidas a infraestructuras críticas y al sector salud.

Actualmente, figura en la lista de los más buscados del FBI con una recompensa de hasta $10 millones de dólares por información que facilite su captura.

Prohibida su reproducción total o parcial.

¿Qué te ha parecido este artículo?

Si piensas que este post es útil…

¡Síguenos en nuestras redes sociales!

Equipo editorial IT Masters Mag
IT Masters Mag es producido por el equipo periodístico de Netmedia, editorial mexicana con más de dos décadas de experiencia especializada en tecnologías de la información, innovación empresarial y transformación digital. Fundada por la periodista Mónica Mistretta, la compañía se distingue por su compromiso con el rigor informativo, la objetividad y el valor práctico para tomadores de decisiones en México y América Latina. El contenido es desarrollado por profesionales del periodismo y la comunicación con trayectoria en medios digitales e impresos, bajo la dirección editorial de Francisco Iglesias, experto en tecnología B2B y negocios. Todos los artículos siguen estándares internacionales de calidad, incluyendo verificación de fuentes, entrevistas con especialistas y un enfoque claro en aportar análisis útiles para CIOs, CTOs y líderes empresariales. IT Masters Mag forma parte de Nextwork360, la mayor red latinoamericana de medios B2B sobre innovación y cultura digital.
Sígame en

Leer también:

Temas

Canales

Artículos relacionados

  • Empresas unicornio en México

  • ESPECIAL

    Empresas unicornio en México: El boom de las fintech y el futuro del emprendimiento

    02 Oct 2025

    por Maricela Ochoa Serafín

    Compartir
  • Tecnología Cloud Computing

  • Tecnología en la nube

    Tecnología Cloud Computing: beneficios para el negocio

    01 Abr 2025

    por Marcela Padua

    Compartir
  • Pantalla digital con íconos tecnológicos y una mano tocando el concepto TCP/IP, que representa riesgos y medidas de seguridad en redes informáticas empresariales.

  • redes

    TCP/IP: ¿qué es, cómo funciona y por qué es clave para la seguridad de las redes empresariales?

    17 Jul 2025

    por José María Lamorte

    Compartir
  • Representación visual de conceptos clave de Machine Learning como algoritmos, estadísticas, inteligencia artificial y predicción, con una persona señalando un panel interactivo.

  • ESPECIAL

    Machine Learning: Descubra el arte de enseñar a las máquinas a ver el futuro

    24 Jul 2025

    por José María Lamorte

    Compartir