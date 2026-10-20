Nikkei reveló una nueva brecha de seguridad —la tercera en aproximadamente un mes— que dejó expuestos 1.83 millones de registros con información personal.

El gigante japonés de noticias empresariales e información financiera señaló que, si bien algunos de los datos incluían información de identificación personal y otros detalles confidenciales, la mayoría de los registros no contenían datos que permitieran identificar a las personas.

La también propietaria del diario Financial Times informó que 150,000 registros contenían al menos uno de los siguientes tipos de datos: nombres completos, cuentas de correo electrónico, domicilios, números de teléfono y fechas de nacimiento.

Las direcciones de e-mail aparecían en 120,000 de estos. Los 1.68 millones de registros restantes no contienen identificadores, indicó Nikkei, y no se vio expuesta información sobre tarjetas de crédito.

La compañía cuenta con más de 10,100 empleados y registra unos ingresos anuales de $2,500 millones de dólares (mdd) aproximadamente.

El ataque

De acuerdo con un comunicado publicado por Nikkei el pasado 16 de octubre, unos ciberatacantes utilizaron credenciales robadas para acceder a un sistema de desarrollo dentro de su red durante la madrugada del 7 de octubre.

Este acceso no autorizado dejó expuesta información personal que la empresa almacenaba en la nube, por lo que procedió a revocar las credenciales comprometidas y notificó el incidente a la Comisión de Protección de Información Personal el 11 de octubre.

La empresa se encuentra actualmente evaluando el alcance de la brecha y señaló que, al 16 de octubre, no existían pruebas de que la información a la que se accedió hubiera sido utilizada indebidamente ni filtrada en línea.

Asimismo, indicó que no había detectado indicios de que sus sistemas hubieran sido comprometidos ni de que se hubieran alterado datos a raíz de este incidente; tampoco se han producido interrupciones en el servicio.

La firma agregó que las personas afectadas recibirían notificaciones individuales. “Estamos trabajando con urgencia para determinar el alcance de los daños y la causa. Pondremos en marcha las medidas necesarias para reforzar la seguridad”, declaró.

Cero y van tres ataques recientes

Se trata del tercer incidente de ciberseguridad que Nikkei da a conocer recientemente. A principios de este mes, la empresa informó sobre otra brecha ocurrida a finales de julio, en la que unos atacantes comprometieron la cuenta de Google Workspace de un empleado y accedieron a información personal perteneciente a trabajadores y socios comerciales.

En septiembre, Nikkei anunció que unos actores de amenazas vulneraron la cuenta de Microsoft 365 de otro empleado y la utilizaron para enviar correos electrónicos de spear-phishing al personal de la empresa.