Anthropic anunció el 6 de mayo un acuerdo con SpaceX, la empresa de Elon Musk, para utilizar toda la capacidad de cómputo de su centro de datos Colossus 1 en Memphis, Tennessee (Estados Unidos).

Como parte del acuerdo, Anthropic tendrá acceso a más de 300 megavatios (MW) de capacidad de infraestructura. Además, “expresó interés” en colaborar con SpaceX para desarrollar varios gigavatios (GW) de capacidad de cómputo en el espacio.

La startup que dirige Dario Amodei afirmó en una publicación de blog que el acuerdo mejorará directamente desde ese mismo día la capacidad para sus suscriptores de pago de Claude Pro y Claude Max, al duplicar el límite de cinco horas de Claude Code, eliminar la reducción del límite de horas pico en Claude Code y aumentar considerablemente los límites de uso de la API para los modelos de Claude Opus.

La alta demanda que enfrenta Anthropic

Anthropic, fundada en 2021 por un grupo de ejecutivos e investigadores que abandonaron OpenAI, es conocida principalmente por desarrollar una familia de modelos de AI llamada Claude, y actualmente está en conversaciones con inversores para obtener financiación con una valoración de $900,000 millones de dólares.

El mes pasado, declaró que la demanda de Claude ha generado una “presión inevitable en nuestra infraestructura”, lo que ha afectado la “fiabilidad y el rendimiento” para sus usuarios, especialmente durante las horas pico.

La compañía ha estado trabajando para aumentar su capacidad mediante la firma de varios acuerdos de cómputo en la nube en las últimas semanas, incluido un acuerdo multimillonario con Amazon.

“Recientemente nos comprometimos a cubrir cualquier aumento en el precio de la electricidad para los consumidores causado por nuestros centros de datos en Estados Unidos. Como parte de nuestra expansión internacional, estamos explorando maneras de extender ese compromiso a nuevas jurisdicciones, así como de colaborar con líderes locales para invertir en las comunidades que albergan nuestras instalaciones”, agregó.

El cambio de opinión de Musk sobre Anthropic

La alianza se produce después de que Musk, quien fusionó SpaceX con su startup de inteligencia artificial (AI) competidora, xAI, este año, criticara repetidamente a Anthropic por su conflicto con el Gobierno estadounidense.

Musk había dicho que está “condenada a convertirse en lo opuesto a su nombre”, lo que sería misantrópico, y ha preguntado si existe una empresa “más hipócrita”.

“Anthropic odia la civilización occidental”, escribió Musk en febrero pasado. Pero en mayo cambió de opinión. En una publicación en X, comentó que pasó mucho tiempo con miembros sénior del equipo de Anthropic la semana pasada y que quedó “impresionado”.

“Todos con quienes me reuní eran muy competentes y se preocupaban mucho por hacer lo correcto. Nadie me hizo sospechar”, escribió Musk. “Mientras ejerzan una autocrítica constante, probablemente Claude estará bien”.

Same here.



By way of background for those who care, I spent a lot of time last week with senior members of the Anthropic team to understand what they do to ensure Claude is good for humanity and was impressed.



Everyone I met was highly competent and cared a great deal about… — Elon Musk (@elonmusk) May 6, 2026

Musk pasó gran parte de la semana pasada en un tribunal federal de Oakland, California, donde testificó durante tres días en el juicio por su demanda contra OpenAI y su CEO, Sam Altman.

xAI cambiará de nombre

En otra publicación en X el miércoles, Musk anunció que xAI “se disolverá como una empresa independiente” y pasará a llamarse SpaceXAI.

SpaceXAI ha estado desarrollando su infraestructura de datos, principalmente en Memphis, en su afán por competir en el mercado emergente de la AI contra OpenAI, Google y Anthropic. Colossus 1 es su instalación más grande hasta la fecha.

Durante la construcción y operación de Colossus, xAI y su filial, MZX Tech, LLC, instalaron y operaron docenas de turbinas de gas natural para alimentar la instalación, alegando que no se requería ningún permiso federal para ello, ya que solo eran de uso temporal.

Según se informa, las turbinas agravaron los problemas de contaminación del aire en Memphis y provocaron protestas constantes contra el trabajo de xAI en la región.

Gobierno de EU usa Grok tras pleito con Anthropic

Anthropic también ha estado enfrentando meses de negociaciones polémicas con el Gobierno estadounidense.

En marzo, el Pentágono declaró a la compañía un riesgo para la cadena de suministro, prohibiéndole trabajar con el ejército estadounidense, después de que ambas partes no lograran llegar a un acuerdo sobre cómo se podrían utilizar los modelos de la compañía.

La startup demandó a la administración Trump para intentar revertir las acciones del Pentágono, y el litigio aún continúa.

Mientras tanto, el Departamento de Defensa ha adoptado el modelo Grok de SpaceXAI, junto con las soluciones de otras empresas de AI.

“Somos muy selectivos a la hora de decidir dónde aumentaremos nuestra capacidad: nos asociamos con países democráticos cuyos marcos legales y regulatorios respaldan inversiones de esta magnitud, y donde la cadena de suministro de la que depende nuestra capacidad informática (hardware, redes e instalaciones) será segura”, publicó Anthropic.