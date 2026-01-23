 Capital One compra a la startup Brex, cuya apuesta está en la AI, por $5,150 mdd | IT Masters Mag
Ciberseguridad Infraestructura Empresas Inteligencia Artificial Innovación & Emprendimiento Transformación digital Analytics & Big Data Gobierno Cloud Seguridad

INTELIGENCIA ARTIFICIAL

Capital One compra a la startup Brex, cuya apuesta está en la AI, por $5,150 mdd

Home Inteligencia Artificial
Dirección copiada

El banco indicó que la compra se compone de 50% en efectivo y la otra mitad en acciones. La fintech tiene entre sus clientes a Anthropic.

Publicado el 22 ene 2026
Capital-One-Brex

Capital One anunció el jueves la adquisición de la fintech de pagos corporativos Brex por $5,150 millones de dólares (mdd), el movimiento estratégico más reciente realizado por el CEO del banco, Richard Fairbank.

Días antes, la startup fundada en 2017 anunció una nueva API de contabilidad nativa de inteligencia artificial (AI por sus siglas en inglés) diseñada para automatizar los flujos de trabajo contables de extremo a extremo y permitir integraciones más profundas y en tiempo real con los sistemas de planificación de recursos empresariales (ERP) y otros socios de integración clave.

El banco, que reveló la adquisición en su informe de resultados del cuarto trimestre, indicó que la compra se compone de 50% en efectivo y la otra mitad en acciones. Brex estaba valorada previamente en $12,300 mdd. Las títulos de la institución financiera cayeron 3% aproximadamente.

Bajo la dirección de Fairbank, un inusual fundador y CEO de un banco estadounidense, Capital One adquirió la firma de tarjetas rival Discover Financial el año pasado por unos $35,000 millones de dólares. Esta operación fue el mayor logro del directivo, al brindarle a la institución financiera acceso a una de las pocas redes de pago de cualquier escala.

“Desde nuestra fundación, nos propusimos construir una empresa de pagos a la vanguardia de la revolución tecnológica. La adquisición de Brex acelera este proceso, especialmente en el mercado de pagos empresariales”, declaró Fairbank en un comunicado.

Añadió que la startup fue pionera en la fusión de tarjetas corporativas, banca y software de gestión de gastos: “Han recorrido un camino excepcional para una fintech, construyendo una plataforma integrada verticalmente en todo su stack tecnológico”.

Anthropic, entre los clientes

La caída de más de 50% en la valoración de Brex desde su nivel máximo en 2023 muestra los obstáculos que incluso las empresas fintech más exitosas han enfrentado.

Brex se encuentra entre un grupo de empresas fintech que alcanzaron prominencia durante un periodo de bajas tasas de interés; inicialmente era conocida como una startup que otorgaba préstamos a otras empresas a través de sus tarjetas.

Pero la compañía se expandió más allá de la tecnología a otros sectores y ahora presta servicios tanto a empresas consolidadas como a startups, como Robinhood, Zoom y Anthropic, esta última clave en el desarrollo de inteligencia artificial generativa (GenAI por su acrónimo en inglés) y AI de agentes.

Brex se integrará a Capital One a su manera

El CEO y cofundador de Brex, Pedro Franceschi, aseguró en una publicación de blog que la trayectoria de su empresa y Capital One “tiene muchos puntos en común” y recordó que hace 30 años el banco fue pionero en el concepto de tecnología financiera.

“Esta no es una historia sobre sinergias de costos. Es una historia sobre la aceleración del crecimiento, sobre dos empresas lideradas por sus fundadores que se unen para brindar una mejor manera de administrar el dinero a millones de empresas en la economía estadounidense”, aseguró.

Franceschi escribió que tras las aprobaciones regulatorias y el cierre de la transacción, Brex pasará a formar parte de Capital One. Sin embargo, en lugar de integrar completamente sus negocios, la adopción será diferente.

“Continuaré al frente de Brex, siguiendo nuestra misma misión con Ben Gammell y nuestro equipo directivo, y reportaré a Frank LaPrade. La misión de Frank será aprovechar al máximo cada aspecto de Capital One para cocrear conmigo el plan más ambicioso para impulsar nuestro negocio”, detalló.

Capital One, que ha ofrecido tarjetas de crédito para empresas durante décadas, estaba cada vez más convencida de que el modelo de Brex sería la opción ganadora, según una persona con conocimiento de la estrategia de la institución financiera.

“No tuvimos que buscar esta adquisición; nuestro crecimiento fue increíblemente sólido”, declaró

Combinar la tecnología de Brex con el alcance y los recursos de Capital One aceleraría el crecimiento de la fintech y su infraestructura de IT más de lo que lo haría como empresa independiente, afirmó.

Prohibida su reproducción total o parcial.

¿Qué te ha parecido este artículo?

Si piensas que este post es útil…

¡Síguenos en nuestras redes sociales!

Equipo editorial IT Masters Mag
IT Masters Mag es producido por el equipo periodístico de Netmedia, editorial mexicana con más de dos décadas de experiencia especializada en tecnologías de la información, innovación empresarial y transformación digital. Fundada por la periodista Mónica Mistretta, la compañía se distingue por su compromiso con el rigor informativo, la objetividad y el valor práctico para tomadores de decisiones en México y América Latina. El contenido es desarrollado por profesionales del periodismo y la comunicación con trayectoria en medios digitales e impresos, bajo la dirección editorial de Francisco Iglesias, experto en tecnología B2B y negocios. Todos los artículos siguen estándares internacionales de calidad, incluyendo verificación de fuentes, entrevistas con especialistas y un enfoque claro en aportar análisis útiles para CIOs, CTOs y líderes empresariales. IT Masters Mag forma parte de Nextwork360, la mayor red latinoamericana de medios B2B sobre innovación y cultura digital.
Sígame en

Leer también:

Temas

Canales

Artículos relacionados

  • Roi,Return,On,Investment,Stock,Trading,Business,Finance,Concept.

  • TRANSFORMACIÓN DIGITAL

    ¿Cómo medir (y maximizar) el ROI del gasto en tecnología?

    25 Nov 2025

    por Francisco Iglesias

    Compartir
  • Paola-Villarreal-IT MASTER CON CDMX-7690

  • IT MASTERS CON CDMX

    Con agentes de AI, "el problema cada vez será menos técnico y mucho más cultural": Villarreal

    29 Oct 2025

    por Francisco Iglesias

    Compartir
  • Pantalla digital con íconos tecnológicos y una mano tocando el concepto TCP/IP, que representa riesgos y medidas de seguridad en redes informáticas empresariales.

  • redes

    TCP/IP: ¿qué es, cómo funciona y por qué es clave para la seguridad de las redes empresariales?

    17 Jul 2025

    por José María Lamorte

    Compartir
  • Representación visual de conceptos clave de Machine Learning como algoritmos, estadísticas, inteligencia artificial y predicción, con una persona señalando un panel interactivo.

  • ESPECIAL

    Machine Learning: Descubra el arte de enseñar a las máquinas a ver el futuro

    24 Jul 2025

    por José María Lamorte

    Compartir