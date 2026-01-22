BBVA México aprovecha su alianza con OpenAI para regalar tres meses de ChatGPT Go a clientes | IT Masters Mag

BBVA México regalará la suscripción de ChatGPT Go por tres meses a sus más de 34 millones de clientes durante tres meses, a partir del 26 de enero.

El anuncio ocurre a un mes de que la empresa matriz española del banco firmara con OpenAI un acuerdo global para impulsar la innovación basada en inteligencia artificial (AI por su acrónimo en inglés) a fin de evolucionar la operación del banco y elevar la experiencia del cliente.

En un comunicado, el banco explicó que la promoción busca acercar capacidades de AI para apoyar decisiones y actividades cotidianas, más allá de las finanzas, con una herramienta diseñada para simplificar tareas, procesar información y respaldar metas personales y profesionales.

La suscripción de ChatGPT Go, que en México tiene un costo de $110 pesos, ofrece mayor límite de mensajes, generación de imágenes, carga de archivos y memoria que la versión gratuita.

Al término del periodo inicial, los clientes que decidan mantener su suscripción podrán hacerlo con cargo a su tarjeta de crédito y recibirán una bonificación de 1,000 puntos BBVA.

El director general de Banca minorista de BBVA México, Hugo Nájera, indicó que “con esta alianza, el banco se posiciona como una institución que acerca la inteligencia artificial a las personas para apoyar la toma de decisiones cotidianas, más allá de las finanzas. Queremos que esta tecnología sea útil y cercana para nuestros clientes en su día a día”.

El director general de Data y Experiencia única de BBVA México, Daniel Ordaz Palacios, explicó que “queremos mantenernos a la cabeza de la innovación digital de la banca en México, a través del uso de los datos y de la tecnología. La inteligencia artificial es una palanca para seguir mejorando la experiencia del cliente y acelerar nuevas capacidades con un enfoque práctico”.