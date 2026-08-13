Aunque la adopción de inteligencia artificial (AI) en México sigue creciendo, solo 22% de las organizaciones se sienten preparadas para dar el siguiente paso hacia tecnologías de nueva generación como la AI agéntica, revela el estudio Desbloqueando el Potencial de la IA en México 2026.

Elaborado por Strand Partners para Amazon Web Services (AWS), encontró que 63% de las empresas en el país continúa enfocándose en usos básicos y mejoras incrementales, lo que limita su capacidad de transformar procesos y generar ventajas competitivas a gran escala.

Durante el AWS Summit Ciudad de México 2026, el director general de AWS, Rubén Mugártegui, señaló que “la siguiente etapa de la AI ya comenzó y la diferencia estará en quién logre demostrar el valor que genera y llevarla a toda su operación”.

Sin embargo, el reporte demuestra el contraste: menos de cuatro de cada 10 empresas (37%) afirman haber oído hablar de la AI agéntica y, de las que están familiarizadas con la tecnología, solo 6 % informa haber implementado completamente las tecnologías.

El estudio se basó en la recolección de datos a través de tres grupos clave a nivel nacional: una muestra representativa de 1,000 personas de la población general, asegurando la representatividad por edad, género y región; 1,000 entrevistas a líderes empresariales representativos por tamaño, sector y región, y la inclusión de 250 organizaciones del sector público.

Adopción de AI y el reto de medir el ROI

En general, la inteligencia artificial continúa ganando terreno entre las empresas mexicanas: 48% ya la utiliza, frente a 38% de hace un año.

De acuerdo con AWS, esto equivale a más de 2.5 millones de empresas, incluyendo cerca de 550,000 que comenzaron a adoptar esta tecnología en los últimos 12 meses.

Si bien la mayoría de las organizaciones que han adoptado la inteligencia artificial informan aumentos en la productividad (88%) y rendimientos positivos (86%), casi la mitad (46%) afirma que carece de una forma confiable de medir el retorno de la inversión (ROI) de la AI.

El estudio también muestra que las startups mexicanas encabezan la transición hacia la siguiente generación de inteligencia artificial. Mientras el promedio nacional de preparación para adoptar AI agéntica es de 22%, entre startups la cifra alcanza 39%, reflejando una mayor capacidad para incorporar tecnologías avanzadas y convertirlas en crecimiento e innovación.

El reporte señala que 53% asegura que aumentaría sus inversiones en AI si el sector público acelerara la adopción de estas tecnologías.

Impacto de la AI en la economía y el empleo

Más allá de la productividad, la AI también podría convertirse en un motor de desarrollo económico más amplio. El informe señala que 63% de las empresas considera que impulsará el acceso a empleos digitales fuera de los principales centros tecnológicos del país.

En tanto, 60% cree que puede generar nuevas oportunidades en regiones históricamente desatendidas.