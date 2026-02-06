Ciberseguridad en la educación: El caso de éxito de la UADY

Aunque la inteligencia artificial (AI por sus siglas en inglés) puede volver más compleja la seguridad informática, el responsable de ciberseguridad de la Universidad Autónoma de Yucatán (UADY), Wilberth Pérez, ve en esta tecnología una aliada que permite utilizar prompts para prevenir ataques potenciales.

En entrevista, recordó que en el pasado era difícil acercarse a los alumnos para crear conciencia de la importancia de la ciberseguridad, principalmente porque no había tanta dependencia tecnológica. “Hoy en día, que prácticamente desde que nacen las generaciones están pegadas a un celular o a una tableta, es más fácil llegar con ellos”, aseguró.

Cuando ha tenido oportunidad de dar charlas acerca del tema, Pérez ha logrado despertar el interés de estudiantes de distintas carreras. En su opinión, actualmente la protección de los datos personales es del interés de distintas áreas.

“Hoy es más fácil crear esa conciencia y que las próximas generaciones tengan una base sólida para evitar caer en fraudes y así se minimicen los riesgos”, comentó.

Incluso, cuando llegan alumnos con diferentes perfiles a hacer sus prácticas o servicio profesional, ha sido fácil hacerles ver que la ciberseguridad es un eje común, no importa si se preparan como mecatrónicos, contadores o abogados.

Formación en ciberseguridad

En términos generales, Pérez señaló que en los últimos dos años, Yucatán ha sido una de las entidades del país que ha tomado mayor conciencia en torno a la seguridad de la información.

Baste recordar que en el Foro Yucatán de Ciberseguridad, realizado en octubre pasado, se destacó la importancia de la educación universitaria en la materia para apuntalar la meta de que el estado sea ciberseguro.

“El Gobierno [estatal] ve a la ciberseguridad como una necesidad tanto para la sociedad, como para las organizaciones. Se ha acercado a universidades como la nuestra para solicitar apoyo para dotar de capacidades y habilidades técnicas a los futuros CISO y a los analistas de ciberseguridad”, indicó.

Atendiendo a ese llamado, en 2024 se abrió la maestría en Ciberseguridad, lo que se vuelve un complemento para otras carreras que hay en el estado. Adicionalmente, la UADY también imparte diplomados en Ciberseguridad y especializaciones en diferentes áreas.

Con el apoyo de Sophos, hace tiempo, la UADY instaló un laboratorio de ciberseguridad que cuenta con tecnologías de seguridad perimetral, firewalls, defensas antimalware y herramientas que podrían ayudar a los CISO del futuro a hacer sus programas de concientización.

Campañas de concientización

Pérez afirmó que desde 2019, la firma de ciberseguridad les ha ayudado con un programa interno para hacer conciencia de las amenazas a todos niveles en la comunidad universitaria.

“Con el Phish Threat les hacemos ver el valor de sus datos y de la información que manejan de acuerdo a su rol dentro de la universidad. Esto nos ha ayudado en campañas de concientización. Nos permite distribuir material para capacitar en materia de antiphishing a los usuarios, así como simular ataques de phishing y evaluar la respuesta de la gente ante ese tipo de contingencias”, indicó.

El funcionario señaló que con esta herramienta ha aumentado el nivel de madurez del usuario final con una transición muy positiva. “Este ecosistema no solo lo aplicamos en la operatividad diaria para proteger los activos de la universidad, también contribuye a que la sociedad tenga mejores estrategas, para que se formen mejores CISO en Yucatán y ¿por qué no? las capacidades técnicas que se van desarrollando pueden ayudar a combatir ese gran problema que tiene escala a nivel mundial”.

Defensa estratégica más que preventiva

Luego de 12 años de tener bajo su responsabilidad la ciberseguridad de la universidad, Pérez considera que ha sido un gran logro alinear las operaciones de seguridad con la misión académica de la institución para que el equipo que encabeza pueda trabajar hoy con defensas que ya no están fragmentadas.

Actualmente, la oferta educativa de la UADY es de 47 licenciaturas que se imparten en cinco diferentes campus de la institución. El funcionario comentó que mientras aumentaba la matrícula –que pasó de 20,000 a 36,000 estudiantes en una década–, una estrategia adecuada de la UADY ha sido crear alianzas estratégicas con proveedores IT.

Esto último ha permitido a la institución académica alcanzar un mejor performance para proteger a la comunidad universitaria y que servicios críticos, como la plataforma educativa, el sistema financiero y el acceso a Internet para los investigadores, sigan siendo lo más eficientes y ágiles posible.

Hoy, la UADY ha logrado gestionar una infraestructura moderna y unificada que evoluciona al mismo ritmo que las amenazas emergentes. Uno de sus cambios tecnológicos ha sido el aumento en su capacidad de internet.

Pérez recordó que al inicio contaban con 100 MB para todos los alumnos. Hoy en día ya disponen de 3 GB. “Nuestra capacidad ha aumentado y con ello, también los volúmenes de ataque que pueden venir del exterior”.

El valor de una alianza estratégica

Hasta hace cuatro años, los servicios IT de la UADY corrían de manera local en su infraestructura, de manera on premise. Posteriormente se hizo una migración a la nube mediante conexiones seguras (VPN con los firewall de Sophos), lo cual les ha permitido mantener la confidencialidad de los datos entre la infraestructura local y la nube.

El funcionario señaló que hace más de una década, el fabricante les ofrece una mesa de servicio que les brinda atención prácticamente 7×24 y si se presenta cualquier contingencia, tienen respuesta en un par de minutos.

“Todo el tiempo colaboran con nosotros, nos capacitan, monitorean nuestros equipos para saber si estamos aplicando las buenas prácticas y en caso de que no sea así, nos ayudan a hacer los ajustes o las correcciones pertinentes”.

Así mismo, Sophos le ofreció a la UADY un antivirus de nivel corporativo para hacerlo extensivo a su comunidad estudiantil. Y, además, la firma de ciberseguridad se involucra en la capacitación técnica para maestros, personal y staff IT, lo cual para Pérez resulta positivo, porque el tema no solo recae en los responsables IT de la universidad, sino genera áreas autónomas que protegen a la comunidad de cada facultad de la Universidad.