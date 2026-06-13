Anthropic anunció el viernes 12 de junio que desactivó el acceso a sus modelos de inteligencia artificial Fable 5 y Mythos 5 para cumplir con una directiva de control de exportaciones del Gobierno estadounidense que citaba a las “autoridades de seguridad nacional”.

La compañía informó que recibió una orden a las 15:21 horas (tiempo de la Ciudad de México), instruyéndole a suspender todo acceso a los modelos a cualquier ciudadano extranjero, ya sea dentro o fuera de Estados Unidos, incluidos los empleados extranjeros de Anthropic.

Anthropic desactivó repentinamente los modelos para todos sus clientes con el fin de garantizar el cumplimiento, pero aseguró que sus demás modelos no se verán afectados.

Esta medida inesperada se produce pocos días después de que Anthropic anunciara Fable 5 y Mythos 5, dos potentes modelos que la compañía presentó como de última generación en diversas pruebas de rendimiento del sector.

Fable 5, en particular, representó la primera vez que Anthropic lanzó al público una solución tan avanzada, gracias a nuevas medidas de seguridad que bloquean las respuestas en áreas específicas de alto riesgo.

Los modelos se basan en el lanzamiento de Claude Mythos Preview, que cautivó a Wall Street y a funcionarios gubernamentales con sus avanzadas capacidades de ciberseguridad en abril.

La compañía afirmó que no planeaba distribuir el modelo de forma generalizada y que ha limitado su implementación a un grupo selecto de empresas como parte de una iniciativa de ciberseguridad denominada Proyecto Glasswing.

En su comunicado del viernes, Anthropic indicó que el Gobierno no proporcionó detalles específicos sobre sus preocupaciones sobre seguridad nacional. La compañía se disculpó con sus clientes por las molestias ocasionadas.

«Como hemos declarado públicamente, creemos que el gobierno debería tener la capacidad de bloquear implementaciones inseguras, como parte de un proceso legal transparente, justo, claro y sustentado en criterios técnicos», declaró Anthropic. «Esta acción no se ajusta a esos principios».

Este anuncio representa el más reciente enfrentamiento de Anthropic con el gobierno estadounidense, tras un sonado conflicto con el Departamento de Defensa que salió a la luz pública a principios de este año.

Tras el fracaso de las negociaciones entre ambas organizaciones, el Departamento de Defensa clasificó a Anthropic como un riesgo para la cadena de suministro, lo que implica que la empresa representa una supuesta amenaza la seguridad nacional de Estados Unidos. Esta designación se ha reservado históricamente para adversarios extranjeros y exige que los contratistas de defensa certifiquen que no utilizarán los modelos Claude de Anthropic en sus proyectos con las fuerzas armadas.

Anthropic demandó a la administración Trump para intentar revocar su inclusión en la lista negra, y el litigio aún continúa.