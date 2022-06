Jeetu Patel, EVP de Seguridad en Cisco: Trabajo híbrido debe incluir a todos

Carla Martínez

Las Vegas, Estados Unidos.- Los líderes en las empresas deben asegurarse de que con el trabajo híbrido nadie se sienta excluido, dijo Jeetu Patel, EVP y director general de Seguridad y Colaboración en Cisco.

“Es un cambio en las habilidades que debemos enseñar a la siguiente generación para que los empleados no se sientan desplazados porque no es de la misma geografía o no tiene el mismo idioma o porque es introvertido”, comentó Patel en entrevista durante el Cisco Live 2022.

De acuerdo con el estudio Cisco Global Hybrid Work Study 2022, 81.3% de los mexicanos considera que las empresas necesitan repensar la cultura y mentalidad para hacer inclusivo el trabajo híbrido.

Mientras que 92.5% dice que la infraestructura de redes es esencial para un trabajo transparente desde casa.

“Hay que considerar que cuando no todos están en el mismo salón, las empresas que durante la pandemia invirtieron en tecnología se van a adaptar y es de lo que tenemos que asegurarnos (con el resto)”, expresó el EVP de Cisco.

Empleados en remoto y “el mundo sigue su curso”

La encuesta realizada por Cisco encontró que 63.9% de los empleados considera que con trabajo híbrido mejoró su calidad laboral, 65.4% vio mejoras en su productividad y 65.5% mejoró su conocimiento del trabajo y habilidades.

“Creo que lo que va a pasar es que, si ves lo últimos dos años, una de las cosas que aprendimos fue que los empleados pueden estar distribuidos y el mundo sigue su curso”, señaló Patel.

Un 84.4% de los mexicanos considera que el trabajo híbrido ha mejorado su bienestar general y 67.9% opina que tiene esquemas de trabajo más flexibles.

Sin embargo, el directivo advirtió que la gente extraña trabajar de manera presencia porque “hay algo mágico de estar aquí, ahora, hablando entre nosotros, en persona, pero cada año, cada líder de cada compañía debe evolucionar”.

Patel recordó la evolución de las comunicaciones y asegura que lo mismo sucederá con el trabajo híbrido y remoto.

“Por ejemplo, el presidente de Estados Unidos se comunicaba principalmente por radio, después vino la televisión y lo hicieron por ahí, luego vinieron las redes sociales, creo que el trabajo híbrido será similar”.