Pinterest anunció el 4 de junio que pagará $4,000 millones de dólares a Amazon Web Services (AWS) por servicios en la nube hasta 2031, fortaleciendo así su alianza a largo plazo con el mayor acuerdo de su historia.

La unidad de computación en la nube de Amazon proporcionará a Pinterest sus procesadores personalizados, incluidos Graviton y Trainium, para impulsar sus iniciativas de inteligencia artificial (AI).

“Este compromiso ampliado con AWS nos brinda la flexibilidad de cómputo, las opciones de hardware y la eficiencia de infraestructura necesarias para acelerar nuestra visión de AI”, declaró CTO de Pinterest, Matt Madrigal, en un comunicado.

Pinterest ha estado invirtiendo en herramientas de AI mediante la actualización de su plataforma publicitaria Performance+, para impulsar el crecimiento ante la creciente competencia de grandes empresas como TikTok y las plataformas de Meta: Instagram y Facebook.

Las acciones de Pinterest subieron casi 5%, mientras que las de Amazon aumentaron 1.7%.

Pinterest afirmó haber colaborado con AWS desde 2010 para mejorar la fiabilidad y el rendimiento de sus servicios principales.

La compañía, que a principios de este mes pronosticó ingresos para el segundo trimestre superiores a las estimaciones de Wall Street, anunció que planea diversificar el uso de su infraestructura de cómputo acelerado con los chips personalizados de Amazon para optimizar la relación precio/rendimiento en sus necesidades de AI.

Esto incluye aprovechar AWS Trainium para modelos de lenguaje de gran escala y modelos de visión-lenguaje que impulsan funciones como la búsqueda visual personalizada y el descubrimiento asistido por AI en su plataforma.