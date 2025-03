Parches de seguridad: Qué es y por qué importa

Cada día, miles de empresas son víctimas de ciberataques debido a vulnerabilidades no corregidas. Los parches de seguridad son esenciales para evitar estas amenazas, pero ¿realmente sabemos cómo aplicarlos de manera efectiva?

En la computadora suelen aparecer mensajes que piden actualizar el sistema o advierten sobre cierto tipo de corrección que se requiere para el adecuado funcionamiento de la misma. Estos son los denominados parches de seguridad y son muy importantes para la ciberseguridad de las empresas. Sin embargo, es clave contar con un plan de ciberseguridad efectivo que abarque medidas preventivas y correctivas para garantizar la protección de los sistemas

Según la Agencia de Seguridad de Ciberseguridad e Infraestructura de EE.UU (CISA, por sus siglas en inglés) define a los parches como actualizaciones de software y del sistema operativo (SO) que “solucionan vulnerabilidades de seguridad en un programa o producto”.

Por su parte, de acuerdo con el Instituto Politécnico Nacional de México (IPN), los parches “solucionan agujeros de seguridad y, siempre que es posible, no modifican la funcionalidad del programa” y agrega que son especialmente frecuentes en aplicaciones que interactúan con Internet.

Sus actualizaciones permiten reducir el número de vulnerabilidades que pueden ser explotadas por un atacante, ayudando a mantener la integridad y protección de la información.

Mantener el software actualizado con los más recientes es una de las mejores prácticas para reducir los riesgos cibernéticos. La aplicación del parche de seguridad permite proteger los sistemas informáticos contra ciberataques.

El estudio Costs and Consequences of Gaps in Vulnerability Response de Ponemon Institute, el 60% de las brechas de seguridad se deben a vulnerabilidades no parcheadas.

Bajo esta línea, el estudio resalta que los retrasos en la aplicación de parches de vulnerabilidad están empeorando. Las organizaciones no logran superar los retrasos que ocurren en el proceso de parcheo de vulnerabilidades.

De acuerdo a los datos, en comparación con el año anterior, más encuestados informan retrasos en la aplicación de parches debido a la falta de recursos para mantenerse al día con el volumen de parches (77%); la ausencia de una visión común de las aplicaciones y activos entre los equipos de seguridad y TI (76%); la imposibilidad de desconectar aplicaciones y sistemas críticos para aplicar parches rápidamente (74%), y la dificultad para establecer prioridades (72%).

¿Qué son los parches de seguridad y su importancia para la protección?

Un parche de seguridad es una pieza de software que corrige una o más vulnerabilidades de un software, explica Cyberzaintza, la Agencia Vasca de Ciberseguridad. Estos parches corrigen las vulnerabilidades que van apareciendo mediante la publicación de nuevas versiones.

“Habitualmente se dispone de un software en cierta versión que cubre las necesidades, por lo que mientras funcione (el usuario) no se preocupa de mantenerlo actualizado, por lo que se debe presuponer que todo software contiene agujeros de seguridad, aunque aún no hayan sido descubiertos, y estar al pendiente de potenciales actualizaciones”, indica la Agencia de Ciberseguridad.

Cómo funcionan en los sistemas informáticos

Cuando hay actualizaciones de software disponibles, los proveedores las da a conocer en sus sitios web para que los usuarios las descarguen.

La recomendación de Boston University es instalar las actualizaciones lo antes posible para proteger la computadora, teléfono, u otro dispositivo digital contra ciberatacantes que podrían aprovecharse de las vulnerabilidades del sistema. Además, implementar cifrado de datos en los dispositivos y redes ayuda a prevenir accesos no autorizados incluso si una vulnerabilidad no se ha parcheado de inmediato.

Los atacantes pueden aprovechar las vulnerabilidades durante meses o incluso años después de que las actualizaciones estén disponibles, alerta el análisis de Boston University.

Por otra parte, algunos programas buscan actualizaciones automáticamente y muchos proveedores ofrecen a los usuarios la opción de recibirlas automáticamente.

Si existen opciones automáticas, la Agencia de Seguridad de Infraestructura y Ciberseguridad (CISA) recomienda aprovecharlas.

Los parches de vulnerabilidad se pueden descargar de manera fácil y segura de los sitios web de proveedores confiables, por lo que es recomendable hacerlo desde páginas de terceros o enlaces de correo electrónico.

“Los atacantes han utilizado correos electrónicos para dirigir a los usuarios a sitios web que alojan archivos maliciosos disfrazados de actualizaciones legítimas. Los usuarios también deben desconfiar de los correos electrónicos que afirman tener un archivo adjunto de actualización de software, ya que estos archivos adjuntos pueden contener malware”.

Tipos y cuándo aplicarlos

El tipo de parche de seguridad que requiere un equipo o sistema dependerá de la actualización que recomienda el proveedor o de la necesidad que observa el mercado ante posibles vulnerabilidades.

Por ello, es necesario contemplar cuándo se deben aplicar cada uno que existe en el mercado, indica Pureversity, plataforma de entrenamiento en ciberseguridad. Entre los tipos que existen, se encuentran:

Parches de seguridad: son actualizaciones creadas para resolver vulnerabilidades que podrían ser explotadas por actores maliciosos. Estos parches suelen publicarse con urgencia para corregir fallos de seguridad que podrían comprometer la integridad, la confidencialidad o la disponibilidad de un sistema.

son que podrían ser explotadas por actores maliciosos. Estos parches para corregir fallos de seguridad que podrían comprometer la integridad, la confidencialidad o la disponibilidad de un sistema. Paquetes de servicios: los llamados Service Packs son paquetes completos que incluyen actualizaciones, correcciones y mejoras en una sola instalación y solucionan varias mejoras al mismo tiempo como temas de seguridad, correcciones de errores y actualizaciones de funciones .

los llamados que incluyen actualizaciones, correcciones y mejoras en una sola instalación y solucionan varias mejoras al mismo tiempo como temas de . Revisiones urgentes: se trata de actualizaciones específicas diseñadas para abordar problemas críticos específicos que requieren atención inmediata. Estos problemas pueden ser errores graves o vulnerabilidades de seguridad que afectan significativamente el funcionamiento del software. Implementar autenticación biométrica en ciberseguridad ayuda a fortalecer la protección ante accesos no autorizados y ataques basados en credenciales robadas. Las revisiones suelen publicarse de forma urgente, fuera de los ciclos regulares de actualización, para resolver rápidamente problemas urgentes.

se trata de específicos que requieren atención inmediata. Estos problemas pueden ser errores graves o vulnerabilidades de seguridad que afectan significativamente el funcionamiento del software. Implementar ayuda a fortalecer la protección ante accesos no autorizados y ataques basados en credenciales robadas. Las revisiones suelen publicarse de forma urgente, fuera de los ciclos regulares de actualización, para resolver rápidamente problemas urgentes. Lanzamientos puntuales: son versiones que los proveedores tiene programadas y que responden a actualizaciones menores del software que incrementan ligeramente el número de versión, por ejemplo, de la versión 2.1 a la 2.2. Estas versiones suelen incluir correcciones de errores, mejoras menores y mejoras de rendimiento. También, se recomienda aplicarlas tras unos días después de que el proveedor las lanza al mercado para mantener el software actualizado.

son que incrementan ligeramente el número de versión, por ejemplo, de la versión 2.1 a la 2.2. Estas versiones suelen incluir correcciones de errores, mejoras menores y mejoras de rendimiento. También, se recomienda después de que el proveedor las lanza al mercado para mantener el software actualizado. Programa de corrección temporal (PTF): es un parche que se utiliza para solucionar problemas específicos del software y se utilizan a menudo en entornos mainframe y empresariales para proporcionar soluciones rápidas a problemas identificados . Son soluciones temporales que pueden incluirse posteriormente en actualizaciones o paquetes de servicio más completos.

es un y se utilizan a menudo en entornos mainframe y empresariales para proporcionar soluciones rápidas a . Son soluciones temporales que pueden incluirse posteriormente en actualizaciones o paquetes de servicio más completos. Parches del sistema operativo: consiste en aplicar parches y actualizaciones que pueden resolver vulnerabilidades de seguridad, corregir errores o mejorar el rendimiento y la estabilidad general del sistema operativo. La aplicación regular de parches es clave para protegerse contra 📌 exploits y garantizar el correcto funcionamiento del sistema.

📌 Exploit: Código o técnica utilizada por atacantes para aprovechar una vulnerabilidad en software o hardware y comprometer un sistema.

Actualizaciones de herramientas de seguridad: son parches específicos para software de seguridad, como antivirus, firewalls y sistemas de detección de intrusos. Estas actualizaciones garantizan que las herramientas de seguridad detecten y mitiguen eficazmente las amenazas nuevas y emergentes. Mantener las herramientas de seguridad actualizadas es crucial para mantener una defensa sólida contra ciberataques.

Beneficios de mantener los parches de seguridad actualizados

Los huecos que los ciberdelincuentes pueden utilizar para ingresar a los sistemas de una empresa, a los dispositivos personales y usurpar la identidad de las personas se generan constantemente y son aprovechados ante la falta de actualizaciones y aplicaciones de los parches de software. Implementar estrategias para mejorar la seguridad de los endpoints en una organización puede reducir significativamente estos riesgos y evitar brechas de seguridad

De acuerdo con la Agencia Vasca de Ciberseguridad existen diversos beneficios de mantener estos parches actualizados.

Mejoras en sistemas: no sólo se cubren aspectos de seguridad, los parches también optimizan el rendimiento o corrigen errores de funcionamiento del software.

no sólo se cubren aspectos de seguridad, los parches también o corrigen errores de funcionamiento del software. Automatización: muchos softwares permiten automatizar la aplicación de 📌 fix de seguridad, por lo que el usuario no tiene que destinar tiempo adicional en realizar la actualización. Además, contar con herramientas de backup corporativo permite proteger la información en caso de fallos críticos y minimizar el impacto ante ciberataques

📌 Fix de Seguridad: Actualización o corrección puntual que soluciona una vulnerabilidad o fallo en un software sin modificar sus funciones principales.

Cumplimiento: algunas empresas deben cumplir con ciertas normativas que exigen mantener los sistemas actualizados, no aplicar parches puede generar multas por parte de los organismos reguladores.

Pasos para implementar una estrategia de gestión de parches efectiva

Para la gestión efectiva de actualizaciones críticas existen cuatro pasos a seguir por las empresas:

Herramienta de administración de actualizaciones : utilizar una solución especializada permite a las empresas identificar, evaluar y aplicar correcciones de manera oportuna.

: utilizar una solución especializada permite a las empresas de manera oportuna. Cronograma : las organizaciones deben establecer un plan estructurado para la implementación de mejoras en seguridad , asegurando su correcta actualización y cumplimiento.

: las organizaciones deben establecer un plan estructurado para la , asegurando su correcta actualización y cumplimiento. Notificar a los empleados : los colaboradores deben estar informados sobre las correcciones necesarias que deben aplicarse y asegurarse de que sepan cómo hacerlo en caso de que el proceso requiera intervención individual.

: los colaboradores deben estar informados sobre las que deben aplicarse y asegurarse de que sepan cómo hacerlo en caso de que el proceso requiera intervención individual. Seguimiento de la implementación: es fundamental que las organizaciones verifiquen la correcta aplicación de las medidas de protección, asegurándose de que funcionen adecuadamente y refuercen la seguridad del sistema.

Errores comunes en la gestión de parches de seguridad y cómo evitarlos

Es una labor sencilla, pero es posible cometer errores durante el proceso. ¿Cuáles son los más comunes? A continuación cada uno de ellos y cómo se pueden evitar.

Error Común Descripción Solución No saber qué parchear Los parches de los sistemas operativos son conocidos, pero en el caso de las aplicaciones de terceros o software implementado por proveedores, no siempre es claro el momento de aplicar un parche, lo que puede generar una brecha de seguridad grave. Mantener un inventario del software, priorizar la aplicación de parches según acceso, confidencialidad de datos, criticidad de la vulnerabilidad y riesgo. Conocer las necesidades de actualización de software de terceros. Aplicar parches de manera lenta Algunas empresas tienen ciclos de gestión de parches mensuales o bimestrales, pero si se anuncia una vulnerabilidad crítica, los ciberdelincuentes pueden explotarla en cuestión de horas o días. Implementar una estrategia de autenticación multifactor para empresas puede reforzar la seguridad y mitigar riesgos adicionales. Analizar con anticipación la gestión de parches críticos, registrar los plazos de parcheo y configurar una gestión automatizada de parches. Ignorar software obsoleto Software de uso común puede estar desactualizado y sin parches disponibles, lo que vuelve vulnerables a los sistemas. Dar seguimiento al software, reemplazar el que sea obsoleto y colocar el software desactualizado en redes aisladas con poco tráfico. Nunca es un buen momento Algunas empresas no los aplican de manera regular, dejando sistemas sin actualizar. Diseñar la infraestructura con redundancia y planificar la implementación de parches de forma continua. Miedo a la aplicación Temor a que un parche de seguridad desconfigure o afecte los sistemas. Implementar un plan de prueba de parches y una estrategia para revertirlos si es necesario. Olvidar seguimiento y supervisión Los parches pueden instalarse de manera incorrecta, generando filtraciones de datos o ataques de ransomware. Comprobar periódicamente el estado de los y asegurarse de que las notificaciones de actualizaciones estén activadas.

Actualizar los sistemas con los últimos parches de seguridad es clave para proteger la información empresarial. ¿Su empresa cuenta con una estrategia efectiva de gestión de parches?

Preguntas frecuentes

¿Cómo automatizar la gestión de parches de seguridad?

La automatización de la gestión de parches se puede lograr utilizando herramientas de gestión de parches que permiten a las empresas identificar, evaluar y aplicar los parches de manera oportuna.

¿Qué herramientas son efectivas para gestionar parches en empresas medianas?

Las herramientas efectivas para gestionar parches en empresas medianas son aquellas que permiten la identificación, evaluación y aplicación eficiente. Estas herramientas deben incluir opciones de automatización para facilitar el proceso y asegurarse de que todos los sistemas estén actualizados.

¿Cómo verificar que los parches se han aplicado correctamente?

Para verificar que los parches de seguridad se han aplicado correctamente, es necesario realizar un seguimiento de su implementación. Las organizaciones deben confirmar que los parches se han instalado sin errores y verificar que han solucionado las vulnerabilidades de forma efectiva.

4. ¿Qué riesgos existen al no aplicar parches de seguridad a tiempo?

No aplicarlos a tiempo expone a los sistemas a diversas vulnerabilidades que pueden ser explotadas por ciberdelincuentes para realizar ciberataques y robar datos. Según el estudio Costs and Consequences of Gaps in Vulnerability Response, el 60% de las brechas de seguridad se deben a vulnerabilidades no parcheadas.