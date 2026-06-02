Anthropic anunció que presentó confidencialmente su prospecto de oferta pública inicial (IPO) ante la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) de Estados Unidos, preparando así una venta de acciones potencialmente histórica para los inversionistas listos para adentrarse en la inteligencia artificial (AI).

“Esto nos da la opción de salir a bolsa una vez que la SEC complete su revisión. La IPO propuesta dependerá de las condiciones del mercado y otros factores”, declaró Anthropic en un comunicado el lunes.

Con este anuncio, Anthropic se adelantó a su rival OpenAI, que prepara su propia presentación confidencial. SpaceX, de Elon Musk, ya presentó oficialmente su prospecto y se alista para una gira de presentación (roadshow) esta semana, con planes de debutar en bolsa la próxima semana.

La presentación del prospecto no obliga a Anthropic a cumplir un plazo determinado para su IPO. Su prospecto oficial solo debe estar disponible para los inversionistas al menos 15 días antes de que la empresa inicie su gira de presentación. Una presentación confidencial permite a una empresa trabajar a través de los comentarios de la SEC antes de publicar información financiera.

SpaceX presentó su documentación confidencial el pasado 1 de abril y publicó su prospecto más de mes y medio después, el 20 de mayo.

De acuerdo con la firma global especializada en inversiones Vested Finance, la verdadera urgencia es que SpaceX, Anthropic y OpenAI tienen como objetivo más de $200,000 millones de dólares en recaudación de fondos combinada y no hay tanto oxígeno en la habitación. SpaceX comería primero el 12 de junio. Cada empresa que sigue pescará de un estanque más pequeño, con inversores que ya han emitido grandes cheques para la categoría. Ve primero, consigue los mejores términos. Se tercero, obtén las sobras”, escribió en una publicación de blog en LinkedIn.

Anthropic va a bolsa tras crecimiento explosivo

Anthropic fue fundada en 2021 por un grupo de ejecutivos e investigadores que abandonaron OpenAI debido a sus dudas sobre la dirección de la empresa. Es conocida principalmente por su familia de modelos de AI llamada Claude, que impulsa productos como su popular asistente de programación, Claude Code.

La empresa ha experimentado un crecimiento explosivo durante 2026. En mayo pasado, anunció que su tasa de ingresos anuales se disparó a $47,000 millones de dólares (mdd), frente a los $10,000 mdd del año pasado.

El pasado 28 de mayo cerró una ronda de financiación serie H con una valoración de $965,000 mdd, superando a OpenAI, que estaba valorada en $852,000 mdd a finales de marzo.

“Claude es cada vez más indispensable para nuestra creciente comunidad global de clientes, y trabajamos incansablemente para hacer que herramientas como Claude Code y Cowork sean más útiles, más potentes y más adaptables a sus necesidades”, dijo la CFO de la startup, Krishna Rao, en un comunicado.

IPO de Anthropic no debería estar permitida

El CEO de EZ Primary Research, Ed Zitron, afirmó en entrevista con Bloomberg que no deberían permitir las IPO de las startups de inteligencia artificial.

De acuerdo con el especialista, el riesgo de permitir que empresas como Anthropic y OpenAI salgan a bolsa radica en que son “compañías peligrosas y deficitarias que se añadirán a índices y que hundirán los [planes de jubilación] 401k”.

Históricamente, cuando una empresa salía a bolsa, tenía que esperar varios meses —o hasta un año— y cumplir con ciertos requisitos de volumen de operaciones para poder ser incluida en índices bursátiles importantes como el Nasdaq 100.

Sin embargo, el Nasdaq aceleró sus reglas para permitir que compañías con valuaciones masivas —como Anthropic, valuada en miles de millones de dólares— entren a su índice estrella apenas 15 días después de su debut.

La gran mayoría de los planes de retiro 401(k) no compran acciones individuales, sino fondos indexados o fondos cotizados (ETF) que replican el comportamiento de índices como el Nasdaq 100 o el S&P 500.

Cuando Anthropic salga a bolsa y entre al índice de manera exprés, los administradores de estos fondos (Vanguard o BlackRock, entre otros) no tendrían opción: por mandato del producto, deberían salir al mercado a comprar millones de acciones de Anthropic para que su fondo siga reflejando fielmente el índice.

”OpenAI y Anthropic son terriblemente poco rentables y no están mejorando”, apuntó Zitron.

El lanzamiento selecto de Mythos

Anthropic cautivó a Wall Street y a los funcionarios en Washington, D.C., este año al anunciar un modelo llamado Claude Mythos Preview, que cuenta con capacidades avanzadas de ciberseguridad. La empresa lanzó el modelo a un grupo selecto de empresas como parte de una iniciativa de ciberseguridad llamada Proyecto Glasswing, y ha mantenido conversaciones con altos funcionarios de la administración Trump sobre sus capacidades.

La popularidad de Mythos fue un alivio para algunos inversionistas y ejecutivos, quienes temían que el crecimiento de Anthropic se viera afectado tras un conflicto con el Departamento de Defensa a principios de este año. Los modelos de la compañía fueron vetados por el Pentágono después de que fracasaran las negociaciones entre ambas partes.

Si bien los contratistas de defensa dejaron de usar Anthropic para cumplir con la orden del Departamento de Defensa, el crecimiento de la compañía en el sector privado se aceleró, a medida que más empresas adoptaron sus modelos y herramientas de codificación de AI. Anthropic también ganó terreno entre los consumidores tras el conflicto, y Claude alcanzó el primer puesto en la lista de las aplicaciones gratuitas más populares de Estados Unidos en Apple a finales de febrero.

Anthropic demandó a la administración Trump para intentar revertir su veto, y el litigio aún continúa. En abril, el presidente Donald Trump declaró a CNBC que un acuerdo entre Anthropic y el Departamento de Defensa era “posible”.

Anthropic y su relación con SpaceX

El vertiginoso crecimiento de Anthropic ha llevado a la compañía a firmar varios acuerdos importantes de infraestructura en los últimos meses para aumentar su capacidad.

El mes pasado, firmó un acuerdo con su rival SpaceX para utilizar la capacidad de procesamiento disponible en su centro de datos Colossus 1 en Memphis, Tennessee.

De acuerdo con el folleto informativo de SpaceX, Anthropic pagará a SpaceX $1,250 mdd mensuales hasta mayo de 2029. Cualquiera de las compañías puede rescindir el acuerdo con un preaviso de 90 días.