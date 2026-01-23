Capital One compra a la startup Brex, cuya apuesta está en la AI, por $5,150 mdd | IT Masters Mag

Capital One anunció el jueves la adquisición de la fintech de pagos corporativos Brex por $5,150 millones de dólares (mdd), el movimiento estratégico más reciente realizado por el CEO del banco, Richard Fairbank.

Días antes, la startup fundada en 2017 anunció una nueva API de contabilidad nativa de inteligencia artificial (AI por sus siglas en inglés) diseñada para automatizar los flujos de trabajo contables de extremo a extremo y permitir integraciones más profundas y en tiempo real con los sistemas de planificación de recursos empresariales (ERP) y otros socios de integración clave.

El banco, que reveló la adquisición en su informe de resultados del cuarto trimestre, indicó que la compra se compone de 50% en efectivo y la otra mitad en acciones. Brex estaba valorada previamente en $12,300 mdd. Las títulos de la institución financiera cayeron 3% aproximadamente.

Bajo la dirección de Fairbank, un inusual fundador y CEO de un banco estadounidense, Capital One adquirió la firma de tarjetas rival Discover Financial el año pasado por unos $35,000 millones de dólares. Esta operación fue el mayor logro del directivo, al brindarle a la institución financiera acceso a una de las pocas redes de pago de cualquier escala.

“Desde nuestra fundación, nos propusimos construir una empresa de pagos a la vanguardia de la revolución tecnológica. La adquisición de Brex acelera este proceso, especialmente en el mercado de pagos empresariales”, declaró Fairbank en un comunicado.

Añadió que la startup fue pionera en la fusión de tarjetas corporativas, banca y software de gestión de gastos: “Han recorrido un camino excepcional para una fintech, construyendo una plataforma integrada verticalmente en todo su stack tecnológico”.

Anthropic, entre los clientes

La caída de más de 50% en la valoración de Brex desde su nivel máximo en 2023 muestra los obstáculos que incluso las empresas fintech más exitosas han enfrentado.

Brex se encuentra entre un grupo de empresas fintech que alcanzaron prominencia durante un periodo de bajas tasas de interés; inicialmente era conocida como una startup que otorgaba préstamos a otras empresas a través de sus tarjetas.

Pero la compañía se expandió más allá de la tecnología a otros sectores y ahora presta servicios tanto a empresas consolidadas como a startups, como Robinhood, Zoom y Anthropic, esta última clave en el desarrollo de inteligencia artificial generativa (GenAI por su acrónimo en inglés) y AI de agentes.

Brex se integrará a Capital One a su manera

El CEO y cofundador de Brex, Pedro Franceschi, aseguró en una publicación de blog que la trayectoria de su empresa y Capital One “tiene muchos puntos en común” y recordó que hace 30 años el banco fue pionero en el concepto de tecnología financiera.

“Esta no es una historia sobre sinergias de costos. Es una historia sobre la aceleración del crecimiento, sobre dos empresas lideradas por sus fundadores que se unen para brindar una mejor manera de administrar el dinero a millones de empresas en la economía estadounidense”, aseguró.

Franceschi escribió que tras las aprobaciones regulatorias y el cierre de la transacción, Brex pasará a formar parte de Capital One. Sin embargo, en lugar de integrar completamente sus negocios, la adopción será diferente.

“Continuaré al frente de Brex, siguiendo nuestra misma misión con Ben Gammell y nuestro equipo directivo, y reportaré a Frank LaPrade. La misión de Frank será aprovechar al máximo cada aspecto de Capital One para cocrear conmigo el plan más ambicioso para impulsar nuestro negocio”, detalló.

Capital One, que ha ofrecido tarjetas de crédito para empresas durante décadas, estaba cada vez más convencida de que el modelo de Brex sería la opción ganadora, según una persona con conocimiento de la estrategia de la institución financiera.

“No tuvimos que buscar esta adquisición; nuestro crecimiento fue increíblemente sólido”, declaró

Combinar la tecnología de Brex con el alcance y los recursos de Capital One aceleraría el crecimiento de la fintech y su infraestructura de IT más de lo que lo haría como empresa independiente, afirmó.