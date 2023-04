José Antonio García, director general de Stratosphere: “No hay que invertir en gran infraestructura para cargas no previstas”

Para el director de Stratosphere, José Antonio García Miranda, la compañía filial del mayorista Team ya se posiciona como proveedor de nube a nivel mundial. Para habilitar a su ecosistema en una estrategia integral multinube, sumó a CloudSigma, un proveedor internacional de infraestructura como servicio (IaaS, por sus siglas en inglés) de nube, a la alianza que ya tenía con HPE.

Ahora puede ofrecer una experiencia de usuario única a clientes que adopten soluciones multinube y cuenten con diferentes centros de operación en el mundo.

En entrevista, detalló que un usuario puede contratar en América Latina y recibir servicios en cualquiera de los 25 nodos de la federación de CloudSigma que hay en el mundo. A nivel local, actualmente, Stratosphere tiene centros de datos en Querétaro y Monterrey.

El ejecutivo afirmó que con esta alianza estratégica el usuario dispone de un socio tecnológico robusto, confiable, seguro, ágil y elástico para responder rápidamente a las necesidades de su mercado, con la confianza de que su área IT está en un ambiente multinube seguro y protegido.

Miranda señaló que la oferta de valor de la alianza entre Stratosphere, HPE y CloudSigma se basa en seis puntos: consultoría especializada en nube para apoyar a los clientes en todo el proceso de migración, transacciones de almacenamiento sin cobro, residencia en territorio nacional, monitoreo de equipos sin costo adicional, flexibilidad en los servicios y soporte de técnicos especializados en cada uno de los servicios.

Destacó que contar con la plataforma en México reduce la latencia y mejora la experiencia del usuario que no desea que su información salgadel país, mientras que la flexibilidad permite que se pague solo por aquello que se usa.

Quitar complejidad a ambientes multinube

A pesar de su complejidad, la multinube es útil para quienes tienen ambientes con cargas de trabajo no previstas o cargas que no necesariamente están atadas a una producción base; cuando hay cierre de mes o es temporada de ofertas suelen generarse picos de trabajo diferentes a la operación cotidiana. Esos picos de trabajo pueden derivar fácilmente a una nube pública.

García afirma que Stratosphere ayuda a manejar esas cargas: “Los clientes no tienen que invertir en grandes infraestructuras o centros de cómputo, simplemente derivan a una nube pública las cargas no esperadas o fuera de lo normal. El modelo Green Lake de HPE nos permite contar con una base en stand by siempre encendida y lista para disponer virtualmente de ella en cuanto se dispare la demanda de recursos del cliente”.

El atractivo de volver opex el capex

El ejecutivo señaló que estos servicios van dirigidos a empresas que operan algunos de sus procesos a través de proveedores como Amazon, Google o Azure, pero también cuentan con infraestructura propia en sitio o en nubes privadas y que además tienen una parte de sus datos en un ambiente virtualizado y administrarlos como nube.

“Con el esquema multinube, los usuarios enfrentan el reto de administrar las cargas de trabajo del ambiente base, las virtualizadas y las que residen en ambientes públicos. En Stratosphere ponemos un administrador de consolas universal que maneja cargas de VMware, las on premise tradicionales, las de una nube pública – cualquiera que esta sea –, para que el cliente las maneje dinámicamente como mejor le convenga”.

Mandar la operación a una nube pública cambia totalmente el modelo financiero del cliente. Al no tener que comprar equipo, alojarlo ni administrarlo, se eliminan las grandes inversiones en hardware y software (capex). Se migra a planes flexibles de pago por uso, que además son 100% deducibles.