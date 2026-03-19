 Explotaron la vulnerabilidad de día cero de Cisco un mes antes de que se hiciera pública: Amazon | IT Masters Mag
Ciberseguridad Infraestructura Empresas Inteligencia Artificial Innovación & Emprendimiento Transformación digital Analytics & Big Data Gobierno Cloud Seguridad

CIBERSEGURIDAD

Explotaron la vulnerabilidad de día cero de Cisco un mes antes de que se hiciera pública: Amazon

Home Ciberseguridad
Dirección copiada

El CISO de Amazon, CJ Moses, reveló que Interlock estaba explotando esta vulnerabilidad 36 días antes de su divulgación pública.

Publicado el 19 mar 2026
Cybersecurity,Alert,For,Operating,System,Failure,With,Intrusion,Detection,,Computer
Crédito: Archivo ShutterStock

Actores de amenazas de ransomware explotaron la vulnerabilidad CVE-2026-20131, un fallo de máxima gravedad en el software Cisco Secure Firewall Management Center, como una debilidad de día cero más de un mes antes de que Cisco la corrigiera.

La revelación es del CISO de Amazon, CJ Moses, quien en una publicación de blog el pasado18 de marzo, aseguró que “nuestra investigación reveló que Interlock estaba explotando esta vulnerabilidad 36 días antes de su divulgación pública, a partir del 26 de enero”.

Esta grave vulnerabilidad de seguridad permite a un atacante remoto no autenticado ejecutar código Java arbitrario como administrador en dispositivos vulnerables.

La explotación de vulnerabilidades de día cero en dispositivos Cisco ASA/FTD no es un riesgo meramente técnico; es una amenaza directa a la resiliencia operativa de la organización.

La capacidad de un atacante para lograr la ejecución de código remoto (RCE) o provocar una denegación de servicio (DoS) puede paralizar infraestructuras críticas en cuestión de minutos.

Para una organización dependiente de sus firewalls perimetrales, esto se traduce en una interrupción costosa, pérdidas financieras por falla de servicios, brechas de cumplimiento regulatorio y un daño reputacional que puede tardar años en repararse.

¿Cómo detectó la red “MadPot” de Amazon el zero-day de Cisco 36 días antes?

Cisco publicó actualizaciones de software que solucionan la vulnerabilidad el pasado 4 de marzo, pero los atacantes ya llevaban ventaja.

Amazon detectó a los intrusos en su red de señuelos (honeypots) MadPot, que registró el tráfico de exploits vinculado a la infraestructura de Interlock.

Además —y esto resultó muy útil para los defensores de la red—, el equipo de inteligencia sobre amenazas también detectó un servidor de infraestructura mal configurado que dejaba al descubierto el kit de herramientas de explotación de Interlock.

Interlock es un grupo de ransomware que surgió en 2025 y desde entonces ha infectado hospitales y centros médicos, incluyendo la empresa de diálisis renal Davita y Kettering Health, donde los delincuentes no solo interrumpieron sesiones de quimioterapia y citas preoperatorias, sino que también filtraron información confidencial de pacientes con cáncer en línea.

Este grupo criminal también afirmó haber robado 43 GB de archivos de la ciudad de Saint Paul durante el verano, lo que obligó a la capital de Minnesota a declarar el estado de emergencia.

Guía de mitigación: ¿Cómo proteger infraestructuras críticas de la vulnerabilidad de Cisco?

Ante la vulnerabilidad de Cisco, para garantizar la integridad de la red, se debe supervisar las siguientes acciones prioritarias:

  • Actualización inmediata: Desplegar con carácter de urgencia los parches para las vulnerabilidades críticas CVE-2025-20333 y CVE-2025-20362 en todos los sistemas ASA/FTD.
  • Auditoría y análisis forense: No basta con parchar; es imperativo auditar dispositivos en busca de persistencia maliciosa, revisar logs anómalos y recolectar evidencias antes de cualquier reinicio de sistema.
  • Higiene de red: Restringir protocolos vulnerables (deshabilitar SNMP público) y asegurar que el acceso administrativo (SSH) esté limitado exclusivamente a redes internas protegidas mediante TACACS+.
  • Monitoreo de WebVPN: Implementar capas adicionales de detección de tráfico sospechoso específicamente en los servicios de acceso remoto, que han sido el vector principal de estos ataques.

¿Qué exige la Directiva de Emergencia 25-03 de CISA sobre los firewalls Cisco?

De acuerdo con la Agencia de Ciberseguridad y Seguridad de Infraestructuras (CISA por sus siglas en inglés) de Estados Unidos, los grupos de ransomware se encuentran entre quienes explotan esta vulnerabilidad crítica.

Ese día por la noche, CISA añadió la vulnerabilidad CVE-2026-20131 a su catálogo de Vulnerabilidades Explotadas Conocidas (KEV), indicó que se sabe que se utiliza en infecciones de ransomware y dio a las dependencias federales estadounidenses tres días para corregirla.

Al cierre de 2025, el catálogo de vulnerabilidades conocidas y explotadas (KEV) de CISA alcanzó las 1,484 entradas, superando las 1,239 registradas a finales de 2024 y reflejando un incremento neto aproximado de 20% tras la adición de 245 nuevas vulnerabilidades.

El año pasado, CISA priorizó vulnerabilidades de ejecución de código remoto (RCE) específicas en Cisco ASA/FTD y FortiGate/FortiWeb por su explotación activa en infraestructuras críticas, como se detalla en las directivas de emergencia (ED 25-03) y las adiciones al catálogo KEV.

El ecosistema de ciberseguridad actual está bajo un escrutinio regulatorio sin precedentes. La Directiva de Emergencia 25-03, emitida por CISA el 24 de septiembre de 2025, marca un hito en la gobernanza de riesgos al obligar a las dependencias federales de Estados Unidos a realizar análisis forenses profundos y recolección de dumps de memoria en todos los dispositivos Cisco ASA/FTD afectados.

En el sector privado, esta medida sirve como un estándar de facto: ignorar estas recomendaciones no solo aumenta el riesgo de brecha, sino que sitúa a la empresa fuera de las mejores prácticas de debida diligencia legal y técnica.

Respuesta de Cisco: agradece colaboración

Un portavoz de Cisco informó a The Register que actualizarán su boletín de seguridad para reflejar la explotación.

“Agradecemos la colaboración de Amazon en este asunto y hemos actualizado nuestro boletín de seguridad con la información más reciente. Instamos encarecidamente a los clientes a actualizar sus sistemas lo antes posible y a consultar nuestro boletín de seguridad para obtener más detalles y orientación”, comentó.

Prohibida su reproducción total o parcial.

¿Qué te ha parecido este artículo?

Si piensas que este post es útil…

¡Síguenos en nuestras redes sociales!

Equipo editorial IT Masters Mag
IT Masters Mag es producido por el equipo periodístico de Netmedia, editorial mexicana con más de dos décadas de experiencia especializada en tecnologías de la información, innovación empresarial y transformación digital. Fundada por la periodista Mónica Mistretta, la compañía se distingue por su compromiso con el rigor informativo, la objetividad y el valor práctico para tomadores de decisiones en México y América Latina. El contenido es desarrollado por profesionales del periodismo y la comunicación con trayectoria en medios digitales e impresos, bajo la dirección editorial de Francisco Iglesias, experto en tecnología B2B y negocios. Todos los artículos siguen estándares internacionales de calidad, incluyendo verificación de fuentes, entrevistas con especialistas y un enfoque claro en aportar análisis útiles para CIOs, CTOs y líderes empresariales. IT Masters Mag forma parte de Nextwork360, la mayor red latinoamericana de medios B2B sobre innovación y cultura digital.
Sígame en

Leer también:

Canales

Artículos relacionados

  • Facade,Of,Aeromexico,Sales,Offices,,Showing,The,Airline,Logo,On

  • TELECOM

    Aeroméxico debuta como OMV: ofrece eSIM y planes de datos a turistas

    24 Sep 2025

    por Equipo editorial IT Masters Mag

    Compartir
  • Juan-Luis-Ordaz-Banamex

  • TRANSFORMACIÓN DIGITAL

    CoDi y DiMo, con bajo volumen de uso pese a crecimiento de la banca móvil: Banamex

    25 Nov 2025

    por Francisco Iglesias

    Compartir
  • Sesion-publica-Segunda-Sala-SCJN

  • INTELIGENCIA ARTIFICIAL

    SCJN confirma que creaciones de AI no tienen derechos de autor; elimina que sean de dominio público

    29 Ago 2025

    por Francisco Iglesias y Mónica Mistretta

    Compartir
  • Pizarrón con gráfico sobre costos (en la nube) a la baja.

  • cloud

    10 consejos para administrar los costos de la nube

    09 Jun 2025

    por Maricela Ochoa Serafín

    Compartir