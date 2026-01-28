Proponen en San Lázaro hasta 15 años de prisión a quien hackee bases de datos poblacionales | IT Masters Mag

El Partido Verde Ecologista de México (PVEM) propuso en la Cámara de Diputados un nuevo delito informático, tipificado como el acceso ilícito, comercialización indebida, manejo ilegal, omisión o negligencia grave en el resguardo de bases de datos poblacionales.

La iniciativa, presentada el pasado 21 de enero, contempla penas de hasta 15 años de prisión, además de sanciones agravadas cuando participen servidores públicos de áreas de seguridad o cuando los datos se utilicen con fines de lucro o afecten la seguridad nacional.

En conferencia de prensa, el diputado Felipe Miguel Delgado explicó que plantea reformar las leyes de Seguridad Nacional, la General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, la Orgánica de la Administración Pública Federal, así como el Código Penal Federal.

Acompañado del diputado Óscar Bautista, Delgado señaló que “la esencia de la iniciativa es proponer las bases de datos poblacionales como infraestructura crítica del Estado mexicano con un componente de seguridad nacional”.

El experto en ciberseguridad Martín Barragán afirmó que uno de los activos más relevantes en la actualidad son las bases de datos.

“La relevancia de proteger y salvaguardar esta información resulta toral para asegurar que nuestra identidad, nuestros datos poblacionales, nuestros datos biométricos en posesión del Estado, van a estar no solamente resguardados, sino van a tener un andamiaje jurídico que nos garantice el adecuado uso de esa información”, comentó.

Barragán señaló que el planteamiento contempla sanciones severas para cualquier servidor público o persona que extraiga ilegalmente esa información, así como para quien hackee o vulnere los sistemas de seguridad, con el argumento de inhibir el delito y dar certeza a la ciudadanía sobre el resguardo de sus datos.