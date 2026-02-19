VMware, tras adquisición, libra la migración masiva, pero clientes se van poco a poco de la plataforma | IT Masters Mag

Si bien la migración masiva prevista de VMware no se ha materializado por completo, muchas empresas han reducido activamente su infraestructura en esta plataforma, de acuerdo con una encuesta reciente.

La adquisición de VMware por parte de Broadcom en 2023 generó pronósticos de que las organizaciones reconsiderarían sus estrategias de virtualización ante el temor de que los costos de las licencias de VMware se triplicaran.

Hasta ahora, solo 14% de las empresas encuestadas ha visto duplicarse los precios, mientras que 59% ha visto aumentar los precios más de un 25%, de acuerdo con Cloudbot, una firma de optimización y gestión de costos de la nube, que encargó el estudio.

Sin embargo, 88% está preocupado por el aumento futuro del precio de las licencias de VMware y, en consecuencia, 86% ha reducido el uso de esta plataforma, revela la encuesta, realizada en enero de 2026 a 302 responsables de IT en empresas norteamericanas con 1,000 o más empleados.

Que los aumentos de precio de las licencias sean menores de lo que se temía inicialmente no es un consuelo. En una publicación de blog, CloudBolt apuntó: “Cuando el abusador solo te quita la mitad del dinero del lunch en lugar de todo, no te sientes agradecido. Aun así, te robaron”.

El cambio de estrategia: de estampida a retirada calculada

Las empresas no han abandonado la plataforma de forma generalizada; están moviendo operaciones carga por carga. “La estampida prevista se convirtió en una retirada calculada”, afirmó CloudBolt.

Y, añadió, Broadcom ya lo tenía previsto. “Su estrategia nunca fue retener a todos los clientes. Se trataba de maximizar el valor de los que aún estaban en la plataforma mientras el mercado se diversificaba lentamente”.

El modelo, detalló, asume la pérdida de clientes y está diseñado para que la rentabilidad funcione de todos modos.

De acuerdo con el asesor de Info-Tech Research Group, Scott Bickley, consultado por el sitio Network Work, si Broadcom conservara solo a sus 10,000 principales clientes de VMware —de las 400,000 cuentas—, sería más que suficiente para alcanzar sus objetivos de ingresos y rentabilidad durante los próximos tres años.

El nivel de disrupción ha disminuido

Si bien 88% de los encuestados aún considera la adquisición disruptiva, la perturbación va a la baja: en 2024, 46% afirmó que sería extremadamente o muy disruptiva, en comparación con 25% en 2026.

Sus principales preocupaciones son el aumento de precios (89%), la incertidumbre sobre los planes (85%) y la calidad del soporte (78%).

Y aunque 60% declara mayor confianza en su estrategia de VMware que en 2024, 63% ha cambiado dicha estrategia dos o más veces durante el periodo de dos años.

CloudBolt concluyó: “Dos años después, los líderes de IT han dejado de preguntarse: ‘¿Esto será perjudicial?’ Y han empezado a interrogarse: ‘¿Qué se necesita para salir?'”.

Casi tres cuartas partes (72%) están migrando cargas de trabajo a la nube pública IaaS, 43% a la pila Hyper-V/Azure y 34% a alternativas SaaS.

Mientras que 44% de los encuestados afirmó haber migrado hasta la fecha el 25% o más de su entorno de VMware, solo 2% ha migrado 75% o más.

Por lo tanto, según CloudBolt, “La migración masiva está ocurriendo, solo que a cámara lenta. Las organizaciones no encuentran salidas fáciles. Los principales obstáculos son la complejidad/riesgo de la migración (25%), costes más elevados de lo previsto (23%) y limitaciones técnicas (21%)”.

Y, aun con todo, se mostró optimista: 62% afirma que estos obstáculos son “desafiantes, pero factibles”, no imposibles. “El camino existe; simplemente es más largo de lo que se esperaba”.