Block, la empresa fintech de Jack Dorsey, anuncia despidos del 40% y culpa a la AI | IT Masters Mag

Block, la empresa de servicios financieros del cofundador de Twitter, Jack Dorsey, anunció el despido de 40% de su fuerza laboral (alrededor de 4,000 personas) debido a que las nuevas herramientas de inteligencia artificial (AI por sus siglas en inglés) que está implementando “permiten hacer más y mejor”.

La startup anunció los recortes en la carta a los accionistas que acompaña a su reporte de resultados del cuarto trimestre el pasado jueves. La empresa de pagos y criptomonedas reportó ingresos trimestrales de aproximadamente $6,250 millones de dólares, un 3.6% más interanual, y un beneficio bruto de aproximadamente $2,900 millones de dólares.

La compañía obtuvo $1,000 millones de dólares de beneficio bruto solo en diciembre de 2025. Los ingresos anuales totales ascendieron a unos $24,200 millones de dólares, y el beneficio bruto fue de unos $10,360 millones de dólares.

Dorsey explica por qué

“2025 fue un año sólido para nosotros”, escribió Dorsey en la carta, antes de plantear la pregunta: “¿Por qué estamos cambiando nuestra forma de operar de ahora en adelante?”.

Su respuesta, distribuida en la misiva y en una publicación en X, es que la AI ya ha transformado la dinámica de trabajo en Block, por lo que es imperativo modificar su estructura.

“Ya estamos viendo que las herramientas de AI que estamos creando y utilizando, junto con equipos más pequeños y horizontales, están posibilitando una nueva forma de trabajar que transforma fundamentalmente lo que significa construir y dirigir una empresa, y esto se está acelerando rápidamente”, señaló.

En la carta a los accionistas, Dorsey enfatizó: “Las herramientas de AI han cambiado la esencia de lo que significa gestionar una compañía. Ya lo estamos viendo internamente. Un equipo significativamente más pequeño, utilizando las soluciones que estamos desarrollando, puede lograr más y con mayor calidad. Las capacidades de estas herramientas se están acumulando más rápido cada semana”.

En su publicación en X, Dorsey admitió que podría haber recortado los puestos de trabajo “gradualmente durante meses o años a medida que se desarrolla este cambio, o ser honestos sobre dónde estamos y actuar en consecuencia ahora”.

we're making @blocks smaller today. here's my note to the company.



####



today we're making one of the hardest decisions in the history of our company: we're reducing our organization by nearly half, from over 10,000 people to just under 6,000. that means over 4,000 of you are… — jack (@jack) February 26, 2026

Decidió despedir a 4,000 personas de una sola vez porque “los recortes repetidos son perjudiciales para la moral, la concentración y la confianza que los clientes y accionistas depositan en nuestra capacidad de liderazgo”.

“Prefiero tomar medidas contundentes y claras ahora y construir desde una posición en la que creemos, en lugar de gestionar una reducción gradual de personal hacia el mismo resultado”, escribió, añadiendo que, en su opinión, “una empresa más pequeña también nos da el espacio para hacer crecer nuestro negocio de la manera correcta, en nuestros propios términos, en lugar de reaccionar constantemente a las presiones del mercado”.

Block no es un éxito

Independientemente de si Dorsey responsabiliza a la AI o no, Block no ha dado los mejores resultados a sus accionistas bajo su liderazgo en el último lustro, con sus acciones cayendo alrededor de un 80% desde su máximo de 2021. Sin embargo, a los inversores les entusiasmó el anuncio, ya que el precio de las acciones de Block subió alrededor de un 23% en las operaciones postcierre.

“Para quienes se quedan… Tomé esta decisión y la asumiré”, publicó Dorsey. “Lo que les pido es que construyan conmigo. Vamos a construir esta empresa con la AI como base de todo lo que hacemos”.

Añadió que la nueva dirección de Block ayudará a sus clientes a adaptarse al cambio creando “un futuro donde puedan crear sus propias funciones directamente, compuestas por nuestras capacidades y servidas a través de nuestras interfaces”.

“En eso estoy centrado ahora”, escribió. “Esperen una nota mía mañana”.

Antes, Dorsey ofrecerá una videoconferencia en vivo para agradecer a todos, incluyendo a las aproximadamente 4,000 personas que pierden sus puestos de trabajo en una economía en crisis.

“Sé que hacerlo así puede resultar incómodo”, escribió. “Prefiero que se sienta incómodo y humano que eficiente y frío”.

Dorsey está convencido de que Block no será la última organización en adaptar sus operaciones a la era de la AI. “No creo que seamos los primeros en darnos cuenta de esto”, escribió. “Creo que la mayoría de las empresas llegan tarde. Dentro del próximo año, la mayoría llegará a la misma conclusión y realizará cambios estructurales similares”.