 Aimx propone consejo de AI en México
INTELIGENCIA ARTIFICIAL

Aimx propone en el Senado consejo multisectorial sobre buenas prácticas de AI

El senador Rolando Rodrigo Zapata tomó protesta a los nuevos integrantes del Consejo Directivo de la Asociación de Internet Mx.

Publicado el 17 feb 2026
Francisco Iglesias

Director editorial de Netmedia

Aimx-toma-protesta-2026
Rodríguez (cuarta de izq. a der.): “Si logramos que la AI se utilice con ética, que la economía digital genere empleos de calidad, que las niñas y los niños puedan navegar en entornos cada vez más seguros y que las pymes encuentren en internet una plataforma de crecimiento, estaremos cumpliendo con nuestra misión hoy”. Crédito: X @asoc_internetmx

En el Senado, la nueva presidenta de la Asociación de Internet Mx (Aimx), Lina Rodríguez, propuso el martes la creación de un consejo multisectorial que contribuya a la construcción del marco nacional sobre buenas prácticas para la inteligencia artificial (AI).

Durante la toma de protesta del Consejo Directivo de la Aimx para 2026, Rodríguez aclaró que “no hablamos de sobrerregulación ni de frenar la vinculación o la innovación; al contrario, de generar confianza, el activo más importante de cualquier ecosistema, pero sobre todo del digital”.

La propuesta forma parte de los cinco pilares estratégicos que expuso como parte de los proyectos de la Aimx para este año, que incluyen también lo que llamó “prospección 2030”.

Explicó que se trata de dar un paso adelante a los estudios de mercado que la asociación ha presentado sobre el comportamiento de los internautas. “Queremos evolucionar hacia modelos predictivos que anticipen las tendencias tecnológicas sociales y económicas, porque México necesita inteligencia estratégica”, afirmó.

Otros de los pilares que mencionó Rodríguez fueron un México digital, una economía digital 3.0 y la colaboración de la Aimx entre el Estado y las empresas.

Consejo Directivo de la Aimx 2026 toma protesta

La nueva presidenta, quien es también fundadora de Digital Venture —una agencia de marketing digital— sustituye a Pablo Corona, quien encabezó el consejo durante los últimos dos periodos. En 2025, Rodríguez fue la vicepresidenta de Educación y Cultura de la asociación.

El presidente de la Comisión de Análisis, Seguimiento y Evaluación sobre la Aplicación y Desarrollo de la Inteligencia Artificial en México del Senado, Rolando Rodrigo Zapata, tomó protesta a los nuevos integrantes del Consejo Directivo de la Aimx para 2026.

Junto a Rodríguez, tomaron protesta:

  • Vicepresidente ejecutivo: Manuel Díaz, de Huawei
  • Tesorero: Jaime Montiel, de LD Asesoría y Servicio
  • Secretario: Luis Alberto Escorcia, de Lexorum
  • Vicepresidente de Ciberseguridad: Javier Alarcón, de SeguriData
  • Vicepresidente de Comercio electrónico: David Pizaña, de Trato
  • Vicepresidente de Educación y Cultura: Enrique Ortega, de la Universidad La Salle
  • Vicepresidente jurídico: Daniel Villanueva, de Baker McKenzie
  • Vicepresidente de Relaciones con Gobierno: Juan Antonio Ramírez, de LTEC
  • Vicepresidente de Servicios financieros: Roberto Massa, de Nistec
  • Vicepresidente de Capital humano: Óscar Ortega, de Core Group
  • Vicepresidenta de Publicidad y Marketing: Carla Navarro, de Hazz Comunicación
  • Vicepresidente de Salud digital: Jorge Cervantes, de Pragmatyka

Quedaron pendientes los nombres de los titulares de las vicepresidencias de Infraestructura, que dirigirá Amazon Web Services (AWS), y de Innovación y Tecnologías emergentes, a cargo de Abogainge.

Comisión de AI en el Senado trabaja en iniciativa

En su oportunidad, Zapata informó que ya trabajan en una iniciativa de ley para el fomento y uso de la inteligencia artificial en México.

Tras recordar que el Senado estableció comisiones para abordar temas como AI, derechos digitales y ciberseguridad, el senador indicó que se mantiene abierto a escuchar a todos.

“En México estamos muy conscientes que esta nueva era en la que estamos abordando el futuro tecnológico de nuestro país no se trata únicamente de un aspecto técnico, [sino] también de elementos sociales, democráticos y humanos”, afirmó.

Francisco Iglesias
Director editorial de Netmedia
Periodista mexicano con experiencia desde 2006 en medios impresos, digitales, radio y televisión. Ha colaborado con Milenio, Expansión, Chilango, Animal Político, Publimetro, W Radio, Radio Fórmula y Multimedios. Desde 2011 se ha enfocado en la cobertura de tecnología B2B y negocios, con experiencia complementaria en temas de política, derechos humanos, diversidad sexual, entretenimiento, estilo de vida, turismo y ámbito legislativo. Desarrolla contenido multimedia para medios tradicionales y plataformas digitales, con enfoque en formatos informativos y narrativos.
