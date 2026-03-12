 Google cierra compra de Wiz por $32,000 mdd: Impacto en Cloud
Ciberseguridad Infraestructura Empresas Inteligencia Artificial Innovación & Emprendimiento Transformación digital Analytics & Big Data Gobierno Cloud Seguridad

CIBERSEGURIDAD

Google concreta la compra de Wiz por $32,000 mdd, su apuesta por la seguridad para la GenAI

Home Ciberseguridad
Dirección copiada

Esta adquisición, dijo la empresa, es para mejorar la seguridad en la nube y permitir que las organizaciones construyan de forma rápida y segura en cualquier plataforma de nube.

Publicado el 11 mar 2026
Screenshot
Crédito: LinkedIn @Wiz

La adquisición de la empresa de ciberseguridad Wiz por parte de Google por $32,000 millones de dólares (mdd) se cerró oficialmente.

El gigante de las búsquedas anunció el miércoles que Wiz se unirá a Google Cloud en un momento en que la inteligencia artificial (AI) ha hecho vital la seguridad en la nube. Wiz ofrece una plataforma que ayuda a los clientes a proteger sus datos en diferentes servicios de cloud.

“En la era actual de la AI, cada vez más empresas y Gobiernos están migrando sus datos y sistemas más importantes a la nube y recurriendo al desarrollo de software ágil y continuo”, escribió Google en una publicación en la que dio a conocer el cierre de la operación.

“A medida que estas organizaciones operan en un entorno multinube y adoptan la AI, los atacantes la utilizan para operar con mayor velocidad y sofisticación”, añadió la compañía.

El mercado de administración de la posición de seguridad en la nube (CSPM por sus siglas en inglés) —el componente central de las plataformas de protección de aplicaciones nativas de la nube (CNAPP) donde Wiz es referente— tiene una proyección de ingresos, de acuerdo con Gartner, que escala de $1,060 mdd a $3,320 mdd para 2027, lo que representa 25.7% de tasa anual compuesta (CAGR).

Al utilizar CSPM, una organización puede aprovechar la flexibilidad que ofrece la nube sin sacrificar la seguridad. Analistas de Gartner y Frost & Sullivan destacan el papel cada vez más importante de los CSPM en la seguridad de la nube moderna, lo que refleja su importancia para prevenir errores de configuración y respaldar el cumplimiento normativo.

Reguladores aceptaron la operación Google-Wiz

Google anunció el año pasado su intención de comprar Wiz por $32,000 millones de dólares, la mayor adquisición de la historia del gigante de las búsquedas.

El acuerdo, que también se consideró una prueba para la agenda antimonopolio del presidente Donald Trump, obtuvo la autorización por parte de los reguladores.

El Departamento de Justicia (DoJ) de Estados Unidos cerró su revisión antimonopolio en noviembre de 2025, sin imponer condiciones, mientras que la Comisión Federal de Comercio (FTC) registró la terminación temprana del proceso en octubre del mismo año.

Por su parte, la Comisión Europea otorgó su visto bueno incondicional el 10 de febrero de 2026.

Wiz seguirá disponible en Amazon y Microsoft

La operación podría ser un impulso para el negocio de la nube de Google, ya que busca clientes para sus productos de AI.

La subsidiaria de Alphabet afirmó que Wiz mantendrá su marca y compromiso de proteger a los clientes en todos los entornos de nube, lo que significa que seguirá disponible a través de proveedores rivales como Amazon Web Services (AWS) y Microsoft Azure.

El CEO de Wiz, Assaf Rappaport, declaró en una publicación de blog que su misión “sigue siendo tan ambiciosa como siempre: proteger todo lo que las organizaciones crean y gestionan”.

¿Cómo ayudará Wiz en la seguridad de la GenAI?

Google Cloud mantendrá las marcas Wiz y Mandiant separadas para preservar la credibilidad multinube y la imparcialidad en consultoría.

La primera se enfoca en visibilidad proactiva, escaneo de código a nube y priorización de riesgos, mientras la segunda aporta inteligencia de amenazas (GTI) e respuesta a incidentes, integrada directamente en la consola de Wiz para contextualizar vulnerabilidades con TTP de atacantes reales.

Esta combinación forma una plataforma unificada donde Mandiant operacionaliza datos de Wiz y Chronicle (Google Security Operations) para reducir el tiempo de detección y respuesta.

El director general de Google Cloud México, Julio Velázquez, destacó en su cuenta de LinkedIn que la integración de Wiz no solo refuerza el ecosistema de IT local, sino que permite una seguridad unificada bajo el modelo code-to-cloud.

Wiz facilita el cumplimiento regulatorio al mapear arquitecturas de aplicaciones, permisos y flujos de datos en tiempo real, identificando brechas en compliance como GDPR o PCI-DSS antes de producción.

Esto permite generar reportes priorizados por impacto en negocio, permitiendo colaboración entre seguridad y desarrollo sin frenar innovación, y soporta auditorías con validación de controles en entornos híbridos y multicloud.

La integración con Google Unified Security acelera documentación de auditorías vía AI como Gemini.

“Esta combinación permite utilizar la infraestructura de Google para detectar amenazas creadas con AI, proteger los modelos de las empresas y automatizar la respuesta ante ataques a ‘velocidad de máquina’, eliminando la fragmentación operativa”, señaló Velázquez.

En resumen: La megaadquisición de Wiz por parte de Google

CategoríaDetalle Estratégico
Monto de la Operación$32,000 mdd (la mayor adquisición en la historia de Alphabet/Google).
Fecha de Cierre11 de marzo de 2026
Objetivo CentralFortalecer la seguridad de la inteligencia artificial generativa (GenAI) y la infraestructura de nube.
Diferenciador B2BNeutralidad multinube: Wiz mantendrá soporte nativo para AWS, Azure y Oracle Cloud.
Sinergia TecnológicaIntegración de la visibilidad de Wiz con la inteligencia de amenazas de Mandiant.
Prohibida su reproducción total o parcial.

¿Qué te ha parecido este artículo?

Si piensas que este post es útil…

¡Síguenos en nuestras redes sociales!

Equipo editorial IT Masters Mag
IT Masters Mag es producido por el equipo periodístico de Netmedia, editorial mexicana con más de dos décadas de experiencia especializada en tecnologías de la información, innovación empresarial y transformación digital. Fundada por la periodista Mónica Mistretta, la compañía se distingue por su compromiso con el rigor informativo, la objetividad y el valor práctico para tomadores de decisiones en México y América Latina. El contenido es desarrollado por profesionales del periodismo y la comunicación con trayectoria en medios digitales e impresos, bajo la dirección editorial de Francisco Iglesias, experto en tecnología B2B y negocios. Todos los artículos siguen estándares internacionales de calidad, incluyendo verificación de fuentes, entrevistas con especialistas y un enfoque claro en aportar análisis útiles para CIOs, CTOs y líderes empresariales. IT Masters Mag forma parte de Nextwork360, la mayor red latinoamericana de medios B2B sobre innovación y cultura digital.
Sígame en

Leer también:

Canales

Artículos relacionados

  • Juan Carlos Palma BMC

  • ENTREVISTA PATROCINADA

    Juan Carlos Palma, CTO para América Latina de BMC: “Tenemos una arquitectura para acceder al mainframe como si fuera cloud”

    18 Mar 2025

    por Francisco Iglesias

    Compartir
  • Pantalla digital con íconos tecnológicos y una mano tocando el concepto TCP/IP, que representa riesgos y medidas de seguridad en redes informáticas empresariales.

  • redes

    TCP/IP: ¿qué es, cómo funciona y por qué es clave para la seguridad de las redes empresariales?

    17 Jul 2025

    por José María Lamorte

    Compartir
  • Pizarrón con gráfico sobre costos (en la nube) a la baja.

  • cloud

    10 consejos para administrar los costos de la nube

    09 Jun 2025

    por Maricela Ochoa Serafín

    Compartir
  • Representación visual de conceptos clave de Machine Learning como algoritmos, estadísticas, inteligencia artificial y predicción, con una persona señalando un panel interactivo.

  • ESPECIAL

    Machine Learning: Descubra el arte de enseñar a las máquinas a ver el futuro

    24 Jul 2025

    por José María Lamorte

    Compartir