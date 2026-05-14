Cisco anunció planes para recortar alrededor de 4,000 puestos de trabajo como parte de una reestructuración destinada a aumentar las inversiones en inteligencia artificial (AI) y otras áreas de crecimiento, al tiempo que presentó resultados trimestrales mejores de lo esperado.

La compañía indicó que la reducción de plantilla, que representa menos de 5% de sus empleados, comenzará en el cuarto trimestre del año fiscal 2026. Se espera que la mayoría de las notificaciones comiencen el 14 de mayo.

Cisco reportó ingresos récord de $15,800 millones de dólares (mdd) en el tercer trimestre, un incremento anual de 12%, junto con un crecimiento de dos dígitos en sus utilidades.

Las acciones subieron considerablemente en las operaciones posteriores al cierre del mercado después de que la compañía también elevó su previsión de ingresos anuales.

El CEO de Cisco, Chuck Robbins, afirmó en un mensaje a los empleados que “las empresas que triunfarán en la era de la AI serán aquellas con enfoque, urgencia y la disciplina para reorientar continuamente sus inversiones hacia las áreas donde la demanda y la creación de valor a largo plazo son más sólidas”.

Por ello, confió en que Cisco será una de esas ganadoras. “Esto implica tomar decisiones difíciles: sobre dónde invertimos, cómo nos organizamos y cómo nuestra estructura de costos refleja la oportunidad que tenemos ante nosotros”, justificó.

La compañía afirmó estar realizando “inversiones estratégicas claras”, describiendo los cambios como parte de los esfuerzos para “acelerar el crecimiento” y fortalecer la posición de Cisco en el sector de la AI.

“Si bien estamos reduciendo puestos en algunas áreas, estamos realizando inversiones estratégicas claras, particularmente en silicio, óptica, seguridad y en el uso de la AI por parte de nuestros empleados en toda la compañía. Estas inversiones parten de una posición de fortaleza y se centran en las tecnologías y los negocios que acelerarán nuestro crecimiento, brindarán una innovación sin precedentes a clientes y socios, y definirán nuestro futuro”, agregó Robbins.

Cisco añadió que ha recibido pedidos para infraestructura de AI por valor de $5,300 mdd de clientes de hiperescala en lo que va del año fiscal y elevó su previsión anual para dichos pedidos a $9,000 millones de dólares.

Anteriormente, la agencia de noticias Qazinform compartió los resultados de un nuevo informe que sugiere que la AI aún no ha provocado pérdidas generalizadas de empleo, aunque los primeros indicios apuntan a que podría estar afectando a la contratación de algunos trabajadores jóvenes.