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Se corre el riesgo de “perder el control de la AI” sin gobernanza, advierte el primer ministro chino

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Li Qiang urgió al Foro Económico Mundial a acelerar políticas conjuntas ante amenazas urgentes de ciberseguridad, armas biológicas y disrupción laboral.

Publicado el 24 jun 2026
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Li Qiang en el Foro Económico Mundial expone la postura de China sobre regulación AI y sus riesgos globales.
Crédito: WEF

El mundo corre el riesgo de “perder el control” de tecnologías de vanguardia como la inteligencia artificial (AI) si los gobiernos tardan demasiado en regularla, advirtió el primer ministro de China sobre regulación AI a los asistentes al Foro Económico Mundial de Verano (el “Davos de Verano”) el miércoles.

Crece la preocupación por la disrupción que la AI genera en el mercado laboral y los riesgos de seguridad que conlleva, desde su uso en conflictos hasta las brechas en las defensas cibernéticas y la posible creación de nuevas armas biológicas.

“La velocidad del progreso tecnológico carece de precedentes”, afirmó el primer ministro Li Qiang en un discurso, señalando que la AI ha impulsado la “eficiencia de la innovación”.

“Sin embargo, no podemos ignorar los riesgos cada vez más evidentes de perder el control de la tecnología y de cometer faltas éticas”, añadió.

“Si la gobernanza global de AI en este ámbito no se mantiene al mismo ritmo, podría haber graves consecuencias”.

Los avances tecnológicos se presentan como motores del crecimiento económico, pero existen matices de preocupación, como la pérdida de empleos y la geopolítica, señalaron los ponentes en la conferencia anual organizada en territorio asiático por el Foro Económico Mundial (FEM), con sede en Suiza.

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