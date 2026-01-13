Apple y Google: Alianza estratégica de AI para el iPhone

Apple se unirá a Google para potenciar sus funciones de inteligencia artificial (AI, por sus siglas en inglés), incluyendo una importante actualización de Siri, el asistente personal en iOS, prevista para finales de 2026.

La colaboración multianual se basará en Gemini de Google y en infraestructura de nube para los futuros modelos fundacionales de Apple, según un comunicado conjunto publicado el lunes.

“Tras una cuidadosa evaluación, determinamos que la tecnología de Google proporciona la base más sólida para los modelos fundacionales de Apple y estamos entusiasmados con las nuevas e innovadoras experiencias que ofrecerá a nuestros usuarios”, declaró el creador de iPhone.

Las acciones subieron tras la noticia, elevando el valor de mercado de Google brevemente por encima de los $4 billones de dólares. En 2025, el gigante de las búsquedas registró su mejor año desde 2009 y superó a Apple en capitalización bursátil la semana pasada por primera vez desde 2019.

Los modelos seguirán funcionando en dispositivos Apple y en la nube privada de la compañía. Esta arquitectura de nube híbrida es una respuesta a las crecientes demandas de seguridad corporativa.

De acuerdo con el NIST, los marcos de trabajo para una AI confiable en 2025 enfatizaban que el procesamiento local combinado con nubes privadas puede reducir los riesgos de filtración de datos críticos hasta en 40%, un factor crítico para el segmento empresarial de IT que Apple busca retener.

Un acuerdo por $1,000 mdd

En agosto pasado, Bloomberg informó que Apple estaba en conversaciones preliminares para utilizar un modelo Gemini personalizado para impulsar una nueva versión de Siri. El medio informó posteriormente que Apple planeaba pagar alrededor de $1,000 millones de dólares al año por el uso de esta tecnología.

El acuerdo es un indicador de la creciente confianza en la acelerada agenda de AI de Google y su ventaja competitiva frente a OpenAI.

La alianza ocurre bajo una intensa lupa regulatoria. El reporte de competencia digital 2025 de la FTC señala que los acuerdos de exclusividad en ecosistemas móviles están bajo un escrutinio sin precedentes para garantizar la interoperabilidad.

Esto es relevante dado que Google ya paga a Apple miles de millones de dólares anuales para ser el buscador predeterminado en el iPhone, una relación que fue cuestionada tras determinarse que Google mantenía un monopolio ilegal en búsquedas.

En septiembre pasado, un juez emitió un fallo que evitó un escenario desfavorable que habría obligado a Google a desinvertir en su navegador Chrome, permitiéndole seguir cerrando acuerdos estratégicos como este.

Apple no ha podido con la AI

Apple ha intentado recuperar terreno frente a hiperescaladores como Amazon, Meta y Microsoft, quienes han invertido miles de millones en infraestructura de AI.

La presión sobre Apple es máxima para ofrecer una actualización de procesamiento de lenguaje natural en Siri. La urgencia no es solo de consumo: de acuerdo con el MIT Center for Information Systems Research, para inicios de 2026, las interfaces de voz basadas en GenAI han incrementado la eficiencia operativa en sectores de logística y servicios de campo en un 25%.

El retraso de estas funciones en el ecosistema Apple, postergado previamente hasta 2026, representaba una brecha competitiva que esta alianza con Google busca cerrar de inmediato.

“Nos llevará más tiempo del previsto ofrecer estas funciones y prevemos implementarlas el próximo año”, declaró la compañía en un comunicado previo al anuncio de esta integración.