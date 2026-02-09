Stratosphere apuesta por ser una "nube boutique" y ya conecta a 80,000 usuarios en más de seis países | IT Masters Mag

Durante el Stratosphere Summit 2026 en la Ciudad de México, Miguel Ruiz, fundador de la firma, habló de dos nuevos servicios que ofrecerán a partir de este año para usuarios que quieran modernizar su infraestructura y tener servicios administrados.

El primero, Stratosphere Cloud Migration, para migrar ambientes VMware hacia su nube sin afectar la continuidad de negocio. El segundo, la migración de VMware a KVM, solución dirigida a organizaciones que quieren tener mayor flexibilidad con control de costos.

Ruiz, destacó que la estrategia para que Stratosphere sea exitosa —en 2025, creció 50%— ha sido cambiar el juego. “Hace 12 años, Stratosphere surgió como un área de innovación dentro del mayorista Team. Adoptamos modelos as a service para ayudar a nuestros clientes con las complicaciones o problemas que surgían en su operación IT”, recordó.

Para ello, indicó, la firma aprovecha las capacidades de aliados que han permitido agilizar y operar mejor las empresas basados en un concepto de “nube boutique, donde los clientes disponen de los servicios que necesitan”.

El ejecutivo afirmó que Stratosphere promueve una estrategia de ecosistema: Identifica oportunidades en el mercado, ve cuáles puede cubrir con capacidades propias y cuáles con alianzas que tiene con fabricantes y desarrolladores de software para así integrarse y dar servicio.

Startosphere va por OTRO centro de datos

Desde 2023, Stratosphere trabaja con dos centros de datos, uno ubicado en Querétaro y otro en Monterrey. En ambos atiende a clientes como bancos, retailers y algunas dependencias de Gobierno.

Ruiz afirmó que tienen planes de abrir otro centro de datos en Centroamérica, para ofrecer sus servicios geográficamente más cerca de otros clientes.

La empresa mexicana da servicio aproximadamente a 80,000 personas en más de seis países, y próximamente empezarán a operar en otros dos países.

Desarrollo conjunto de talento

En julio de 2024, team y Fundación Azteca crearon Imaginatec, plataforma educativa en línea diseñada para capacitar rápidamente a estudiantes y profesionales en programas tecnológicos cortos (como ciberseguridad, inteligencia artificial, cloud, desarrollo).

“El objetivo de Imaginatec es formar personas que apoyen a las organizaciones. Preparar líderes en estas nuevas tecnologías. Buscamos cómo potencializar a estos colaboradores y a estas empresas”, señaló Ruiz.

Al respecto, la presidenta de Fundación Azteca, Ninfa Salinas, habló durante el Stratosphere Summit 2026 acerca de la tecnología en la educación como Game Changer.

Destacó que Imagenatec “es un puente entre el talento y el futuro del trabajo” en donde no solamente dan cursos, sino también acompañamiento humano, mentoría y trabajan en el desarrollo de habilidades de liderazgo.

La ejecutiva dijo que para ellos es muy importante contar con personas que puedan transmitir conocimientos, pero que también motiven e inspiren a otros. Esto se suma al propósito de Stratosphere, que es dar continuidad de negocio en un mundo cambiante.