Palo Alto Networks compra CyberArk para seguridad de identidad

Palo Alto Networks confirmó la conclusión de la compra de la firma israelí CyberArk, un movimiento que le permite integrar la gestión de identidades en su arquitectura de plataforma.

La relevancia de esta adquisición se entiende, si se considera que el mercado de la ciberseguridad enfrenta una transformación en la que la identidad se ha posicionado como el vector de ataque principal, sumado a que las identidades de máquinas superan a las humanas en una proporción de 80 a 1.

El presidente y CEO de Palo Alto Networks, Nikesh Arora, señaló en un comunicado que “la creciente ola de agentes de AI nos exigirá proteger todas las identidades: humanas, de máquinas y de agentes. Por eso, anunciamos con decisión nuestra intención de adquirir CyberArk”.

La advertencia de Arora sobre los agentes de AI se alinea con los datos del reporte 2025 Identity Security Landscape de la compañía con sede en Israel, que identificó a la inteligencia artificial (AI) y los modelos grandes de lenguaje (LLM) como los principales motores de creación de nuevas identidades con acceso privilegiado durante 2025.

Palo Alto Networks anunció también su intención de cotizar en la Bolsa de Valores de Tel Aviv (TASE) bajo el símbolo “CYBR”, el de la firma israelí con el que cotizaba en Nasdaq, que la convertirá en la entidad de mayor capitalización bursátil en dicho mercado.

CyberArk se mantiene como solución independiente

La operación establece que la tecnología de CyberArk operará como una solución independiente y, simultáneamente, se incorporará al ecosistema de seguridad de la red y operaciones de la compañía adquirente.

El CEO de CyberArk, Matt Cohen, afirmó que la unión de ambas empresas busca detener las filtraciones de identidad: “Nuestros clientes obtienen acceso a la cartera de seguridad más completa del mundo y nuestros empleados se unen a un motor de innovación global”.

Esta consolidación ataca directamente el problema de los silos de identidad, los cuales son señalados por 70% de los líderes de seguridad en el estudio de CyberArk como una causa raíz del riesgo organizacional.

De acuerdo con Palo Alto, casi 90% de las organizaciones ya han sufrido un incidente centrado en la identidad, lo que justifica la eliminación de los silos operativos entre la red y el acceso privilegiado.

La urgencia de unificar estas defensas es validada por el informe Digital Trust Insights 2026, edición México de la firma PwC, donde se revela que 51% de las empresas en el país logró una reducción significativa en el tiempo de mitigación de incidentes tras consolidar sus herramientas de seguridad.

Palo Alto + CyberArk vs. los privilegios permanentes

La integración técnica entre ambas plataformas pretende reducir los privilegios permanentes y limitar el movimiento lateral de los atacantes.

Las métricas compartidas por las compañías sugieren que el uso de estos controles puede acelerar la respuesta ante incidentes hasta en 80% al evitar el abuso de credenciales en entornos de nube híbrida y automatización.

Con esta adquisición, el centro de investigación y desarrollo (R&D) de Palo Alto Networks en Israel se consolida como su mayor núcleo de innovación fuera de Estados Unidos.

La directora general para México de Palo Alto, Daniela Menéndez, confió en que ambas compañías tienen una gran oportunidad por delante: acelerar la innovación y generar aún más valor para nuestros clientes en México y la región. “Quiero dar una cálida bienvenida al equipo de CyberArk”, escribió en su cuenta de LinkedIn.

Las identidades, una brecha de seguridad crítica

El tema de identidades es una brecha de seguridad crítica. Palo Alto señaló que 75% de las organizaciones reconocen que sus identidades humanas están regidas por modelos de privilegios obsoletos y excesivamente permisivos.

Mientras que el informe de CyberArk apunta que 88% de las organizaciones todavía limita su definición de “usuarios privilegiados” exclusivamente a personas, ignorando el vasto ecosistema de identidades no humanas que esta integración busca proteger.

Incluso, detalla que 42% de las identidades de máquina ya cuentan con acceso a datos sensibles, superando 37% registrado para los usuarios humanos.

A pesar de esta expansión, el reporte advierte que 68% de las organizaciones aún carece de controles de identidad específicos para asegurar estas tecnologías, dejando a las empresas vulnerables ante el uso de “Shadow AI” no gestionada.