Aimx propone consejo de AI en México

En el Senado, la nueva presidenta de la Asociación de Internet Mx (Aimx), Lina Rodríguez, propuso el martes la creación de un consejo multisectorial que contribuya a la construcción del marco nacional sobre buenas prácticas para la inteligencia artificial (AI).

Durante la para 2026, Rodríguez aclaró que “no hablamos de sobrerregulación ni de frenar la vinculación o la innovación; al contrario, de generar confianza, el activo más importante de cualquier ecosistema, pero sobre todo del digital”.

La propuesta forma parte de los cinco pilares estratégicos que expuso como parte de los proyectos de la Aimx para este año, que incluyen también lo que llamó “prospección 2030”.

Explicó que se trata de dar un paso adelante a los estudios de mercado que la asociación ha presentado sobre el comportamiento de los internautas. “Queremos evolucionar hacia modelos predictivos que anticipen las tendencias tecnológicas sociales y económicas, porque México necesita inteligencia estratégica”, afirmó.

Otros de los pilares que mencionó Rodríguez fueron un México digital, una economía digital 3.0 y la colaboración de la Aimx entre el Estado y las empresas.

Consejo Directivo de la Aimx 2026 toma protesta

La nueva presidenta, quien es también fundadora de Digital Venture —una agencia de marketing digital— sustituye a Pablo Corona, quien encabezó el consejo durante los últimos dos periodos. En 2025, Rodríguez fue la vicepresidenta de Educación y Cultura de la asociación.

El presidente de la Comisión de Análisis, Seguimiento y Evaluación sobre la Aplicación y Desarrollo de la Inteligencia Artificial en México del Senado, Rolando Rodrigo Zapata, tomó protesta a los nuevos integrantes del Consejo Directivo de la Aimx para 2026.

Junto a Rodríguez, tomaron protesta:

Vicepresidente ejecutivo: Manuel Díaz , de Huawei

, de Huawei Tesorero: Jaime Montiel , de LD Asesoría y Servicio

, de LD Asesoría y Servicio Secretario: Luis Alberto Escorcia , de Lexorum

, de Lexorum Vicepresidente de Ciberseguridad: Javier Alarcón , de SeguriData

, de SeguriData Vicepresidente de Comercio electrónico: David Pizaña , de Trato

, de Trato Vicepresidente de Educación y Cultura: Enrique Ortega , de la Universidad La Salle

, de la Universidad La Salle Vicepresidente jurídico: Daniel Villanueva , de Baker McKenzie

, de Baker McKenzie Vicepresidente de Relaciones con Gobierno: Juan Antonio Ramírez , de LTEC

, de LTEC Vicepresidente de Servicios financieros: Roberto Massa , de Nistec

, de Nistec Vicepresidente de Capital humano: Óscar Ortega , de Core Group

, de Core Group Vicepresidenta de Publicidad y Marketing: Carla Navarro , de Hazz Comunicación

, de Hazz Comunicación Vicepresidente de Salud digital: Jorge Cervantes, de Pragmatyka

Quedaron pendientes los nombres de los titulares de las vicepresidencias de Infraestructura, que dirigirá Amazon Web Services (AWS), y de Innovación y Tecnologías emergentes, a cargo de Abogainge.

Comisión de AI en el Senado trabaja en iniciativa

En su oportunidad, Zapata informó que ya trabajan en una iniciativa de ley para el fomento y uso de la inteligencia artificial en México.

Tras recordar que el Senado estableció comisiones para abordar temas como AI, derechos digitales y ciberseguridad, el senador indicó que se mantiene abierto a escuchar a todos.

“En México estamos muy conscientes que esta nueva era en la que estamos abordando el futuro tecnológico de nuestro país no se trata únicamente de un aspecto técnico, [sino] también de elementos sociales, democráticos y humanos”, afirmó.