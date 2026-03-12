Google cierra compra de Wiz por $32,000 mdd: Impacto en Cloud

La adquisición de la empresa de ciberseguridad Wiz por parte de Google por $32,000 millones de dólares (mdd) se cerró oficialmente.

El gigante de las búsquedas anunció el miércoles que Wiz se unirá a Google Cloud en un momento en que la inteligencia artificial (AI) ha hecho vital la seguridad en la nube. Wiz ofrece una plataforma que ayuda a los clientes a proteger sus datos en diferentes servicios de cloud.

“En la era actual de la AI, cada vez más empresas y Gobiernos están migrando sus datos y sistemas más importantes a la nube y recurriendo al desarrollo de software ágil y continuo”, escribió Google en una publicación en la que dio a conocer el cierre de la operación.

“A medida que estas organizaciones operan en un entorno multinube y adoptan la AI, los atacantes la utilizan para operar con mayor velocidad y sofisticación”, añadió la compañía.

El mercado de administración de la posición de seguridad en la nube (CSPM por sus siglas en inglés) —el componente central de las plataformas de protección de aplicaciones nativas de la nube (CNAPP) donde Wiz es referente— tiene una proyección de ingresos, de acuerdo con Gartner, que escala de $1,060 mdd a $3,320 mdd para 2027, lo que representa 25.7% de tasa anual compuesta (CAGR).

Al utilizar CSPM, una organización puede aprovechar la flexibilidad que ofrece la nube sin sacrificar la seguridad. Analistas de Gartner y Frost & Sullivan destacan el papel cada vez más importante de los CSPM en la seguridad de la nube moderna, lo que refleja su importancia para prevenir errores de configuración y respaldar el cumplimiento normativo.

Reguladores aceptaron la operación Google-Wiz

Google anunció el año pasado su intención de comprar Wiz por $32,000 millones de dólares, la mayor adquisición de la historia del gigante de las búsquedas.

El acuerdo, que también se consideró una prueba para la agenda antimonopolio del presidente Donald Trump, obtuvo la autorización por parte de los reguladores.

El Departamento de Justicia (DoJ) de Estados Unidos cerró su revisión antimonopolio en noviembre de 2025, sin imponer condiciones, mientras que la Comisión Federal de Comercio (FTC) registró la terminación temprana del proceso en octubre del mismo año.

Por su parte, la Comisión Europea otorgó su visto bueno incondicional el 10 de febrero de 2026.

Wiz seguirá disponible en Amazon y Microsoft

La operación podría ser un impulso para el negocio de la nube de Google, ya que busca clientes para sus productos de AI.

La subsidiaria de Alphabet afirmó que Wiz mantendrá su marca y compromiso de proteger a los clientes en todos los entornos de nube, lo que significa que seguirá disponible a través de proveedores rivales como Amazon Web Services (AWS) y Microsoft Azure.

El CEO de Wiz, Assaf Rappaport, declaró en una publicación de blog que su misión “sigue siendo tan ambiciosa como siempre: proteger todo lo que las organizaciones crean y gestionan”.

¿Cómo ayudará Wiz en la seguridad de la GenAI?

Google Cloud mantendrá las marcas Wiz y Mandiant separadas para preservar la credibilidad multinube y la imparcialidad en consultoría.

La primera se enfoca en visibilidad proactiva, escaneo de código a nube y priorización de riesgos, mientras la segunda aporta inteligencia de amenazas (GTI) e respuesta a incidentes, integrada directamente en la consola de Wiz para contextualizar vulnerabilidades con TTP de atacantes reales.

Esta combinación forma una plataforma unificada donde Mandiant operacionaliza datos de Wiz y Chronicle (Google Security Operations) para reducir el tiempo de detección y respuesta.

El director general de Google Cloud México, Julio Velázquez, destacó en su cuenta de LinkedIn que la integración de Wiz no solo refuerza el ecosistema de IT local, sino que permite una seguridad unificada bajo el modelo code-to-cloud.

Wiz facilita el cumplimiento regulatorio al mapear arquitecturas de aplicaciones, permisos y flujos de datos en tiempo real, identificando brechas en compliance como GDPR o PCI-DSS antes de producción.

Esto permite generar reportes priorizados por impacto en negocio, permitiendo colaboración entre seguridad y desarrollo sin frenar innovación, y soporta auditorías con validación de controles en entornos híbridos y multicloud.

La integración con Google Unified Security acelera documentación de auditorías vía AI como Gemini.

“Esta combinación permite utilizar la infraestructura de Google para detectar amenazas creadas con AI, proteger los modelos de las empresas y automatizar la respuesta ante ataques a ‘velocidad de máquina’, eliminando la fragmentación operativa”, señaló Velázquez.

En resumen: La megaadquisición de Wiz por parte de Google