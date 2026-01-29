 Despidos Amazon 2026: 16,000 bajas para priorizar la AI
Amazon elimina 16,000 plazas, varias de AWS, al tiempo que crece su apuesta por la AI

Se produce tan solo unos meses después de los despidos de octubre pasado, cuando 14,000 empleados fueron desincorporados.

Publicado el 28 ene 2026
Amazon anunció este miércoles que planea eliminar cerca de 16,000 empleos corporativos, lo que marca su segunda ronda de recortes masivos de personal desde octubre pasado. Los despidos coinciden con un impulso de la firma para invertir en inteligencia artificial (AI por sus siglas en inglés).

Un día antes, empleados de Amazon Web Services (AWS), la unidad de nube de la empresa, recibieron un correo electrónico aparentemente erróneo en el que se reconocían cambios organizativos, según reportaron medios estadounidenses.

El mensaje hacía referencia a una comunicación de la vicepresidenta sénior de Experiencia de personal y Tecnología de Amazon, Beth Galetti, que afirmaba que la compañía ya había notificado a las personas afectadas de nuestra organización.

Galetti escribió el miércoles en una publicación de blog que “hemos trabajado para fortalecer nuestra organización, adelgazando las estructuras jerárquicas, empoderando a los equipos y reduciendo la burocracia”.

Empleados de varias unidades de AWS, el asistente de voz Alexa, Prime Video, dispositivos, publicidad y entregas de última milla, entre otros, indicaron a Reuters que se habían visto afectados. De acuerdo con la agencia, otros puestos afectados incluyen los de Kindle y optimización de la cadena de suministro, un grupo dentro de la unidad de cumplimiento de Amazon.

El plan de Amazon no es seguir con los despidos

La eliminación de plazas se produce tan solo unos meses después de los despidos de octubre pasado, cuando 14,000 empleados fueron desincorporados. En ese momento, la compañía indicó que los recortes continuarían en 2026, conforme encontrara otras áreas donde sea posible eliminar niveles jerárquicos.

Si bien Galetti no descartó más ajustes en el futuro, afirmó que la compañía no intenta establecer un nuevo ritmo de despidos generalizados cada cierto número de meses. “Ese no es nuestro plan”, aseguró.

Sin embargo, añadió que, como siempre lo han hecho, “cada equipo seguirá evaluando el accountability, la velocidad y la capacidad de innovación para los clientes, realizando los ajustes necesarios”.

Amazon contaba con aproximadamente 1.58 millones de empleados al final del tercer trimestre de 2025. Esta cifra se compone principalmente de personal operativo en almacenes y logística. Los 30,000 recortes acumulados desde octubre representan aproximadamente 10% de su plantilla corporativa y tecnológica, compuesta por unas 350,000 personas.

Durante los últimos años, la compañía ha estado en medio de una importante reducción de personal: despidió a más de 27,000 empleados entre 2022 y 2023, y un año después realizó recortes menores en varias divisiones.

La apuesta por la AI de Amazon

Amazon ha recortado costos operativos para priorizar la inversión en AI y la rápida expansión de centros de datos. A principios de esta semana, la compañía cerró sus cadenas de supermercados Fresh and Go tras años de experimentación en el sector retail físico.

En octubre pasado, Amazon anunció que espera que su CapEx alcance los $125,000 millones de dólares para 2026, la mayor previsión de gasto registrada entre las big tech.

De acuerdo con el reporte Employment Outlook 2025 de la OCDE, aproximadamente 27% de los empleos en economías desarrolladas se encuentran en ocupaciones con alto riesgo de automatización; sin embargo, el informe advierte que la AI está transformando desproporcionadamente las tareas cognitivas de la gestión intermedia.

Jassy afirmó en junio pasado que las mejoras de eficiencia derivadas de la AI probablemente provocarían una reducción de la plantilla corporativa en los próximos años: “Necesitaremos menos personal para algunos de los trabajos que se realizan actualmente y más personal para otros tipos de funciones”, declaró el CEO.

