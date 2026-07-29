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América Móvil implementa agentes de AI para reducir costos y entender a sus clientes

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La estrategia operativa contempla el uso de sistemas automatizados para optimizar los procesos de atención al público y la administración de las redes de telefonía e internet.

Publicado el 29 jul 2026
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Daniel Hajj, director de América Móvil, en el campanazo inicial de la Bolsa de Nueva York por su 25 aniversario.
Crédito: YouTube @New York Stock Exchange

Puntos clave

  • América Móvil usa AI agéntica para reducir costos y entender clientes, dijo Daniel Hajj; estrategia a largo plazo en red y capacitación.
  • Q2 2026: ingresos $241,000 mdp, EBITDA global $96,000 mdp (+3.8%); México quedó en $35,200 mdp tras multa a Telmex.
  • Base total de 334.3 millones de suscriptores; prepago perdió 3.7M y Telcel registró 68,421M (−3,000); ARPU México $194 impulsado por 5G.
Resumen generado por IA

El director general de América Móvil, Daniel Hajj, reveló el pasado 22 de julio que la compañía ya utiliza inteligencia artificial (AI), sobre todo agéntica, para entender mejor a sus clientes y reducir costos.

“Estamos empezando a utilizar muchos más agentes de AI, mucha más inteligencia artificial. Y esto nos ayudará a reducir costos, a comprender mejor a nuestros clientes y a ver qué oportunidades tenemos”, afirmó durante la llamada con analistas e inversionistas relativa a la presentación de los estados financieros del segundo trimestre.

Durante el segundo trimestre de 2026, los ingresos totales alcanzaron $241,000 millones de pesos (mdp), un incremento de 3.1% respecto al año anterior. La compañía reportó que el EBITDA global ($96,000 mdp, un aumento anual de 3.8%) creció a un ritmo superior al de los ingresos debido al control de costos y gastos.

De acuerdo con proyecciones de Gartner, se espera que para finales de 2026 el 40% de las aplicaciones empresariales integren agentes de AI específicos para tareas, un salto significativo frente a menos de 5% registrado en 2025.

Sin embargo, expertos advierten que más de 40% de estos proyectos podrían fracasar al escalar en 2027 si no se implementan con una estrategia clara, gobernanza robusta y métricas de valor bien definidas, lo que subraya la importancia de una adopción cuidadosa y planificada.

El uso de tecnologías, explicó Hajj, no es una estrategia a corto plazo. “Hoy estamos creciendo y hacemos lo que tenemos que hacer en el mercado, en nuestra red y en la formación de nuestro personal”, indicó.

Impacta multa a Telmex

En cuanto a su operación en México, América Móvil aclaró en su reporte que los resultados del trimestre reflejan un “cargo extraordinario asociado a una multa regulatoria relacionada con Telmex”.

La empresa matriz de Telcel no detalló el monto ni el motivo específico de la sanción, pero podría tratarse de penalizaciones derivadas de procesos del extinto IFT, como la multa por prácticas monopólicas impuesta en noviembre de 2023 o la confirmada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en enero de 2026.

En el país, la compañía registró que el EBITDA ascendió a $35,200 millones de pesos, un aumento de 0.6% respecto al año anterior. Sin el impacto de la sanción, agregó, habría crecido 4.3% anual. El margen se ubicó en 40.6% de los ingresos.

Retos en prepago y migración hacia redes 5G

Al cierre de junio de 2026, América Móvil reportó una base total de 334.3 millones de suscriptores móviles, un crecimiento anual de 2.6%. El segmento de prepago enfrentó retos a nivel global con una pérdida neta de 3.7 millones de usuarios por depuraciones en Sudamérica.

En México, la base de prepago de Telcel registró 68,421 millones de suscriptores, reflejando un déficit anual de 3,000 líneas frente a 2025, vinculado posiblemente al registro obligatorio de líneas móviles impuesto por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones desde enero pasado.

Daniel Hajj reconoció que el proceso ha modificado la dinámica comercial: “Es muy difícil de explicar qué está pasando desde el registro en enero con los nuevos clientes”. Y añadió que es complejo entender la respuesta del consumidor “porque algunos clientes deciden no renovar porque si renuevan, tienen que registrarse”.

Pese al saldo anual, el segundo trimestre de 2026 mostró una recuperación con la adición de 146,000 nuevos suscriptores de prepago. Esta cifra trimestral superó los resultados obtenidos en el mismo periodo de 2024 y 2025 en el mercado mexicano.

De acuerdo con Hajj, también se detectó una migración de clientes hacia planes de pospago, los cuales aumentaron 2.7% en México durante el último año. El ingreso promedio por usuario (ARPU) en México subió 5.9% para situarse en $194 pesos, impulsado por el consumo en la red 5G.

“En realidad somos los únicos que tenemos una muy buena red 5G. Y eso también nos está ayudando mucho”, afirmó.

Prohibida su reproducción total o parcial.

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