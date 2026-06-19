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El CEO de Qualcomm prevé que los agentes de AI reemplacen a las aplicaciones

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Cristiano Amon detalló que los chips Snapdragon guiarán una transición de 10 años hacia dispositivos nativos de esta tecnología, transformando el hardware.

Publicado el 19 jun 2026
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Cristiano Amon, CEO Qualcomm AI agéntica, posa en traje frente al logo metálico de Qualcomm en pared de madera.
Crédito: Archivo Qualcomm

El CEO de Qualcomm, Cristiano Amon, declaró que los agentes de AI reemplazarán a las aplicaciones como la principal forma en que los consumidores interactúan con sus dispositivos.

Esta no es una afirmación modesta, ya que sitúa a Qualcomm en oposición directa al modelo de tienda de aplicaciones que ha definido la informática móvil durante casi dos décadas.

Amon afirmó en el podcast Tech Download de CNBC que los agentes entenderán la intención humana y actuarán con base en ella, eliminando la necesidad de abrir, navegar y operar manualmente cada aplicación.

“Los agentes que elijas usar serán los que tendrán mayor relevancia”, declaró, según un informe de Seeking Alpha. Añadió que las aplicaciones no han desaparecido, pero su papel se está reduciendo.

Un agente de AI es un software que no solo responde preguntas, sino que realiza acciones en tu nombre: reserva citas, realiza pedidos, gestiona archivos y coordina tareas entre aplicaciones sin que tengas que abrirlas manualmente.

A diferencia de un asistente digital tradicional que espera una orden, la AI agéntica persigue un objetivo mediante múltiples pasos y servicios hasta completar la tarea.

Qualcomm fabrica los chips que impulsan una gran proporción de los smartphones Android del mundo. Sus procesadores Snapdragon se encuentran en dispositivos de Samsung, Xiaomi, OnePlus y docenas de otros fabricantes, lo que significa que la apuesta de Amon por los agentes también es una apuesta sobre de dónde provendrán los ingresos de Qualcomm por chips en la próxima década.

40 nuevos dispositivos y ninguno parece un teléfono. Según una entrevista , Amon afirmó que Qualcomm está trabajando actualmente en más de 40 diseños para nuevos dispositivos con inteligencia artificial.

Prohibida su reproducción total o parcial.

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