Ciberseguridad Infraestructura Empresas Inteligencia Artificial Innovación & Emprendimiento Transformación digital Analytics & Big Data Gobierno Cloud Seguridad

INTELIGENCIA ARTIFICIAL

Anthropic y SpaceX anuncian acuerdo de computación que incluye desarrollo espacial

Home Inteligencia Artificial
Dirección copiada

La startup tendrá acceso a más de 300MW de capacidad de infraestructura. Además, “expresó interés” en colaborar con SpaceX para desarrollar GW de capacidad de cómputo en el espacio.

Publicado el 6 may 2026
SpaceX-Anthropic-alianza-AI

Anthropic anunció el 6 de mayo un acuerdo con SpaceX, la empresa de Elon Musk, para utilizar toda la capacidad de cómputo de su centro de datos Colossus 1 en Memphis, Tennessee (Estados Unidos).

Como parte del acuerdo, Anthropic tendrá acceso a más de 300 megavatios (MW) de capacidad de infraestructura. Además, “expresó interés” en colaborar con SpaceX para desarrollar varios gigavatios (GW) de capacidad de cómputo en el espacio.

La startup que dirige Dario Amodei afirmó en una publicación de blog que el acuerdo mejorará directamente desde ese mismo día la capacidad para sus suscriptores de pago de Claude Pro y Claude Max, al duplicar el límite de cinco horas de Claude Code, eliminar la reducción del límite de horas pico en Claude Code y aumentar considerablemente los límites de uso de la API para los modelos de Claude Opus.

La alta demanda que enfrenta Anthropic

Anthropic, fundada en 2021 por un grupo de ejecutivos e investigadores que abandonaron OpenAI, es conocida principalmente por desarrollar una familia de modelos de AI llamada Claude, y actualmente está en conversaciones con inversores para obtener financiación con una valoración de $900,000 millones de dólares.

El mes pasado, declaró que la demanda de Claude ha generado una “presión inevitable en nuestra infraestructura”, lo que ha afectado la “fiabilidad y el rendimiento” para sus usuarios, especialmente durante las horas pico.

La compañía ha estado trabajando para aumentar su capacidad mediante la firma de varios acuerdos de cómputo en la nube en las últimas semanas, incluido un acuerdo multimillonario con Amazon.

“Recientemente nos comprometimos a cubrir cualquier aumento en el precio de la electricidad para los consumidores causado por nuestros centros de datos en Estados Unidos. Como parte de nuestra expansión internacional, estamos explorando maneras de extender ese compromiso a nuevas jurisdicciones, así como de colaborar con líderes locales para invertir en las comunidades que albergan nuestras instalaciones”, agregó.

El cambio de opinión de Musk sobre Anthropic

La alianza se produce después de que Musk, quien fusionó SpaceX con su startup de inteligencia artificial (AI) competidora, xAI, este año, criticara repetidamente a Anthropic por su conflicto con el Gobierno estadounidense.

Musk había dicho que está “condenada a convertirse en lo opuesto a su nombre”, lo que sería misantrópico, y ha preguntado si existe una empresa “más hipócrita”.

Anthropic odia la civilización occidental”, escribió Musk en febrero pasado. Pero en mayo cambió de opinión. En una publicación en X, comentó que pasó mucho tiempo con miembros sénior del equipo de Anthropic la semana pasada y que quedó “impresionado”.

“Todos con quienes me reuní eran muy competentes y se preocupaban mucho por hacer lo correcto. Nadie me hizo sospechar”, escribió Musk. “Mientras ejerzan una autocrítica constante, probablemente Claude estará bien”.

Musk pasó gran parte de la semana pasada en un tribunal federal de Oakland, California, donde testificó durante tres días en el juicio por su demanda contra OpenAI y su CEO, Sam Altman.

xAI cambiará de nombre

En otra publicación en X el miércoles, Musk anunció que xAI “se disolverá como una empresa independiente” y pasará a llamarse SpaceXAI.

SpaceXAI ha estado desarrollando su infraestructura de datos, principalmente en Memphis, en su afán por competir en el mercado emergente de la AI contra OpenAI, Google y Anthropic. Colossus 1 es su instalación más grande hasta la fecha.

Durante la construcción y operación de Colossus, xAI y su filial, MZX Tech, LLC, instalaron y operaron docenas de turbinas de gas natural para alimentar la instalación, alegando que no se requería ningún permiso federal para ello, ya que solo eran de uso temporal.

Según se informa, las turbinas agravaron los problemas de contaminación del aire en Memphis y provocaron protestas constantes contra el trabajo de xAI en la región.

Gobierno de EU usa Grok tras pleito con Anthropic

Anthropic también ha estado enfrentando meses de negociaciones polémicas con el Gobierno estadounidense.

En marzo, el Pentágono declaró a la compañía un riesgo para la cadena de suministro, prohibiéndole trabajar con el ejército estadounidense, después de que ambas partes no lograran llegar a un acuerdo sobre cómo se podrían utilizar los modelos de la compañía.

La startup demandó a la administración Trump para intentar revertir las acciones del Pentágono, y el litigio aún continúa.

Mientras tanto, el Departamento de Defensa ha adoptado el modelo Grok de SpaceXAI, junto con las soluciones de otras empresas de AI.

“Somos muy selectivos a la hora de decidir dónde aumentaremos nuestra capacidad: nos asociamos con países democráticos cuyos marcos legales y regulatorios respaldan inversiones de esta magnitud, y donde la cadena de suministro de la que depende nuestra capacidad informática (hardware, redes e instalaciones) será segura”, publicó Anthropic.

Prohibida su reproducción total o parcial.

¿Qué te ha parecido este artículo?

Si piensas que este post es útil…

¡Síguenos en nuestras redes sociales!

Equipo editorial IT Masters Mag
IT Masters Mag es producido por el equipo periodístico de Netmedia, editorial mexicana con más de dos décadas de experiencia especializada en tecnologías de la información, innovación empresarial y transformación digital. Fundada por la periodista Mónica Mistretta, la compañía se distingue por su compromiso con el rigor informativo, la objetividad y el valor práctico para tomadores de decisiones en México y América Latina. El contenido es desarrollado por profesionales del periodismo y la comunicación con trayectoria en medios digitales e impresos, bajo la dirección editorial de Francisco Iglesias, experto en tecnología B2B y negocios. Todos los artículos siguen estándares internacionales de calidad, incluyendo verificación de fuentes, entrevistas con especialistas y un enfoque claro en aportar análisis útiles para CIOs, CTOs y líderes empresariales. IT Masters Mag forma parte de Nextwork360, la mayor red latinoamericana de medios B2B sobre innovación y cultura digital.
Sígame en

Leer también:

Canales

Artículos relacionados

  • Pantalla digital con íconos tecnológicos y una mano tocando el concepto TCP/IP, que representa riesgos y medidas de seguridad en redes informáticas empresariales.

  • redes

    TCP/IP: ¿qué es, cómo funciona y por qué es clave para la seguridad de las redes empresariales?

    17 Jul 2025

    por José María Lamorte

    Compartir
  • Representación visual de conceptos clave de Machine Learning como algoritmos, estadísticas, inteligencia artificial y predicción, con una persona señalando un panel interactivo.

  • ESPECIAL

    Machine Learning: Descubra el arte de enseñar a las máquinas a ver el futuro

    24 Jul 2025

    por José María Lamorte

    Compartir
  • Paola-Villarreal-IT MASTER CON CDMX-7690

  • IT MASTERS CON CDMX

    Con agentes de AI, "el problema cada vez será menos técnico y mucho más cultural": Villarreal

    29 Oct 2025

    por Francisco Iglesias

    Compartir
  • sesion

  • CIBERSEGURIDAD

    Senado crea la Comisión Ordinaria de Ciberseguridad

    22 Oct 2025

    por Equipo editorial IT Masters Mag

    Compartir